从新手到专家：MQL5交易的必备之旅

关键部分：

引言：我的MQL5之旅简述

2019 年，我加入MQL5社区时，只是一个具备手动交易技能的初学者，尽管我有扎实的计算机科学背景，但对算法交易的了解非常有限。我真希望自己能早点掌握算法交易的概念。最初，我忽视了它，继续进行手动交易。然而，三年后，我在从事电子技术工作时，尽管工作繁忙，仍希望继续交易。这种渴望促使我学习算法交易，以开发能够自动化交易或至少提供可操作信号的系统。

重返MQL5社区让我仿佛找到了一个充满可能性的家园。激励我继续阅读社区文章，每一篇都包含着宝贵的知识技能。许多文章引导读者逐步完成算法项目，从基础到复杂阶段逐步深入。在过去的两年里，我通过各种定制项目提升了我的MQL5技能。随着技术的快速发展和资源的不断丰富，学习速度也变得更快。我建议您仔细阅读全文，以免错过任何关键信息。

本文是为哪些人准备的？

绝对新手：帮助您开始入门。 中级和高级开发者：解锁新的潜力。

我将引导您创建一个符合你需求的可运行程序，并激励你开始行动。本文的目标是通过简化算法开发流程并结合新兴技术，让MQL5社区对于用户变得更加友好。

得益于易于获取的教育资源，算法交易环境相比几年前已经变得比较友好。以下是一些指导我关注焦点的问题，也希望它们能激励您：

初学者如何高效地学习和掌握MQL5的基础知识？

MQL5学习者有哪些资源可以快速战胜特定的编码挑战？

交易者如何利用MQL5发明新策略、优化并实现自动化？

我将探讨三个领域，帮助您作为绝对新手开启MQL5之旅，或者作为高级开发者提升您的技能。我想给你们的一条建议是：“钻研文字吧，阅读中隐藏着珍宝。”许多人因为不喜欢阅读而错失机会。互联网，尤其是MQL5社区，为职业发展、写作、开发和自由职业提供了无限的机会。我每天至少访问三次mql5.com，并且我已经将其与我的移动终端 ID（称为MetaQuotes ID）集成，以便在我的移动设备上接收重要的通知。正如威廉·莎士比亚所说：“闪光的未必都是金子。”真正的财富在于阅读文字，尽管文字可能不如图像那么吸引人，但即使是算法也是由宝贵的文本组成的。

秘诀1：MQL5社区

秘诀2：桌面版MetaTrader 5平台

秘诀3：人工智能

这三大要素可以结合使用，使您成为一名更好的MQL5算法开发者。尽管这篇文章的目标是激励您开始行动，但我也会确保构建一个基础程序来实现这三大秘诀。

揭开MQL5成功交易者的秘诀

秘诀1：MQL5社区



MQL5是一个涵盖算法交易所有相关内容的综合性资源平台。它包含了从新手到进阶所需的一切工具。以下是MQL5社区中对开发者至关重要的几个组成部分：

秘诀2：桌面版MetaTrader 5平台



该平台是掌握算法交易的另一个重要资源。它集成了MQL5社区中的许多资源，并且是编写算法的起点。在制定策略时，我通常会先查看图表，识别过去市场数据中的重复模式，然后在纸上开发逻辑，最后编写算法。MetaTrader 5配备了MetaQuotes语言编辑器和策略测试器等工具，使其成为开发和学习的绝佳工具集。

让我简要地给你展示一个例子：

我来打开图表分析发生了什么。这里是一张尚未添加任何指标的GBP/USD图表。然后我在图表上添加50日指数移动平均线（EMA 50）和21日指数移动平均线（EMA 21），以观察它们与价格变化的互动。我观察潜在的交叉点，并用矩形工具将它们标记出来。从这张图中，我就可以开始为自动化交易制定策略。





















