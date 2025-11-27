文章 "从基础到中级：模板和类型名称（四）" 新评论 MetaQuotes 2025.11.27 09:41 新文章 从基础到中级：模板和类型名称（四）已发布： 在本文中，我们将非常仔细地研究如何解决上一篇文章末尾提出的问题。尝试创建这种类型的模板，以便能够创建数据联合的模板。 在上一篇文章：“从基础到中级：模板和类型名称（三） ”中，我们开启了一个让很多新手感到特别有挑战性的话题。这是因为许多人还没有理解一个对 MQL5 程序员非常重要的概念：模板的概念。由于我了解到许多读者对编程知之甚少，我试图使材料尽可能具有教育性。 因此，我们相当突然地结束了上一篇文章，它以一个错误的图片和一个没有生成可执行文件的代码结束。我知道很多人可能会失望地看到这样的文章。然而，我刚刚开始向您介绍一个当您第一次了解它时非常困难的主题：类型重载的主题。事实上，我们目前创建的不是类型重载，而是一个模板类型，它允许编译器为我们需要处理的每种情况生成正确的类型。 由于原则上文章中提供的任何代码都应该可以工作，因此我们在解释中做了一些小小的限制。但我试图解释一下，这样你就可以理解，当我们实现它时，代码并不总是有效的。我知道很多人都想学习如何解决代码中的问题。然而，他们中的绝大多数人无法解决问题，仅仅是因为他们对这种资源或编程语言都没有正确的想法。如果没有这个，就很难解释如何解决某些类型的任务，这些任务对专业程序员来说微不足道，但对初学者来说却是一个大问题。 作者：CODE X 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 从基础到中级：模板和类型名称（四）已发布：
在上一篇文章：“从基础到中级：模板和类型名称（三） ”中，我们开启了一个让很多新手感到特别有挑战性的话题。这是因为许多人还没有理解一个对 MQL5 程序员非常重要的概念：模板的概念。由于我了解到许多读者对编程知之甚少，我试图使材料尽可能具有教育性。
因此，我们相当突然地结束了上一篇文章，它以一个错误的图片和一个没有生成可执行文件的代码结束。我知道很多人可能会失望地看到这样的文章。然而，我刚刚开始向您介绍一个当您第一次了解它时非常困难的主题：类型重载的主题。事实上，我们目前创建的不是类型重载，而是一个模板类型，它允许编译器为我们需要处理的每种情况生成正确的类型。
由于原则上文章中提供的任何代码都应该可以工作，因此我们在解释中做了一些小小的限制。但我试图解释一下，这样你就可以理解，当我们实现它时，代码并不总是有效的。我知道很多人都想学习如何解决代码中的问题。然而，他们中的绝大多数人无法解决问题，仅仅是因为他们对这种资源或编程语言都没有正确的想法。如果没有这个，就很难解释如何解决某些类型的任务，这些任务对专业程序员来说微不足道，但对初学者来说却是一个大问题。
作者：CODE X