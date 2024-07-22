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软件开发和 MQL5 中的设计范式（第 4 部分）：行为范式 2

软件开发和 MQL5 中的设计范式（第 4 部分）：行为范式 2

MetaTrader 5交易 |
829 3
Mohamed Abdelmaaboud
Mohamed Abdelmaaboud

概述

在本文中，我们将终结行为设计范式，并终结软件设计范式的主题，以及如何在 MQL5 中运用它们。在之前的文章中，我们已经通过《软件开发中的设计范式和 MQL5（第一部分）：创建模式》一文辨别了所有创建范式，并通过《软件开发中的设计范式和 MQL5（第 2 部分）：结构范式》一文辩证过所有结构范式。然后，我们在上一篇文章《软件开发中的设计范式和 MQL5（第 3 部分）：行为范式 1》中辩证过一些行为范式，它们如下：责任链、命令、解释器、迭代器、和调解器。我们还辩证过什么是设计范式，其可定义和管理对象之间的通信方法。

在本文中，我们将通过以下主题完成行为范式中剩余的内容：

  • Memento：它可用于恢复对象以前捕获并存储的状态，并将对象的内部状态外部化，而不会违反封装。
  • Observer：它可用于定义对象之间的一对多依赖关系，以便当一个对象更改其状态时，其所有依赖关系都会收到通知，并自动更新。
  • State：它可用于对象内部状态发生变化时改变其行为。该对象似乎更改了其对应类。
  • Strategy：它可用于辩证算法家族，封装它们，并令它们可互换。该策略允许算法依据其客户端独立变化而选用之。
  • Template 方法：它可用于辩证操作中算法的基础，保留一些步骤给子类，并允许子类在不改变算法结构的情况下重新辩证它们。
  • Visitor：它可用于辩证新操作，而不会对执行该操作的元素类产生任何影响。
  • 结束语

我们之前已经辨别过，行为范式是与对象之间责任的分配，并辨别有关的行为范式。它们还辩证对象如何相互通信或交互。它们刻画一条在运行时难以遵循的复杂控制流。它们允许您专注于对象的连接方式，从而将您的注意力从控制流上移开。

如果您已经阅读了我在本系列中的前几篇文章，您将熟知我们会通过以下几点来呈现每种范式的方式：

  • 范式有什么作用？
  • 该模式解决了什么问题？
  • 我们如何在 MQL5 中运用它？

重点要提的是，如果您理解 OOP（面向对象编程）主题，这将有助于很好地理解设计范式主题，如果您想阅读或学习该主题的一些内容，您还可以阅读我之前的 《解读 MQL5 面向对象编程（OOP）》 这篇文章。我希望您发现我的文章对您提高编程技能的旅程很实用，因为它确定了最重要的主题之一，即设计模式来编写干净、可扩展、可重用和经过充分测试的代码。

免责声明：所有信息仅按“如样”提供，仅用于教学目的，并非为交易目的或建议而准备。该信息不保证任何类型的结果。如果您选择在任何交易账户上使用这些素材，您将自行承担风险，并且您将是唯一的责任人。

备忘录（Memento）

在本章节中，我们将辩证另一种行为设计范式，即备忘录范式。备忘录范式可将对象的状态外部化，以便提供回滚功能，它也称为令牌。

范式有什么作用？

当我们需要存储对象的状态快照，以便稍后恢复对象时，以及当获取状态的直接接口会暴露执行的细节，并破坏对象的封装时，我们可以使用备忘录范式。故此，该范式将捕获稍后要恢复的对象状态，并将其外部化，以下是该范式的结构图，展示其工作原理：

备忘录（Memento）

正如我们在上图中所见，我们有以下参与者：

  • Memento：它根据需要存储状态，由存储其状态的发起者对象自行决定它不授予对象的访问权限，但发起者除外。它也许会根据发起者的自由裁量权，存储尽可能多、或尽可能少的发起者内部状态。它有两个窄或宽的界面，具体取决于看守者或发起者的观点。
  • Originator：创建包含当前内部状态快照的备忘录，并可用该备忘录恢复内部状态。
  • Caretaker：它负责保存备忘录，且不检查备忘录的内容。

使用这种类型的范式存在一些陷阱，它们与下面列出的相同：

  • 如果有大型副本，它可能会很昂贵。
  • 由于快照的卡槽数量有限，因此会丢失历史记录。
  • 除备忘录外，它不会暴露任何信息。

设计范式解决了什么问题？

通过使用该范式，可以解决以下问题：

  • 它保留了封装边界。
  • 它标识窄接口和宽接口。
  • 它可用于简化发起者。

我们如何在 MQL5 中运用它？

在这一部分中，我们将尝试在 MQL5 中运用备忘录范式，这可按以下步骤来完成：

使用 class 关键字声明 Memento 类

class Memento
  {
protected:
   string            m_state;
public:
   string            GetState(void);
   void              SetState(string);
                     Memento(string);
  };
Memento::Memento(string state):
   m_state(state)
  {
  }
string Memento::GetState(void)
  {
   return m_state;
  }
void Memento::SetState(string state)
  {
   m_state=state;
  }

