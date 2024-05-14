将您自己的LLM集成到EA中（第2部分）：环境部署示例

概述

在上一篇文章中，我们介绍了在本地运行LLM的基本硬件知识，还提到了不同环境之间的差异及其各自的优缺点。因此，在本文中，我们将不讨论其他系统（如Windows、Linux和MacOS）的环境设置，而只讨论Windows+WSL的配置。我们将逐步配置环境并实现本地LLM操作。

目录：





WSL2

1. 关于 WSL2

WSL2是微软早在2017年就推出的WSL原始版本的重大升级。WSL2不仅仅是一个版本升级，它更快、更通用，并且使用了真正的Linux内核。直到今天，我相信很多人都不知道WSL的存在，包括一些IT从业者。他们仍在继续使用 Windows+虚拟机，或使用双系统模式，在需要使用Linux时从Windows切换。

当然，不可否认的是，有些任务可能需要一个完整的Linux环境，而WSL无法取代这个环境，因此这些方法并非没有理由。

2. 为什么使用WSL2

对于人工智能，我们主要使用Linux强大的命令行工具和GPU加速计算，因此双系统或Windows+虚拟机的配置似乎有点臃肿。WSL2本身有一个完整的Linux内核，更接近真实的Linux环境，并且WSL2可以与Windows文件系统无缝对接。您可以像在Windows下管理文件夹一样管理其文件系统。不到一秒钟，您就可以从Windows运行Linux命令行。因此，如果您想在Windows环境中高效、方便地使用Linux功能和工具，您永远不会后悔选择WSL2。





WSL2 的安装

1. 安装要求：

1). Windows版本必须是Windows 10版本2004或更高版本（内部版本19041或更高）或Windows 11，并且已安装KB4566116更新。当然，如果版本较旧，仍然可以使用，但需要手动操作。我们稍后将对此进行讨论。

2). WSL2可能需要启用Windows的“虚拟机平台”功能。为什么使用“可能”？因为我还没有试验过是否可以在不启用Windows 10的情况下安装它，但也可以在我的计算机（Win11-22H2）上不启用它来安装它。因此，如果您的安装失败，请在“开始”中搜索“Windows功能”并打开Hyper-V，如下图所示。





3). 磁盘有足够的保留空间，可能至少为1G。当然，这是一切正常运行的基础。默认安装将安装在C驱动器下，但如果您担心您的C驱动器空间，我们也可以迁移到其他分区，稍后将介绍。

2. 安装

1). 如果您对Linux发行版没有要求（如果您对其版本有特殊要求，请不要急于输入命令，请参阅下一个内容），您只需要以管理员身份打开PowerShell并输入：wsl--install。





2). 如果要指定Linux发行版的版本，请以管理员身份打开PowerShell，然后运行以下命令以指定Linux发行版本的方式安装WSL2：

wsl --install -d <Distribution Name> (您可以使用想安装的发布版来替代 <Distribution Name> , 例如: Ubuntu-20.04).

如果您想要更多的选择，您可以使用wsl --list --online（或使用wsl -l -o）来查看可用的Linux发行版。好消息是，您可以安装多个不同版本的Linux，并且只需要在运行时进行切换。

提示：如果您想安装未列出为可用的Linux发行版，您可以使用TAR文件导入任何Linux发行版。

3). 有几种方法可以运行子系统：

从“开始”菜单打开发行版（默认为Ubuntu）。

直接在Windows命令提示符或PowerShell中键入“wsl”，然后按enter键。

在Windows命令提示符或PowerShell中，可以输入已安装的分发的名称。例如：ubuntu。

如果您安装了多个版本的Linux，可以使用命令wsl -l -v查看相关信息，然后使用命令wsl [name]选择要启动的版本。例如：wsl -ubuntu。

4). 第一次运行它时，会提示您设置用户名和密码。请注意，当您输入密码时，它将不会显示，光标也不会移动。你只需要记住密码，然后按回车键。当您需要管理员权限（如sudo操作）时，系统会要求您输入。但如果你不小心忘记了，别担心，有一种方法可以解决这个问题，而无需重新安装子系统。

5). 如果您想退出子系统，只需在命令行中键入“exit”即可。如果不确定子系统是否正在运行，可以在命令提示符或PowerShell中使用“wsl -l -v”查看相关信息，并使用“wsl --shutdown”关闭所有子系统。

