软件开发和 MQL5 中的设计范式（第 4 部分）：行为范式 2
概述
在本文中，我们将终结行为设计范式，并终结软件设计范式的主题，以及如何在 MQL5 中运用它们。在之前的文章中，我们已经通过《软件开发中的设计范式和 MQL5（第一部分）：创建模式》一文辨别了所有创建范式，并通过《软件开发中的设计范式和 MQL5（第 2 部分）：结构范式》一文辩证过所有结构范式。然后，我们在上一篇文章《软件开发中的设计范式和 MQL5（第 3 部分）：行为范式 1》中辩证过一些行为范式，它们如下：责任链、命令、解释器、迭代器、和调解器。我们还辩证过什么是设计范式，其可定义和管理对象之间的通信方法。
在本文中，我们将通过以下主题完成行为范式中剩余的内容：
- Memento：它可用于恢复对象以前捕获并存储的状态，并将对象的内部状态外部化，而不会违反封装。
- Observer：它可用于定义对象之间的一对多依赖关系，以便当一个对象更改其状态时，其所有依赖关系都会收到通知，并自动更新。
- State：它可用于对象内部状态发生变化时改变其行为。该对象似乎更改了其对应类。
- Strategy：它可用于辩证算法家族，封装它们，并令它们可互换。该策略允许算法依据其客户端独立变化而选用之。
- Template 方法：它可用于辩证操作中算法的基础，保留一些步骤给子类，并允许子类在不改变算法结构的情况下重新辩证它们。
- Visitor：它可用于辩证新操作，而不会对执行该操作的元素类产生任何影响。
- 结束语
我们之前已经辨别过，行为范式是与对象之间责任的分配，并辨别有关的行为范式。它们还辩证对象如何相互通信或交互。它们刻画一条在运行时难以遵循的复杂控制流。它们允许您专注于对象的连接方式，从而将您的注意力从控制流上移开。
如果您已经阅读了我在本系列中的前几篇文章，您将熟知我们会通过以下几点来呈现每种范式的方式：
- 范式有什么作用？
- 该模式解决了什么问题？
- 我们如何在 MQL5 中运用它？
重点要提的是，如果您理解 OOP（面向对象编程）主题，这将有助于很好地理解设计范式主题，如果您想阅读或学习该主题的一些内容，您还可以阅读我之前的 《解读 MQL5 面向对象编程（OOP）》 这篇文章。我希望您发现我的文章对您提高编程技能的旅程很实用，因为它确定了最重要的主题之一，即设计模式来编写干净、可扩展、可重用和经过充分测试的代码。
备忘录（Memento）
在本章节中，我们将辩证另一种行为设计范式，即备忘录范式。备忘录范式可将对象的状态外部化，以便提供回滚功能，它也称为令牌。
范式有什么作用？
当我们需要存储对象的状态快照，以便稍后恢复对象时，以及当获取状态的直接接口会暴露执行的细节，并破坏对象的封装时，我们可以使用备忘录范式。故此，该范式将捕获稍后要恢复的对象状态，并将其外部化，以下是该范式的结构图，展示其工作原理：
正如我们在上图中所见，我们有以下参与者：
- Memento：它根据需要存储状态，由存储其状态的发起者对象自行决定它不授予对象的访问权限，但发起者除外。它也许会根据发起者的自由裁量权，存储尽可能多、或尽可能少的发起者内部状态。它有两个窄或宽的界面，具体取决于看守者或发起者的观点。
- Originator：创建包含当前内部状态快照的备忘录，并可用该备忘录恢复内部状态。
- Caretaker：它负责保存备忘录，且不检查备忘录的内容。
使用这种类型的范式存在一些陷阱，它们与下面列出的相同：
- 如果有大型副本，它可能会很昂贵。
- 由于快照的卡槽数量有限，因此会丢失历史记录。
- 除备忘录外，它不会暴露任何信息。
设计范式解决了什么问题？
通过使用该范式，可以解决以下问题：
- 它保留了封装边界。
- 它标识窄接口和宽接口。
- 它可用于简化发起者。
我们如何在 MQL5 中运用它？
在这一部分中，我们将尝试在 MQL5 中运用备忘录范式，这可按以下步骤来完成：
使用 class 关键字声明 Memento 类
class Memento { protected: string m_state; public: string GetState(void); void SetState(string); Memento(string); }; Memento::Memento(string state): m_state(state) { } string Memento::GetState(void) { return m_state; } void Memento::SetState(string state) { m_state=state; }
声明 Originator 类
class Originator { protected: string m_state; public: void SetMemento(Memento& memento); Memento* CreateMemento(void); string State(void); void State(string); }; void Originator::SetMemento(Memento& memento) { m_state=memento.GetState(); } Memento* Originator::CreateMemento(void) { return new Memento(m_state); } void Originator::State(string state) { m_state=state; } string Originator::State(void) { return m_state; }
声明 Caretaker 类
class Caretaker { public: Memento* memento; ~Caretaker(void); }; Caretaker::~Caretaker(void) { if(CheckPointer(memento)==1) { delete memento; } }
