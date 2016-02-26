MQL4 语言入门。简介

简介

本系列的文章主要针对的是完全不懂编程，但想要在最短的时间内花费最少的精力尽快了解 MQL4 语言的交易者。如果您看到“面向对象”或“三维数组”这类词语就觉得头痛，那么这篇文章正是您需要的良方。这些课程的设计旨在最快出成果。内容也通俗易懂。我们在理论方面不会有太深的研究，但从第一课起就已能获得实际的收益了。

建议

如果您之前从未做过编程工作，第一次阅读某些案例时，您会发现很难懂其中的意思。慢慢再看一遍文本，仔细思考每个句子。您终会豁然开朗，因为这实际上真的不难。在理解之前的信息后，方可进行下一步。研究代码示例。根据您学到的内容编写自己的代码示例。

首先要了解 MQL4

让我们先来看一下可以用这种语言做什么。它主要用于创建脚本、自定义指标、EA 和库：

脚本 就是命令序列，即您每请求一次才运行一次的程序。它们可替代您每天在交易中执行的操作。例如当您开订单时。它们也可执行特定功能，例如分析图表和生成统计信息。

就是命令序列，即您每请求一次才运行一次的程序。它们可替代您每天在交易中执行的操作。例如当您开订单时。它们也可执行特定功能，例如分析图表和生成统计信息。 定制指标 是技术指标，主要作为内置指标的补充。它们用于开发图表或其他可视信息。和脚本不同的是，自定义指标在每次价格变动（即每跳动一次）时运行一次。显示什么指标只取决于您。它可以是一个没什么作用的窦道图，也可以是帮助您探寻市场方向的强大工具。例如，如果您确切地知道市场在什么时候、哪些情况下会趋于平盘态势，您可以将其编写到一个指标里。

是技术指标，主要作为内置指标的补充。它们用于开发图表或其他可视信息。和脚本不同的是，自定义指标在每次价格变动（即每跳动一次）时运行一次。显示什么指标只取决于您。它可以是一个没什么作用的窦道图，也可以是帮助您探寻市场方向的强大工具。例如，如果您确切地知道市场在什么时候、哪些情况下会趋于平盘态势，您可以将其编写到一个指标里。 Expert Advisor 是绑定到任何金融工具上的机械交易系统。与自定义指标类似，每跳动一次，expert advisor 就作用一次，其与指标的不同之处在于，它们可以通知您市场情况（例如，提供某些买入或卖出建议）或自己进行交易，无需您的帮助。终端可支持策略测试，从而快速评估您的 expert advisor 的盈利能力。您可以用 MQL4 语言描述您的策略，而终端会坚定不移地遵循您的所有指示。

是绑定到任何金融工具上的机械交易系统。与自定义指标类似，每跳动一次，expert advisor 就作用一次，其与指标的不同之处在于，它们可以通知您市场情况（例如，提供某些买入或卖出建议）或自己进行交易，无需您的帮助。终端可支持策略测试，从而快速评估您的 expert advisor 的盈利能力。您可以用 MQL4 语言描述您的策略，而终端会坚定不移地遵循您的所有指示。 库是用于执行特定任务的函数集合。例如，您的某个 EA 可能使用了特殊的数学函数来决定买入和卖出的时机。

本文中我们将学习编写通用脚本。为此我们使用了一个特殊的程序 - MetaEditor 4。要启动它，在打开的自定义终端上按 F4 键。要新建一个脚本，单击 MetaEditor 4 菜单中的“文件”->“新建”按钮，用用“Ctrl+N”按钮：











在显示的窗口中，选择要创建的项目。选择“脚本”，然后单击“下一步”：

在下一个窗口中，在名称字段中名称字段中键入脚本名称。在作者字段中添加您的姓名并在链接字段中键入脚本名称。然后单击确定：









之后会看到一个新窗口，这是您将使用的最重要的工具。它显示原始文本：

请注意，即便是一个空白的、不可运行的脚本也包含着一个代码。现在万事俱备，开始编程。但很遗憾，接下来该怎么做，您一点头绪都没有。让我们试着改变这种状况。





源代码、编译和其他

您应该了解一件重要的事情。在 MetaEditor 中编写的是源代码。即，它是一个命令序列，而终端将一个个往下执行这些命令。但终端无法执行源代码。源代码对您来说是可以理解的，但 MetaTrader 理解不了。要终端可以理解源代码，应将源代码“翻译”成合适的“语言”。要进行“翻译”，在 MetaEditor 中按下F5键。之后，源代码将被编译成一个运行文件。编译是一种将您编写并可理解的源代码“翻译”成 MetaTrader 可理解并可执行的特殊文件的过程。自己试一试。新建一个名为“Test1”的脚本，但不要编译。使用“浏览器”打开终端，进入“脚本”文件夹。您会看到并没有名为“Test1”的脚本：