MetaQuotes语言编辑器（MetaEditor）：



模板：MetaEditor为脚本、EA和指标提供了预制的模板，为项目提供了坚实的起点，并帮助用户理解MQL5程序的结构和关键组件。

在实践中学习：20世纪初，教育理论家约翰·杜威（John Dewey）就强调了“在实践中学习”的重要性。。首先，使用这些模板新建简单的项目。修改并实验这些项目，以了解不同元素是如何相互作用的。这种实践方法巩固了您的基础知识，并与杜威的理念相契合，即主动学习能够增强理解和记忆。

秘诀3：人工智能



每天都有人发明许多人工智能模型，现在让我们简要探讨ChatGPT。它是一个对话式人工智能模型，旨在通过提供答案、激发灵感和提高生产力来帮助用户。当前免费使用，可以在写作、学习、头脑风暴等方面提供帮助。ChatGPT是由2015年成立的公司OpenAI开发的。

像ChatGP这样的人工智能模型是在大量数据上进行训练的，包括编程语言和文档。这个训练过程涉及分析模式、理解语法，并从各种语言的众多代码示例中学习最佳实践。因此，ChatGPT可以提供专家级别的指导，帮助您理解复杂的编程概念，并高效地解决编码问题。

人工智能在算法开发中的实现



这里，我将指导您如何通过工具的协作简化学习过程，并打破因不了解这些资源而造成的限制。开始使用ChatGPT时，我将流程分为两个部分：

使用ChatGPT理解MetaEditor模板 在AI辅助下开发脚本，命名为“我的第一个MQL5程序”

使用ChatGPT理解MetaEditor模板



在MetaTrader 5的桌面，点击工具并选择MetaQuotes 语言编辑器，或者直接按键盘上的F4键。将会打开MetaEditor的新窗口。点击文件并选择新建。以下是展示该过程的动态图片：

我将文件命名为“MyFirstIndicator”，但这是可选择的；您可以根据自己的喜好来命名。当您完成这一步时，您会得到一个如下代码段所示的模板。

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); }

作为一名初学者，您可能会问自己：“这到底是什么？” 好的，让我展示一下如何轻松理解这一切，作为我们解锁秘诀目标的一部分。

前往chat.openai.com并开始一个对话。 从 MetaEditor中复制程序代码。 在ChatGPT中输入提示：“逐部分解这段MQL5 代码：”（粘贴您复制的代码），然后点击发送。

ChatGPT会回复一段详细的解释，说明代码的作用。继续阅读以发现更多。

作为回应，ChatGPT将程序拆分成了几个代码段，并以一种更吸引人的方式进行讲解，使得理解这个模板变得容易。以下是ChatGPT以斜体文字对程序的解释：

这部分是一个头部注释，包含了文件名、版权信息以及一个指向MetaQuotes网站的链接。在MQL5代码中，这是提供上下文和归属信息的典型做法。

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window

这些#property指令提供了关于指标的元数据：

#property copyright：表示版权持有者和年份。

#property link：提供一个网站链接（通常可以找到更多信息的网站）。

#property version：指定指标的版本。

#property indicator_chart_window：表示指标将在主图表窗口中绘制（而不是在单独的窗口中）。

int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); }

这部分定义了OnInit函数，该函数在指标初始化时被调用：

OnInit()：该函数负责设置指标，例如分配缓冲区和初始化变量。

return(INIT_SUCCEEDED);：表示初始化成功。INIT_SUCCEEDED是MQL5中的一个预定义常量。

目前，该函数没有执行任何操作，因为注释（//---）之间的主体部分是空的。

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); }

本节定义了OnCalculate函数，该函数会在每个tick上被调用以计算指标值：

OnCalculate：这是指标主体逻辑的实现部分。负责处理价格数据并计算指标值。

Rates_total：图表中的总柱数。

Prev_calculated：在上一次调用期间计算的柱数。

Time[]、open[]、high[]、low[]、close[]、tick_volume[]、volume[]、spread[]：这些数组分别包含每根柱的时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、tick交易量、实际交易量和点差。