如此，以下是在 MQL5 中运用备忘录范式的完整代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Memento.mqh | //+------------------------------------------------------------------+ class Memento { protected: string m_state; public: string GetState(void); void SetState(string); Memento(string); }; Memento::Memento(string state): m_state(state) { } string Memento::GetState(void) { return m_state; } void Memento::SetState(string state) { m_state=state; } class Originator { protected: string m_state; public: void SetMemento(Memento& memento); Memento* CreateMemento(void); string State(void); void State(string); }; void Originator::SetMemento(Memento& memento) { m_state=memento.GetState(); } Memento* Originator::CreateMemento(void) { return new Memento(m_state); } void Originator::State(string state) { m_state=state; } string Originator::State(void) { return m_state; } class Caretaker { public: Memento* memento; ~Caretaker(void); }; Caretaker::~Caretaker(void) { if(CheckPointer(memento)==1) { delete memento; } }
观察者（Observer）
在这一部分中，我们将辩证另一种行为范式，即观察者范式。它定义了对象之间的一对多依赖关系，如此当一个对象更改其状态时，其所有依赖关系都将收到通知、并自动更新。它也称为从属（Dependents）和推送订阅（Publish-Subscribe）。
范式有什么作用？
当我们需要在单独的对象中封装抽象的各个方面，从而能够独立地变化和重用它们时；当需要在更改一个对象时一并更改其它对象，并且我们不知道需要更改的对象数量时；以及当我们需要对象向其它对象发送通知，而这些对象之间不存在耦合时，我们就可以使用观察者范式。
基于上述内容，该范式可以如下图所示，以便更好地理解该范式的工作原理：
正如我们在上图中所见，我们可得到在这个范式中的参与者，如下所示：
- Subject：观察者审视的主题，以及该主题受到的观察者数量。为了附加和剥离观察者，主题为此提供了接口。
- Observer：它标识对象的更新接口，当主题变化时需要发出通知。
- ConcreteSubject：它将状态保存或存储到 ConcreteObserver 对象，当状态发生变化时，它会向观察者发送通知。
- ConcreteObserver：扮演的角色针对以下三个意向：
- 维护对 ConcreteSubject 对象的引用。
- 保存状态。
- 执行观察者接口更新。
使用观察者范式时存在缺陷，它们如下所示：
- 可观察对象不会标识哪个对象更新了其状态。
- 大型更新。
- 调试可能很困难。
设计范式解决了什么问题？
根据我们对 Observer 范式工作方式的理解，我们可以说它能够解决、或者在运用它时会得到以下益处：
- 它允许主题和观察者之间的抽象耦合。
- 它为广播交互或通信提供支持。
我们如何在 MQL5 中运用它？
现在，是时候看看在 MQL5 中运用观察者范式的方法了，它将与以下内容相同：
使用 interface 关键字声明 Observer 区域，以便判定我们需要的类和函数
interface Observer { void Update(string state); };
使用 class 关键字声明 Subject
class Subject { public: Subject(void); ~Subject(void); void Attach(Observer* observer); void Detach(Observer& observer); void Notify(void); void State(string state); string State(void) {return m_state;} protected: string m_state; Observer* m_observers[]; int Find(Observer& observer); }; Subject::Subject(void): m_state(NULL) { } Subject::~Subject(void) { int itotal=ArraySize(m_observers); for(int i=0; i<itotal; i++) { Observer* item=m_observers[i]; if(CheckPointer(item)==1) { delete item; } } } void Subject::State(string state) { m_state=state; } void Subject::Notify(void) { int itotal=ArraySize(m_observers); for(int i=0; i<itotal; i++) { m_observers[i].Update(m_state); } } void Subject::Attach(Observer *observer) { int size=ArraySize(m_observers); ArrayResize(m_observers,size+1); m_observers[size]=observer; } void