现在编译此脚本（F5 键）：







再次进行终端。“Test1”脚本出现了。







在终端浏览器中双击该脚本名称，该脚本将打开。但什么都不会发生，因为脚本是空的。

现在您应该已经了解编写脚本的流程是什么样的了：编写源代码，编译脚本，在终端中打开脚本，查看结果，更改特定代码，编译，查看...就这么循环，直到得到想要的结果。





应该在哪里编写脚本？

您应该已经看到，空脚本包含一个特定代码。但应该将源代码写到哪里？什么源代码有用？应该将源代码写在int start(){行与 return(0);}行之间，如图中所示：







在这里编写我会提供给您的所有东西，这些都会起到作用。稍后我们将详细说明这些行的意义。

变量

什么是变量？试着自己找到答案，我会提供一些帮助。您现在几岁？五年后您几岁？看，您的年龄就是个变量。您的年龄随着时间在变化，就像任何其他变量那样。也就是说，变量的第一个特性是它会随着时间而发生变化。另一个示例：您五岁时多高？很可能比现在矮得多。身高又是一个变量示例。但有一个很重要的区别点。注意，年龄是用整数来算的。身高一般要算到小数位（“浮点数”）。年龄：20 岁，30 岁。身高：1.8米，1.9米。这是个非常重要的特点：每个变量都属于特定的类型。我们来看看还有哪些其他类型的变量。您可以用数字来描述很多参数，但怎么描述文本呢？特殊字符串类型就用于这个用途。此类变量类型仅包含行。现在我们来看看如何用 MQL4 语言创建和描述变量。示例：

int age = 25 ;

这里我们看到一个整型变量 (int - integer)。Int 是 MQL4 语言里的一个关键字，即我们使用一个整数类型。然后我们写入“年龄”- 这是变量的名称，即此变量中存储的用于表达意义的词。之后我们使用符号“=”将值 25 分配给此变量。每条指令之后都应有一个“;”。注意，任何变量的声明和初始化都遵循以下形式：

[ 变量类型] [ 变量名称] = [ 变量值]；

此外，不必将值分配给变量（初始化），你可以这么写：

int age;

再举一个例子：

double height = 1.95 ;

这里我们声明一个名为“身高”的变量，此变量存储 double 类型值（浮点数、小数），并用“=”运算符分配值 1.95。

现在我们来看看字符串变量：

string name = "Janet" ;

字符串是一种变量类型，名称是一个变量名称，“Janet”是一个变量值。注意，字符串类型变量的值要放在双引号（“”）中间。

还有一种非常有用的变量类型 - 布尔型。这种变量仅可接受两个值：true 或 false。示例：

bool trend = false ;

现在您应该记住一些简单的东西。MQL4 语言是一种区分大小写的语言，即用编写代码时用大写还是小写字母有很大的区别。例如，如果您声明几个变量时使用相同的名称但不同的大小写，那将得到完全不同的变量：

double HIGHTPRICE; double hightprice; double HightPrice; double hightPrice;

上述代码将创建四个完全不同的变量。还请注意，MQL4 语言的所有关键字都是小写的。

下一个示例：

DOUBLE hightPrice1; Double hightPrice2;

上述代码无法正常工作，因为“double”将不会被接受为 MQL4 语言的一个关键字。还有个更重要的注意事项，变量名称不能用数字或特殊符号（*、&、%、$）开头。例如：

double 1 price; double %price;

注释也是一个语言元素。如果在一行开头写入“//”，那么整行都是注释。这意味着编译期间，这行将被忽略。例如：

现在您可以看到，一个空脚本代码包括对一个资料性字符的很多注释。注释您的代码。有时它会帮助您节省大量时间。





使用变量

现在我们来看看在声明这些变量后该对它们做什么。来一个简单的例子：

double a = 50.0 ; double b = 2.0 ; double c; c = a + b; c = a - b; c = a*b; c = a / b; c = (a + b)*a; c = (a + b) / (a - b); c = a + b* 3.0 ;