提示：如果你想使用图形子系统，可以参考微软官方网站上的相关内容来实现，但作者强烈建议不要这样做！





配置

1. 迁移到其他分区

如果系统磁盘资源相对紧张，可以考虑将子系统迁移到其他磁盘或分区。具体操作如下：

1). 在Windows命令提示符或PowerShell中键入：“wsl -l -v --all”以查看需要迁移的子系统。

2). 键入Windows命令提示符或PowerShell：“wsl --shutdown”以确保所有子系统都已关闭。

3). 在Windows命令提示符或PowerShell中键入：“wsl --export <Subsystem Name><Path to Store Subsystem Compressed Package>”，例如：“wsl --export ubuntu f:\wsl-ubuntu.tar”。

4). 在Windows命令提示符或PowerShell中键入：“wsl --unregister <Subsystem Name>”，例如：“wsl --unregister ubuntu”。

5). 在Windows命令提示符或PowerShell中键入：“wsl --import <Subsystem Name><Path to Migrate Subsystem><Original Exported Subsystem Compressed Package Path> --version 2”，例如：“wsl -import new_ubuntu F:\wsl\ubunto_wsl F:\wsl-ubuntu.tar --version 2。”。

6). 可以删除原始导出的子系统压缩包，也可以将其用作备份文件。

注意：如果要备份子系统，可以参考此处的内容。

2. 设置配置文件

WSL2子系统配置文件有两种类型，一种是Windows下的全局配置文件，另一种是子系统下的本地配置文件。我们主要配置全局配置文件，该文件的路径为“C:\Users\<UserName>\.wslconfig”。您需要使用文本编辑器打开它进行编辑。我们需要配置的主要选项是内存、交换和交换文件。在设置之前，请确保子系统处于关闭状态，这一点非常重要！

-memory：配置我们分配给子系统的最大内存。

-swap: 要添加到WSL2VM的交换空间量，0表示没有交换文件。交换存储是基于磁盘的RAM，当内存需求超过硬件设备的限制时使用。

-swapfile：交换虚拟硬盘的绝对Windows路径。这个路径可以根据你自己的情况设置，也可以在任何地方。

直接进入配置文件路径，然后用记事本打开，添加以下4行内容，注意末尾没有标点符号：

[wsl2] memory=8GB swap=60GB swapfile=G:\\wsl\\swap\\wsl-swap.vhdx

您需要用自己的路径替换“G:\\wsl\\swap\\wsl swap.vhdx”。

注意：这里有一个非常重要的问题，即在运行LLM时，尽量确保您的内存+交换值大于模型大小，否则读取模型时会出现问题。

3. 在旧版本的Windows 10上安装WSL2

1). 确保系统版本为1903或更高版本，内部版本为18362.1049或更高。

2). 以管理员身份打开PowerShell并运行命令：“dism.exe /online /ennable feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart”，然后重新启动计算机。

3). 下载Linux内核包，下载链接：'https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi'.

4). 双击以运行下载的内核包并完成安装。

5). 以管理员身份打开PowerShell，然后运行命令：“wsl --set-default-version 2”。

6). 打开Microsoft Store，选择您喜欢的Linux发行版，单击图标进行安装。

如图所示：





注意：使用子系统一段时间后，您可能会清理一些不再需要的内容以释放空间（如缓存）。虽然内容已经被删除，但您会发现子系统的虚拟硬盘占用的空间并没有减少。此时，我们可以使用管理员权限运行命令提示符或PowerShell，并使用磁盘部分中的虚拟硬盘管理命令“vdisk”来压缩虚拟硬盘。





WSL的常用命令

用法：wsl.exe [参数][选项…][命令行]

1. 运行Linux二进制文件的参数

如果没有提供命令行，wsl.exe将启动默认的shell。

--exec, -e <CommandLine>

在不使用默认Linux shell的情况下执行指定的命令。

--shell-type <Type>

使用提供的shell类型执行指定的命令。

Types:

standard

使用默认的Linux shell执行指定的命令。

login

使用默认的Linux shell作为登录shell执行指定的命令。

none

在不使用默认Linux shell的情况下执行指定的命令。

--

按原样传递命令行的其余部分。

2. 选项

--cd <Directory>

将指定的目录设置为当前工作目录。

如果使用~，它将使用Linux用户的主路径。如果路径以字符开头，它将被解释为绝对的Linux路径。

否则，此值必须是一个绝对的Windows路径。

--distribution, -d <Distro>

运行指定的发行版。

--user, -u <UserName>

以指定用户身份运行。

--system

启动用于系统分发的shell。

3. 用于管理Linux的Windows子系统的参数

--help

显示使用方法信息。

--debug-shell

打开WSL2调试shell进行诊断。

--event-viewer

打开Windows事件查看器的应用程序视图。

--install [Distro] [Options...]