Subject::Detach(Observer &observer) { int find=Find(observer); if(find==-1) return; Observer* item=m_observers[find]; if(CheckPointer(item)==1) delete item; ArrayRemove(m_observers,find,1); } int Subject::Find(Observer &observer) { int itotal=ArraySize(m_observers); for(int i=0; i<itotal; i++) { Observer* item=m_observers[i]; if(item==&observer) return i; } return -1; }
使用 class 关键字声明 ConcreteSubject
class ConcreteSubject:public Subject { public: void State(string state); string State(void) {return m_state;} }; void ConcreteSubject::State(string state) { m_state=state; }
使用 class 关键字声明 ConcreteObserver
class ConcreteObserver:public Observer { public: void Update(string state); ConcreteObserver(ConcreteSubject& subject); protected: string m_observer_state; ConcreteSubject* m_subject; }; ConcreteObserver::ConcreteObserver(ConcreteSubject& subject): m_subject(&subject) { } void ConcreteObserver::Update(string state) { m_observer_state=state; }
如此，以下是在 MQL5 中运用观察者行为设计范式的完整代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Observer.mqh | //+------------------------------------------------------------------+ interface Observer { void Update(string state); }; class Subject { public: Subject(void); ~Subject(void); void Attach(Observer* observer); void Detach(Observer& observer); void Notify(void); void State(string state); string State(void) {return m_state;} protected: string m_state; Observer* m_observers[]; int Find(Observer& observer); }; Subject::Subject(void): m_state(NULL) { } Subject::~Subject(void) { int itotal=ArraySize(m_observers); for(int i=0; i<itotal; i++) { Observer* item=m_observers[i]; if(CheckPointer(item)==1) { delete item; } } } void Subject::State(string state) { m_state=state; } void Subject::Notify(void) { int itotal=ArraySize(m_observers); for(int i=0; i<itotal; i++) { m_observers[i].Update(m_state); } } void Subject::Attach(Observer *observer) { int size=ArraySize(m_observers); ArrayResize(m_observers,size+1); m_observers[size]=observer; } void Subject::Detach(Observer &observer) { int find=Find(observer); if(find==-1) return; Observer* item=m_observers[find]; if(CheckPointer(item)==1) delete item; ArrayRemove(m_observers,find,1); } int Subject::Find(Observer &observer) { int itotal=ArraySize(m_observers); for(int i=0; i<itotal; i++) { Observer* item=m_observers[i]; if(item==&observer) return i; } return -1; } class ConcreteSubject:public Subject { public: void State(string state); string State(void) {return m_state;} }; void ConcreteSubject::State(string state) { m_state=state; } class ConcreteObserver:public Observer { public: void Update(string state); ConcreteObserver(ConcreteSubject& subject); protected: string m_observer_state; ConcreteSubject* m_subject; }; ConcreteObserver::ConcreteObserver(ConcreteSubject& subject): m_subject(&subject) { } void ConcreteObserver::Update(string state) { m_observer_state=state; }