如果需要用某个变量执行一项运算，并分配一个结果给它，例如加 5，可以采用以下方式之一：

int a = 5 ; a = a + 5 ; a += 5 ; a = a* 5 ; a *= 5 ; a /= 5 ;

如要加 1 或减 1，用以下方法：

int a = 5 ; a++; а--;

这都可以，但用这种脚本的话，您无法确定这一切是否能正常运行，因为屏幕上没有任何反应。



这就是显示结果会很方便的原因。为此，我们需要使用一个集成函数 MessageBox()。





MessageBox()

一个函数就是一套指令，它接受参数，并根据参数显示结果。在我们的示例中，MessageBox() 函数接受两个参数：第一个是消息文本，第二个是标题文本。示例如下：

MessageBox ( "Hello, World! There is some text." , "caption" );

要执行一个函数，首先写入其名称。别忘了区分大小写！然后在括号中写入参数，用逗号隔开。我们示例中的参数是字符串类型的参数。正如我们记得的那样，所有行都用引号（“”）括起来的。在任何指令的末尾加一个分号。为了正确理解，我们来看图。它显示了代码和结果之间的关联。

当然，一切正常。但我们如何展示其他类型的变量呢？很简单 - 牢记在心里：

int a = 50 ; int b = 100 ; MessageBox ( "It is very simple. a+b=" + (a + b), "a+b=?" )

得到的结果是：

如您所料，MQL4 就是这么设计的，当我们尝试向某行中添加其他数字类型时，它会自动将数字传递到行中并合并它们。这真是一个美妙的特性！您也可以对字符串变量进行这种运算：

int a = 50 ; int b = 100 ; string str1 = "a + b =" ; str1 += a + b; MessageBox (str1, "a + b = ?" );

现在您知道如何使用 MessageBox() 函数提取不同的数据了。但是，能够显示简单的数学运算结果又算什么？我们对 MQL4 的要求可不仅仅是算个加法和乘法，不是吗？





数组

别怕。这很简单。看一看。假设您要记住五个价格。我们该怎么做？好吧，我们这么做：

double price1 = 1.2341 ; double price2 = 1.2321 ; double price3 = 1.2361 ; double price4 = 1.2411 ; double price5 = 1.2301 ;

我们得到五个变量，它们只有一个数据类型，且描述同一个参数 - 价格。我们可以换种方法，用一个数组。一个数组就是一组变量，指数不同，但名称相同。从五个元素声明一个数组，方式如下：

double price[ 5 ];



常用形式：

（数组类型）（数组名称) [元素数量]；

在我们的示例中：数组类型 - double（双类型），名称 - price（价格），元素数量 - 5。我们来看如何引用这些数组元素：

double price[ 5 ]; price[ 0 ] = 1.2341 ; price[ 1 ] = 1.2321 ; price[ 2 ] = 1.2361 ; price[ 3 ] = 1.2411 ; price[ 4 ] = 1.2301 ;

就像常用变量一样，我们可以对数组元素执行任何运算。实际上，数组的元素就是常用变量。

double price[ 2 ]; price[ 0 ] = 1.2234 ; price[ 1 ] = 1.2421 ; MessageBox ( "Middle price is " + (price[ 0 ] + price[ 1 ]) / 2.0 , "middle price" );

声明一个数组时，可以向所有元素分配初始值。

double price[ 2 ] = { 1.2234 , 1.2421 };

我们简单地列举元素的初始值（在大括号中用逗号隔开）。在这种情况下，您可让编译器自动放上元素的数量，而不是您手动写入。

double price[] = { 1.2234 , 1.2421 };

毫无疑问这些都是可以的，不过，遗憾的是，这根本没什么用处。我们总得弄到一点实际的数据吧！例如，当前价格、时间、可用金额等。





集成或内置的数组和变量

没有实际的数据，我们当然什么都做不了。要获得实际数据，我们只需参考对应的内置数组。以下是几个内置数组：

High [ 0 ]; Low [ 0 ]; Volume [ 0 ];