安装Windows Subsystem for Linux的发行版。

要查看可用发行版的列表，请使用“wsl.exe -list -online”。

选项：

--no-launch, -n

安装后不要开始分发。

--web-download

从Internet而不是Microsoft商店下载分发内容。

--mount <Disk>

在所有WSL2发行版中连接和装载物理磁盘或虚拟磁盘。

选项：

--vhd

指定<Disk>表示虚拟硬盘。

--bare

将磁盘连接到WSL2，但不要装载它。

--name <Name>

使用装载点的自定义名称装载磁盘。

--type <Type>

装载磁盘时使用的文件系统，如果未指定，则默认为ext4。

--options <Options>

其他安装选项。

--partition <Index>

要装载的分区索引（如果未指定）默认为整个磁盘。

--release-notes

打开web浏览器以查看WSL发行说明页面。

--set-default-version <Version>

更改新发行版的默认安装版本。

--shutdown

立即终止所有正在运行的分发版和WSL2轻量级虚拟机。

--status

显示Windows Subsystem for Linux的状态。

--unmount [Disk]

从所有WSL2发行版中卸载磁盘并分离磁盘。如果在没有参数的情况下调用，请卸载并分离所有磁盘。

--update

Windows Subsystem for Linux的更新包。

选项：

--web-download

从Internet而不是Microsoft商店下载更新。

--pre-release

下载预发布版本（如果可用）。指示使用 -web-download。

--version, -v

显示版本信息。

4. 在Windows Subsystem for Linux中管理发行版的参数

--export <Distro> <FileName> [Options]

将分发导出为tar文件。

对于标准输出，文件名可以是“-”。

选项：

--vhd

指定要导出为.vhdx文件的分发。

--import <Distro> <InstallLocation> <FileName> [Options]

将指定的tar导入为新分发。对于标准输入，文件名可以是“-”。

选项：

--version <Version>

指定要用于新分发的版本。

--vhd

指定提供的文件是.vhdx文件，而不是tar文件。

此操作将在指定的安装位置生成.vhdx文件的副本。

--import-in-place <Distro> <FileName>

将指定的.vhdx导入为新分发。

此虚拟硬盘必须使用ext4文件系统类型进行格式化。

--list, -l [Options]

列出发行版。

选项：

--all

列出所有发行版，包括当前正在安装或卸载的发行版。

--running

仅列出当前正在运行的分发版本。

--quiet, -q

仅显示分发名称。

--verbose, -v

显示有关所有分发的详细信息。

--online, -o

使用“wsl.exe –install”显示可以安装的可用分发版本的列表。

--set-default, -s <Distro>

将分发设置为默认分发。

--set-version <Distro> <Version>

更改指定分发的版本。

--terminate, -t <Distro>

终止指定的分发。

--unregister <Distro>

注销分发并删除根文件系统。





软件配置

接下来，我们将在WSL中部署相关软件，包括环境管理软件、代码编辑软件等，并展示一个示例来演示如何在WSL2中运行LLM。

1. Python库管理

我们主要使用miniconda来管理python库。

首先，我们启动WSL命令行，并在命令行中输入：wget https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh. 在等待下载完成后，我们需要给这个文件更高的权限：sudo chmod 777 Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh，此时系统会提示您输入密码，这个密码就是我们创建WSL2时输入的密码。 在命令行中输入：/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh，安装完成后，您的命令行前端会有更多（基本）字，如图所示：





2. 代码编辑器

如果您已经在Windows环境中安装了Pycharm或vscode等代码编辑器，则可以通过设置找到WSL2的python环境。

如果没有，您只需要在WSL2命令提示符下输入“code”，等待它自动为您安装，vscode将直接启动。启动后，您将在左下角找到单词WSL，表示vscode已连接到WSL。如图所示：

提示：在wsl2子系统命令行中，使用cd命令直接转到需要编辑代码的位置，然后单击“code”会直接启动vscode并定位那个文件夹，非常方便。

3. GPU加速推理

这里我们只讨论NVIDIA的显卡加速。如果您使用其他卡，请搜索相关的配置方法。我们不会一一列出。

1.使用Docker设置NVIDIA CUDA加速

安装 Docker 支持：运行 ‘curl https://get.docker.com“|sh”，然后运行“sudo service docker start”。这将启动 Docker 服务。

为 NVIDIA 容器工具包设置稳定的存储库：在命令行中按顺序运行以下命令：

distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID); curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/nvidia-docker-keyring.gpg; curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | sed 's#deb https://#deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nvidia-docker-keyring.gpg] https://#g' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list.