状态（State）
在这一部分中，我们将辩证状态范式，该法式允许对象在其内部状态发生变化的情况下改变其行为，且对象将出现更改其类。它也被称为状态对象。当对象的行为取决于其状态时，我们就可用它基于运行时状态更改对象的行为。当我们的操作需配合大型条件语句时，也可以使用它，所有这些都取决于对象的状态。
范式有什么作用？
如果我们需要了解状态行为范式是如何工作的，我们可以看看如下图形：
正如我们在上图中所见，我们有以下参与者：
Context：它标识了客户感兴趣的接口。它还维护标识当前状态的 ConcreteState 实例的子类。
State：它标识接口，以便封装上下文特定状态的行为。
ConcreteState 子类：子类执行上下文状态的行为，这是针对每个子类。
根据我们所说的状态范式，当我们有一个对象的行为取决于其当前状态时，就可以使用它。但是使用这种范式有一个陷阱，那就是我们将有更多的类，这意味着更多的代码。
设计范式解决了什么问题？
尽管我们在使用状态范式时存在相同的陷阱，但它也有一些优点，可用它来解决所研究的问题。这些优点与如下相同：
- 它有助于特定于每个状态的行为本地化，并基于每个状态的特征来剥离行为。
- 它显式定义了不同状态之间的转换。
- 它有助于共享状态对象。
我们如何在 MQL5 中运用它？
以下步骤是关于如何在 MQL5 中运用状态范式的方法：
声明 Context 类
class Context;
声明 State 接口
interface State { void Handle(Context& context); };
声明 m_state 对象
State* m_state;
声明 Context 类
class Context { public: Context(State& state); ~Context(void); State* State(void) {return m_state;} void State(State& state); void Request(void); }; Context::~Context(void) { if(CheckPointer(m_state)==1) delete m_state; } void Context::State(State& state) { delete m_state; m_state=&state; } void Context::Request(void) { m_state.Handle(this); }
声明 ConcreteStateA 类
class ConcreteStateA:public State { public: void Handle(Context& context); }; void ConcreteStateA::Handle(Context& context) { context.State(new ConcreteStateB); }
声明 ConcreteStateB 类
class ConcreteStateB:public State { public: void Handle(Context& context); }; void ConcreteStateB::Handle(Context& context) { context.State(new ConcreteStateA); }
如此，以下是在 MQL5 中使用状态设计范式的一个代码模块：
//+------------------------------------------------------------------+ //| State.mqh | //+------------------------------------------------------------------+ class Context; interface State { void Handle(Context& context); }; State* m_state; class Context { public: Context(State& state); ~Context(void); State* State(void) {return m_state;} void State(State& state); void Request(void); }; Context::~Context(void) { if(CheckPointer(m_state)==1) delete m_state; } void Context::State(State& state) { delete m_state; m_state=&state; } void Context::Request(void) { m_state.Handle(this); } class ConcreteStateA:public State { public: void Handle(Context& context); }; void ConcreteStateA::Handle(Context& context) { context.State(new ConcreteStateB); } class ConcreteStateB:public State { public: void Handle(Context& context); }; void ConcreteStateB::Handle(Context& context) { context.State(new ConcreteStateA); }