要正确理解内置数组和指数，看看这个：

最后一根条柱的指数（编号）为 0，旁边一根为 1，以此类推。

还有内置常用变量。例如，Bars 显示当前图表中的条柱数量。它是个常用变量，但它早就已经声明了，并非在您的脚本中进行的声明。此变量像其他内置数组和变量一样始终存在。





循环

假设您决定要计算图表中所有条柱的最大价格的平均值。为此，您将各个元素轮流添加到一个变量，如下所示：

double AveragePrice = 0.0 ; AveragePrice += High [ 0 ]; AveragePrice += High [ 1 ]; AveragePrice += High [ 2 ]; AveragePrice += High [ 3 ]; AveragePrice += High [ 4 ]; AveragePrice /= Bars ;

我只能告诉您一点：这种方法可行，但有些可笑。循环专门适用此类用途。注意，所有运算都是完全类似的，只有指数从 0 更改为变量 Bars-1 值。确定计数器并用其引用数组元素某种程度上来说就已经非常方便了。我们可以用循环来解决这个任务：

double AveragePrice = 0.0 ; for ( int a = 0 ; a < Bars ; a++) { AveragePrice += High [a]; }

我们看看各行：

double AveragePrice = 0.0 ; or( int a = 0 ; a < Bars ; a++)

循环用关键字 for 开头。（还有其他类型的循环，例如while，但我们现在不讨论它们）。然后在引号中指明用分号隔开的计数器、循环计算条件、计数器增加运算。通常它以以下方式呈现：

for (declaration of a counter; the cycle operation conditions; counter changes) { }

让我们更近距离地了解循环声明的各个阶段。





计数声明int 类型用于此计数器。变量计数器的名称无关紧要。您应初始化主值，例如初始化为 0。





计数器计算条件：这很简单。在此处确定一个条件，如果它为 true，循环继续进行。否则，循环终止。例如在我们的示例中：

a < Bars

很明显，当变量计数器小于变量 Bars 时，循环将继续进行。假设变量 Bars=10，则在循环上每移动一次，变量增加 1，直至达到 10。之后，循环将停止。

计数器更改：如果我们不更改计数器（在我们的示例中是增加它），将发生什么情况？循环将永不停止，因为条件永不会满足。为了更好地理解循环的意义，我编写了一段可执行循环的代码，并提供了注释：

double AveragePrice= 0.0 ; int a= 0 ; AveragePrice+= High [a]; a++; AveragePrice+= High [a]; a++; AveragePrice+= High [a]; а++;

现在您应该了解循环的工作方式了。但还应该再了解一些细节。

循环计算条件各有不同。如下例中所示：

a> 10 a!= 10 a== 20 a>= 2 a<= 30

计数器可用不同的方式进行更改。例如，您不必每次都加 1。您可以这么做：

a-- a += 2

此外，您可将计数器更改放到循环主体内。如下例中所示：

for ( int a= 0 ; a< Bars ;) { AveragePrice+= High [a]; a++; } >

也不必在循环中声明变量计数器。您可以换一种方式：

int a = 0 ; for (;a < Bars ;) { AveragePrice += High [a]; a++; }

如果循环主体仅包含一个操作符，如下所示：



for ( int a = 0 ; a < Bars ; a++) { AveragePrice += High [a]; }

然后也不必使用发括号：

for ( int a = 0 ; a < Bars ; a++) AveragePrice += High [a];

这就是目前为止有关循环的所有内容了。还有其他的循环类型，我们会在下一课中讨论。现在您应该知道何时使用循环并记住语法。尝试编写几个循环，以通过 MessageBox() 函数显示计数器值。尝试编写一个非连续循环，看看启动后会发生什么。





条件

还有一个您始终会用到的重要项目 - 条件。我们的生活充满着大量的条件以及根据这些条件进行的活动。我们往往采用的是条件式的思考方式。例如：“如果我有充足的时间，我会读这本书。如果没有，还是读本杂志吧”。您可以生成数以百计的此类条件和行动。但我们如何用 MQL4 来编写它们呢？示例如下：

if ( I have enough time ) { will read this book; } else { read a magazine; }

现在您应可理解这种条件式语法了。我们看看用 MQL4 语言完整编写的条件：

int a = 10 ; int b = 0 ; if (a > 10 ) { b = 1 ; } else { b = 2 ; } MessageBox ( "b=" + b, "." );