目前，该函数尚未执行任何计算，因为主体部分为空。它只是返回rates_total，表示已处理的总柱数。这对于跟踪后续调用中处理的柱数非常重要。总的来说，这是MQL5中自定义指标的框架代码。它设置了基本结构和元数据，但尚未执行任何特定操作或计算。





在AI辅助下开发脚本，命名为“我的第一个MQL5程序”



首先，我们需要明确我们正在开发程序的目的。在这种情况下，我会建议通过一个脚本程序，告知我D1（日线）K线图是看涨（多头）还是看跌（空头）。接下来，前往ChatGPT并发送提示。这一次，我们希望提供一个脚本程序模板，存储在AI的内存中，然后要求对其进行修改以满足条件。









首先，我们需要明确我们正在开发程序的目的。在这种情况下，我会建议通过一个脚本程序，告知我D1（日线）K线图是看涨（多头）还是看跌（空头）。按下“完成”后，我们得到这个程序模板，并将其复制到ChatGPT，以根据以下上下文完成我们的计划：

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnStart () { }

Create an MQL5 script from this template that tells day candle status on screen: #property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnStart () { }

以下是ChatGPT提示后生成的代码段：

ChatGPT响应：

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict input color TextColor = clrRed ; input int FontSize = 20 ; input ENUM_ANCHOR_POINT AnchorCorner = ANCHOR_LEFT_UPPER ; input int X_Offset = 10 ; input int Y_Offset = 10 ; void OnStart () { double openPrice = iOpen ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ); double closePrice = iClose ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ); string candleStatus = (closePrice >= openPrice) ? "Bullish" : "Bearish" ; DisplayCandleStatus(candleStatus); } void DisplayCandleStatus( string status) { string objName = "CandleStatusText" ; if ( ObjectFind ( 0 , objName) < 0 ) { ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , AnchorCorner); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , X_Offset); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , Y_Offset); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , FontSize); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , TextColor); } ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , "Day Candle: " + status); }





测试

以下是我在测试过程中遵循的步骤：

复制代码：从ChatGPT接收到修改后的脚本后，复制代码。

打开MetaEditor：在您的计算机上启动MetaEditor。

创建新脚本：

点击“文件”>“新建”>“脚本”。



输入脚本名称，然后点击“下一步”和“完成”。

粘贴代码：将新脚本文件中自动生成的代码替换为从ChatGPT接收到的修改后的代码。

编译脚本：

点击MetaEditor工具栏上的“编译”按钮。



如果没有错误，您的脚本将被成功编译。

检查输出结果：

在“导航器”标签页中，查看“脚本”部分，找到您编译后的脚本文件。



将脚本拖放到MetaTrader 5中的图表上，以查看结果。

审核结果：观察图表，验证脚本是否正确识别出D1K线是多头（看涨）还是空头（看跌）。









程序在没有进一步编辑的情况下被成功编译。脚本确认D1K线是看涨的。













结论



精通MQL5是一段融合学习、实验以及借助先进工具（如人工智能）的旅程。通过掌握基础知识，利用社区资源，在AI的协助下应对动态挑战，优化策略，并运用自动化，您可以充分释放自己作为交易者的潜力。这三大秘诀只是开始；持续学习和适应将确保您在算法交易的动态世界中保持领先。抓住MQL5所提供的机会，见证您的交易成功腾飞。

文件名 说明 'MyFirstIndicator.mq5' MQL5指标模版。 MyFirstMQL5 Program.mq5 脚本算法。 MyFirstMQL5 Program.ex5 编译脚本程序以备使用。

AI可以做很多事情，而其极限在于你的思维以及你与之沟通想法的技巧。并非所有由AI创建的程序每次都能高效执行；有时，您需要在调试方面多下功夫，并重新查阅社区文档和MQL5书籍进行深入研究。还有很多内容可以分享，但让我们留到下次再说。至少您现在有了一个伙伴。祝你开发顺利！