策略（Strategy）
这是另一种行为范式，即策略范式。它识别一组算法，封装它们，并令它们可互换。这允许算法独立于使用它的客户端而变化。因此，当我们需要在运行时启用算法时，以及当我们需要消除条件语句时，我们就可以使用它。它也被称为政策（Policy）。
如此，我们可以说，在以下情况下，我们可以使用策略范式：
- 许多相关类仅在行为方式上有所不同。策略提供了一种配置方法，可将类配置为遵照多种方式之一运行。
- 我们需要使用同一算法的不同变体。并且我们需要能够在运行时选择算法。
- 算法是数据的运用，且客户不应直接访问数据。
- 类定义许多行为，在其操作中显示为多个条件语句。它可以位于单独的策略类中，比列举许多相关的条件分支更好。
- 条件语句消除。
范式有什么作用？
如果我们打算了解这种策略范式是如何工作的，我们可以通过下图形来实现：
正如我们在上图中所见，策略范式的参与者如下：
- Strategy：它声明上下文所用的所有受支持算法的通用接口，以便能够依据 ConcreteStrategy 标识调用算法。
- ConcreteStrategy：通过使用 Strategy 的接口，上下文实现算法。
- Context：它由 ConcreteStrategy 对象构造，它维护对策略对象的引用，并且为了能让策略访问其数据，它可以识别该接口。
尽管使用该策略范式可得到诸多益处，但也存在陷阱，它们与以下内容相同：
- 客户必须了解策略。
- 类的数量增加。
设计范式解决了什么问题？
以下是使用策略范式的后果或好处：
- 它有助于应用可重用性，因为它有助于识别上下文可重用的相关算法组。
- 它可以被视为支持各种行为的另一种方式，取代子类化。
- 它有助于消除条件语句的策略。
- 它允许人们在相同行为的不同实现之间进行选择。
我们如何在 MQL5 中运用它？
现在，我们将辩证一种使用策略范式的方法，该方法与以下步骤相同：
声明 Strategy 接口，以便其内部的类和函数：
interface Strategy { void AlgorithmInterface(void); };
声明 Context 类
class Context { public: Context(Strategy& strategy); ~Context(void); void ContextInterface(void); protected: Strategy* m_strategy; }; Context::Context(Strategy& strategy) { m_strategy=&strategy; } Context::~Context(void) { if(CheckPointer(m_strategy)==1) delete m_strategy; } void Context::ContextInterface(void) { m_strategy.AlgorithmInterface(); }
声明 ConcreteStrategyA 类
class ConcreteStrategyA : public Strategy { public: void AlgorithmInterface(void); }; void ConcreteStrategyA::AlgorithmInterface(void) { }
声明 ConcreteStrategyB 类
class ConcreteStrategyB : public Strategy { public: void AlgorithmInterface(void); }; void ConcreteStrategyB::AlgorithmInterface(void) { }
声明 ConcreteStrategyC 类
class ConcreteStrategyC : public Strategy { public: void AlgorithmInterface(void); }; void ConcreteStrategyC::AlgorithmInterface(void) { }
故此，以下代码是一个模块中的完整代码，用于在 MQL5 中运用策略范式：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Strategy.mqh | //+------------------------------------------------------------------+ interface Strategy { void AlgorithmInterface(void); }; class Context { public: Context(Strategy& strategy); ~Context(void); void ContextInterface(void); protected: Strategy* m_strategy; }; Context::Context(Strategy& strategy) { m_strategy=&strategy; } Context::~Context(void) { if(CheckPointer(m_strategy)==1) delete m_strategy; } void Context::ContextInterface(void) { m_strategy.AlgorithmInterface(); } class ConcreteStrategyA : public Strategy { public: void AlgorithmInterface(void); }; void ConcreteStrategyA::AlgorithmInterface(void) { } class ConcreteStrategyB : public Strategy { public: void AlgorithmInterface(void); }; void ConcreteStrategyB::AlgorithmInterface(void) { } class ConcreteStrategyC : public Strategy { public: void AlgorithmInterface(void); }; void ConcreteStrategyC::AlgorithmInterface(void) { }