这一切都很简单。完成后，b 的值是多少？当然 b=2，因为条件 a > 10 并未满足。这很简单。另外也不必使用其他关键字：

int a = 10 ; int b = 0 ; if (a > 10 ) { b = 1 ; }

在这种情况下，如果某个条件未满足，遵循大括号中该条件的代码块将被忽略。在我们的示例中是在满足 b = 0 之后。同时还要注意条件的构建方式。我们知道，不同类型的变量会获得不同的值，例如：

int - 整数（1、60、772）；

double - 浮点数（1.0021、0.221）；

string - 仅行（“字”、“一些文本”）；

bool - 仅 true 或 false（true、false）。

因此，得出的结论是：在条件中比较仅带可接受值的变量，例如：

int Integer= 10 ; double Double= 1.0 ; string String= "JustWord" ; bool Bool= true ; if (Integer< 10 ) { MessageBox ( "It works!" , "Really!" ); } if (Double!= 1.0 ) { MessageBox ( "works!" , "Simple!" ); } if (String== 10 ) { MessageBox ( "Wrong type" , "u can't c this" ); } if (String!= "Word" ) {{ } if (Bool== true ) { }

注意，我们使用条件运算符(==, !=, >, <, >=, <=).对于字符串类型和布尔类型，仅使用 == 和 != 进行比较。

现在我们来了解一下其中内容的含义。是的，您可以在循环中使用条件，也可以在条件中使用循环；您可以在条件中使用其他条件，等等。例如：

int a= 0 ; double b= 0.0 ; bool e; if (a== 0 ) { for ( int c= 0 ;c< Bars ;c++) { b+= High [c]; } if (b> 500.0 ) { e= true ; } else { e= false ; } }

下例显示的是条件的另一种使用方式：

int a= 0 ; int result; if (a== 0 ) { result= 1 ; } else if (a== 1 ) { result= 2 ; } else if (a== 2 ) { result= 3 ; } else { result= 4 ; }

如果某个条件默认有另一个条件，在关键字“else”后编写该条件，具体参考上述编码。这也是可行的。其他条件的数量不受限制。如果用于满足条件的行动符合一项运算，您可忽略循环中的大括号。

if (a== 1 ) { b= 2 ; } if (a== 1 ) b= 2 ;

复杂条件

通常一个条件是不够的。您需要比较很多参数；这时就需要使用复杂条件。例如，如果我有足够的时间和耐心，我会好好学习 MQL4 语言。我们可以将它编写成代码：

if ((enough time) && (enough oatience)) { I will learn MQL4 language; }

这意味着您首先应将复杂条件细分为简单条件，将它们放到括号中，并在它们之间加上 &&（逻辑 AND）或 ||（逻辑 OR）。如果两个条件都为真，添加 && (AND)。如果只有一个条件为真，添加 || (OR)。示例如下：

nt a= 10 ; int b= 20 ; if ((a> 5 ) && (b< 50 )) MessageBox ( "Its works!" , "Yes" );

除此以外，您可根据需要任意添加和组合条件： int a= 10 ; int b= 20 ; if ( ((a> 5 ) || (a< 15 )) && ( b== 20 )) MessageBox ( "It works, too!" , "Yes" );





混合使用

要在循环中同时使用复杂条件和简单条件，您可能要编写一段非常复杂的代码。几乎所有机制都可以用 MQL4 语言的这些浅显结构来表示。如果理解了这些简单代码的编写和操作原理，您也就弄懂了一半的 MQL4 或任何其他编程语言！这其实是非常简单的！您所需要的只是多练习。试着尽可能多地编写脚本，以记住语法和获取实践经验。此外，查看附件 examples.mq4 中的示例，尝试理解它们。





其他内置变量和数组

您已了解了 High[]、Low[]、Volume[] 等数组以及 Bars 这个变量。以下是一些其他的有用变量：

double Open [] double Close [] double Bid double Ask





总结

您已经学了不少东西。也许现在您脑子里乱糟糟一团。重读本文，加深记忆，进行练习，尝试理解含义。我敢保证，不用多久一切都将会豁然开朗。本文介绍了整个 MQL4 语言的基础知识。对文中内容理解地越深，后续的学习就越轻松。再多说一句 - 后续的学习为何为简单得多？因为本文的内容就已经是最难的部分了。下一篇文章中，我们将学习 MQL4 语言的各个不同特点，并了解其他一些集成函数，这些函数将为编程带来更多的可能性。