安装 NVIDIA 运行时包和依赖项：在命令行中依次运行以下命令：sudo apt-get-update; sudo apt-get install -y nvidia-docker2。

启动容器：在命令行中运行 “docker run -gpus all -it -shm-size=1g -ulimit memlock=-1 -ulimit stack=67108864 nvcr.io/nvidia/tensorflow:20.03-tf2-py3”。 <segment 3274¶>完成后，我们将进入一个具有CUDA加速能力的 docker 容器。如图所示：





2). 手动安装 NVIDIA CUDA 加速

- 获取安装包：在命令行中运行 'wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/12.2.2/local_installers/cuda_12.2.2_535.104.05_linux.run'。

- 运行安装包：在命令行中运行 “sudo sh cuda_112.2.2_535.104.05_linux.run”。如果出现错误，请在命令中添加 '-override'，例如：sudo sh cuda_112.2.2_535.104.05_linux.run -override。

- 添加相应的环境变量：在命令行中运行 “sudo-vim ~/.bashrc”，并在文件末尾添加以下内容：

``` export PATH=/usr/local/cuda- 12.2 . 2 /bin${PATH:+:${PATH}} export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda- 12.2 . 2 /lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}} export CUDA_HOME=/usr/local/cuda- 12.2 . 2 ${CUDA_HOME:+:${CUDA_HOME}} ```

-更新环境变量：在命令行中运行 “source ~/.bashrc”。

注意：如果您运行 'sudo-vim~/.bashrc'，发现您不熟悉vim，也可以找到此文件并将其复制到Windows环境中，使用文本编辑器编辑和添加相关内容，然后在编辑完成后将其复制回来。这样做的好处是它还支持“.bashrc”。

4. 运行 LLM

1). 创建一个 conda 虚拟环境：在命令行中输入“conda create -n llm python=3.10”。

注意：

“llm”是我们要创建的虚拟环境的名称，可以任意更改。 '-python=3.10'指定虚拟环境使用的python版本。虽然也可以使用“conda create-n llm”，但强烈建议指定版本！

2). 切换到虚拟环境：在命令行中输入“conda-activate llm”以激活我们的虚拟环境。

命令提示符前端的“（base）”将切换为“（llm）”。如果要退出虚拟环境，请使用“conda deactivate”。

3). 从huggingface中查找要使用的LLM：https://huggingface.co。

由于模型太多，您可以参考开源模型排名 https://huggingface.co/spaces/HuggingFaceH4/open_llm_leaderboard。建议使用llama.cpp支持的格式。如果您的国家（地区）无法访问 huggingface，请使用魔法击败魔法！

4). 下载模型：首先，您需要启用git的大文件支持，在命令行中输入“git lfs install”。

运行后，输入'git-clone https://huggingface.co/“＜library name＞”，将“＜libraryname＞”替换为要下载的模型的名称。例如：'git clone https://huggingface.co/Phind/Phind-CodeLlama-34B-v2'，请等待下载完成。

5). 安装 llama.cpp 的 python 版本 llama-cpp-python：在命令行中输入“CMAKE_ARGS=“-DLLAMA_CUBLAS=on” pip install llama-cpp-python”，然后等待安装完成。安装后，llama.cpp 同时支持 CPU 和 GPU 推理（当然也支持其他品牌显卡的加速，请参考：https://github.com/abetlen/llama-cpp-python）。

注意：如果您没有显卡，或者没有安装GPU加速支持，请使用“pip-install-lama-cpp-python”进行安装。尽管推理速度较慢，但它并非不可用。

6). 运行推理：创建一个py文件，将其命名为test.py。将以下内容复制到文件中：

from llama_cpp import Llama llm = Llama(model_path="./models/7B/llama-model.gguf") output = llm("Q: Name the planets in the solar system? A: ", max_tokens=32, stop=["Q:", "

"], echo=True) print(output)

然后在命令行中运行“python test.py”，您可以看到输出：

{ "id" : "cmpl-xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" , "object" : "text_completion" , "created" : 1679561337 , "model" : "./models/7B/llama-model.gguf" , "choices" : [ { "text" : "Q: Name the planets in the solar system? A: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto." , "index" : 0 , "logprobs" : None, "finish_reason" : "stop" } ], "usage" : { "prompt_tokens" : 14 , "completion_tokens" : 28 , "total_tokens" : 42 } }





注意：

1. “model_path”是您下载模型文件的位置； 2. “Q：Name the planets in the solar system？A： “Q后面是您想问的问题，可以更改为任何问题。 3. “Q：Name the planets in the solar system？A： ” A后面是LLM的答案。



结论

在本文中，我们逐步探讨了如何创建一个可以运行LLM的WSL2环境，并详细介绍了使用中的WSL2的各种细节。然后，我们介绍了一个用最少的代码运行LLM推理的简单示例，我们也相信您也体验到了llama.cpp的简单性和强大性。在下一篇文章中，我们将讨论如何从许多LLM中选择合适的模型，以适应我们将其集成到算法交易中的目的。

敬请期待！