模板（Template）方法
模板方法是一种行为设计范式，在软件开发中很实用。它可用于识别操作中算法的基本组件，并将某些步骤委托给子类。这允许子类在不改变算法的整体结构的情况下重新定义这些步骤。
故此，我们可以说在以下情况下运用它：
- 我们有一个算法，我们只需要在不影响该算法的整体结构的情况下更改它的一些步骤。
- 我们只需要一次性实现算法不变层面，并将可变行为的实现责任委托给子类。
- 我们还要避免代码重复，对于子类的共同行为，应当在公共类中加以考虑，并本地化。
- 我们需要控制子类扩展。
范式有什么作用？
如果我们需要了解该范式是如何工作的，我们可以借助以下图表来做到这一点，这是该范式的表述：
正如我们在上图中所见，我们有以下参与者：
- AbstractClass：它可指定抽象的基元操作，这些操作必须由具体的子类定义，以实现算法的不同步骤。它还可用于执行算法框架概括的模板方法。该模板方法调用基元操作，和 AbstractClass 中指定的或属于其它对象的操作。
- ConcreteClass：它可用于执行特定于子类的算法步骤所需的基本操作。
设计范式解决了什么问题？
使用模板方法行为范式时，会有一些益处，并解决一些问题，这些益处和问题如下：
- 使用模板方法允许我们创建可重用的代码，因为这些方法是代码重用的基本技术，尤其是在类库中。
- 它可以让我们在不改变算法结构的情况下改变算法的步骤，正如我们提到的。
尽管有这些好处，但在使用这种范式时也存在一个陷阱，即所有类都必须无一例外地遵循该算法。
我们如何在 MQL5 中运用它？
如果我们需要在 MQL5 中使用模板方法范式，我们可以通过以下步骤，作为实现其作用的方法：
使用 class 关键字声明 AbstractClass
class AbstractClass { public: virtual void PrimitiveOperation1(void)=0; virtual void PrimitiveOperation2(void)=0; virtual void TemplateMethod(void); }; void AbstractClass::TemplateMethod(void) { PrimitiveOperation1(); PrimitiveOperation2(); }
使用 class 关键字声明 ConcreteClass
class ConcreteClass : public AbstractClass { public: void PrimitiveOperation1(void); void PrimitiveOperation2(void); }; void ConcreteClass::PrimitiveOperation1(void) { } void ConcreteClass::PrimitiveOperation2(void) { }
如此，以下代码模块是在 MQL5 中运用模板方法范式的完整代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Template_Method.mqh | //+------------------------------------------------------------------+ class AbstractClass { public: virtual void PrimitiveOperation1(void)=0; virtual void PrimitiveOperation2(void)=0; virtual void TemplateMethod(void); }; void AbstractClass::TemplateMethod(void) { PrimitiveOperation1(); PrimitiveOperation2(); } class ConcreteClass : public AbstractClass { public: void PrimitiveOperation1(void); void PrimitiveOperation2(void); }; void ConcreteClass::PrimitiveOperation1(void) { } void ConcreteClass::PrimitiveOperation2(void) { }
访客（Visitor）
这是最后一种行为范式，即访客范式。这样可以识别新操作，而不会影响执行该操作的元素类。当我们有一个对象结构，其中包含许多不同的对象和接口类，并且我们需要针对这些对象执行操作时，我们就可以使用这种范式，我们有许多不同的、不相关的操作需要执行在相应对象结构上，并且希望避免这些操作对其类的“污染”， 对象类的结构我们很少改变定义，但您确实有在结构上定义新操作的需求。
范式有什么作用？
在下图中，我们可以看到访客范式是如何通过其结构工作的：
正如我们在上图中所见，我们有以下参与者：
- Visitor：对于对象结构中的每个 ConcreteElement 类，都会声明一个 “Visit” 操作。操作的名称和签名能唯一标识某个类，其发送请求给访问的访客。这种设计允许通过其特定接口直接访问元素，以便访客可以判定正在访问的具体元素类别。
- ConcreteVisitor：它执行访客声明的每个操作的实现。每个操作都实现算法的片段，由结构中对象的相应类来定义。具体访客为算法提供上下文，并存储其局部状态。这种状态通常是在结构迭代过程中的结果累积。
- Element：指定接受操作，取一位访客作为参数。
- ConcreteElement：它执行一个接受操作，取访客作为参数。
- ObjectStructure：它能够列出其元素，它也许会提供一个高级接口，令访客能够访问其元素，诸如列表或集合，它既可以是综合型、亦或集合型。
设计范式解决了什么问题？
根据我们提到的访客范式，我们可以发现在应用、或使用它时，可以解决或具有以下好处：
- 它令添加新操作变得如此容易。
- 它允许我们区分相关和不相关的操作，因为它收集了相关、及独立的不相关操作。
我们如何在 MQL5 中运用它？
如果我们需要在 MQL5 中使用访客范式，以下是执行此操作的方法步骤：
声明 Visitor 接口
interface Visitor;
声明 Element 类
class Element { protected: Visitor* m_visitor; public: ~Element(void); virtual void Accept(Visitor* visitor)=0; protected: void Switch(Visitor* visitor); }; Element::~Element(void) { if(CheckPointer(m_visitor)==1) delete m_visitor; } void Element::Switch(Visitor *visitor) { if(CheckPointer(m_visitor)==1) delete m_visitor; m_visitor=visitor; }
声明 ConcreteElementA 类
class ConcreteElementA : public Element { public: void Accept(Visitor*); void OperationA(void); }; void ConcreteElementA::OperationA(void) { } void ConcreteElementA::Accept(Visitor *visitor) { Switch(visitor); visitor.VisitElementA(&this); }
声明 ConcreteElementB 类
class ConcreteElementB : public Element { public: void Accept(Visitor* visitor); void OperationB(void); }; void ConcreteElementB::OperationB(void) { } void ConcreteElementB::Accept(Visitor *visitor) { Switch(visitor); visitor.VisitElementB(&this); }
使用 interface 关键字声明 Visitor，并在其中定义 VisitElementA 和 VisitElementB
interface Visitor { void VisitElementA(ConcreteElementA*); void VisitElementB(ConcreteElementB*); };
声明 ConcreteVisitor1 类
class ConcreteVisitor1 : public Visitor { public: void VisitElementA(ConcreteElementA* visitor); void VisitElementB(ConcreteElementB* visitor); }; void ConcreteVisitor1::VisitElementA(ConcreteElementA* visitor) { visitor.OperationA(); } void ConcreteVisitor1::VisitElementB(ConcreteElementB* visitor) { visitor.OperationB(); }
声明 ConcreteVisitor2 类
class ConcreteVisitor2 : public Visitor { public: void VisitElementA(ConcreteElementA*); void VisitElementB(ConcreteElementB*); }; void ConcreteVisitor2::VisitElementA(ConcreteElementA* visitor) { visitor.OperationA(); } void ConcreteVisitor2::VisitElementB(ConcreteElementB* visitor) { visitor.OperationB(); }
如此，以下代码模块是查看 MQL5 中访客范式的完整代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Visitor.mqh | //+------------------------------------------------------------------+ interface Visitor; class Element { protected: Visitor* m_visitor; public: ~Element(void); virtual void Accept(Visitor* visitor)=0; protected: void Switch(Visitor* visitor); }; Element::~Element(void) { if(CheckPointer(m_visitor)==1) delete m_visitor; } void Element::Switch(Visitor *visitor) { if(CheckPointer(m_visitor)==1) delete m_visitor; m_visitor=visitor; } class ConcreteElementA : public Element { public: void Accept(Visitor*); void OperationA(void); }; void ConcreteElementA::OperationA(void) { } void ConcreteElementA::Accept(Visitor *visitor) { Switch(visitor); visitor.VisitElementA(&this); } class ConcreteElementB : public Element { public: void Accept(Visitor* visitor); void OperationB(void); }; void ConcreteElementB::OperationB(void) { } void ConcreteElementB::Accept(Visitor *visitor) { Switch(visitor); visitor.VisitElementB(&this); } interface Visitor { void VisitElementA(ConcreteElementA*); void VisitElementB(ConcreteElementB*); }; class ConcreteVisitor1 : public Visitor { public: void VisitElementA(ConcreteElementA* visitor); void VisitElementB(ConcreteElementB* visitor); }; void ConcreteVisitor1::VisitElementA(ConcreteElementA* visitor) { visitor.OperationA(); } void ConcreteVisitor1::VisitElementB(ConcreteElementB* visitor) { visitor.OperationB(); } class ConcreteVisitor2 : public Visitor { public: void VisitElementA(ConcreteElementA*); void VisitElementB(ConcreteElementB*); }; void ConcreteVisitor2::VisitElementA(ConcreteElementA* visitor) { visitor.OperationA(); } void ConcreteVisitor2::VisitElementB(ConcreteElementB* visitor) { visitor.OperationB(); }
结束语
阅读本文和本系列中的其它文章之后，您就能够识别所有类型的设计范式，即范式（创建、结构、和行为）。我们通过了解它如何工作，何时可以使用它，使用每种范式后可以解决哪些问题，以及如何在 MQL5 中使用这些范式来编写干净的代码，这意味着我们得到了可维护、可重用、并经过充分测试的代码。
我们已辩证范式，如下相同：
- 创建（Creational）范式
- 抽象工厂（Abstract Factory）
- 建造器（Builder）
- 工厂方法（Factory Method）
- 原型（Prototype）
- 单例（Singleton）
- 结构性范式
- 适配器（Adapter）
- 桥（Bridge）
- 复合（Composite）
- 装饰（Decorator）
- 外观（Facade）
- 蝇量级（Flyweight）
- 代理（Proxy）
- 行为（Behavioral）范式
- 责任（Responsibility）链
- 命令（Command）
- 解释器（Interpreter）
- 迭代器（Iterator）
- 调解器（Mediator）
- 备忘录（Memento）
- 观察者（Observer）
- 状态（State）
- 模板（Template）
- 访客（Visitor）
您可以通过单击以下链接阅读本系列中的其它文章：
我怎么强调理解设计范式主题的重要性都不为过，因为它在创建任何软件时都非常有用，正如我们所提到的，故我建议阅读有关此主题的更多信息，以及以下有关同一主题的一些参考资料：
- 《设计范式 — 可重用面向对象软件的元素》，作者：Eric Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson 和 John Vlissides
- 《傻瓜设计范式》，史蒂夫·霍尔兹纳（Steve Holzner）
- 《头脑先行（Head First）设计范式》，埃里克·弗里曼（Eric Freeman）、伊丽莎白·罗布森（Elisabeth Robson）、伯特·贝茨（Bert Bates）、和凯西·塞拉（Kathy Sierra）
我希望本篇和系列文章对您提高编程技能，特别是 MQL5 的旅程有所帮助。如果您需要阅读更多有关 MQL5 编程的文章，以及如何根据最流行的技术指标（例如，移动平均线、RSI、布林带、和 MACD）创建交易系统，您可以查看我的出版物页面，我希望您发现它们对改善您的交易和编程背景也很实用。
本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/13876
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本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。
我想我已经在智能交易系统中实施了策略模式，但可能方式不同。
这可以为我们敬爱的读者提供一个更实用的例子，对我来说，如果我犯了概念上的错误，我也希望得到您的反馈：
我在这里简化一下过程：
专家本身是一个对象，并成为上下文：
在专家的 OnTick 函数中，我调用通用的策略方法
效果很好，因为我可以用同一个专家测试多个策略/优化。
除了将输入参数放在一个单独的文件中外，我唯一没有找到的是如何根据用户选择的特定输入参数（即策略输入）动态加载输入参数。
我想听听你们对我的实现方式的反馈意见，这是一种策略模式，还是一种混合模式，有哪些地方可以改进？
您知道我们如何才能拥有（我认为 MT5 不可能）动态上下文输入参数吗？
非常感谢
Didma
很有启发
为什么具有相同功能的函数有不同的名称
，例如此处