声明 Originator 类

class Originator
  {
protected:
   string            m_state;
public:
   void              SetMemento(Memento& memento);
   Memento*          CreateMemento(void);
   string            State(void);
   void              State(string);
  };
void Originator::SetMemento(Memento& memento)
  {
   m_state=memento.GetState();
  }
Memento* Originator::CreateMemento(void)
  {
   return new Memento(m_state);
  }
void Originator::State(string state)
  {
   m_state=state;
  }
string Originator::State(void)
  {
   return m_state;
  }

声明 Caretaker 类

class Caretaker
  {
public:
   Memento*          memento;
                    ~Caretaker(void);
  };
Caretaker::~Caretaker(void)
  {
   if(CheckPointer(memento)==1)
     {
      delete memento;
     }
  }

如此，以下是在 MQL5 中运用备忘录范式的完整代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Memento.mqh |
//+------------------------------------------------------------------+
class Memento
  {
protected:
   string            m_state;
public:
   string            GetState(void);
   void              SetState(string);
                     Memento(string);
  };
Memento::Memento(string state):
   m_state(state)
  {
  }
string Memento::GetState(void)
  {
   return m_state;
  }
void Memento::SetState(string state)
  {
   m_state=state;
  }
class Originator
  {
protected:
   string            m_state;
public:
   void              SetMemento(Memento& memento);
   Memento*          CreateMemento(void);
   string            State(void);
   void              State(string);
  };
void Originator::SetMemento(Memento& memento)
  {
   m_state=memento.GetState();
  }
Memento* Originator::CreateMemento(void)
  {
   return new Memento(m_state);
  }
void Originator::State(string state)
  {
   m_state=state;
  }
string Originator::State(void)
  {
   return m_state;
  }
class Caretaker
  {
public:
   Memento*          memento;
                    ~Caretaker(void);
  };
Caretaker::~Caretaker(void)
  {
   if(CheckPointer(memento)==1)
     {
      delete memento;
     }
  }

观察者（Observer）

在这一部分中，我们将辩证另一种行为范式，即观察者范式。它定义了对象之间的一对多依赖关系，如此当一个对象更改其状态时，其所有依赖关系都将收到通知、并自动更新。它也称为从属（Dependents）和推送订阅（Publish-Subscribe）。

范式有什么作用？

当我们需要在单独的对象中封装抽象的各个方面，从而能够独立地变化和重用它们时；当需要在更改一个对象时一并更改其它对象，并且我们不知道需要更改的对象数量时；以及当我们需要对象向其它对象发送通知，而这些对象之间不存在耦合时，我们就可以使用观察者范式。

基于上述内容，该范式可以如下图所示，以便更好地理解该范式的工作原理：

观察者（Observer）

正如我们在上图中所见，我们可得到在这个范式中的参与者，如下所示：

  • Subject：观察者审视的主题，以及该主题受到的观察者数量。为了附加和剥离观察者，主题为此提供了接口。
  • Observer：它标识对象的更新接口，当主题变化时需要发出通知。
  • ConcreteSubject：它将状态保存或存储到 ConcreteObserver 对象，当状态发生变化时，它会向观察者发送通知。
  • ConcreteObserver：扮演的角色针对以下三个意向：
    • 维护对 ConcreteSubject 对象的引用。
    • 保存状态。
    • 执行观察者接口更新。

使用观察者范式时存在缺陷，它们如下所示：

  • 可观察对象不会标识哪个对象更新了其状态。
  • 大型更新。
  • 调试可能很困难。

设计范式解决了什么问题？

根据我们对 Observer 范式工作方式的理解，我们可以说它能够解决、或者在运用它时会得到以下益处：

  • 它允许主题和观察者之间的抽象耦合。
  • 它为广播交互或通信提供支持。

我们如何在 MQL5 中运用它？

现在，是时候看看在 MQL5 中运用观察者范式的方法了，它将与以下内容相同：

使用 interface 关键字声明 Observer 区域，以便判定我们需要的类和函数

interface Observer
  {
   void Update(string state);
  };

使用 class 关键字声明 Subject

class Subject
  {
public:
                     Subject(void);
                    ~Subject(void);
   void              Attach(Observer* observer);
   void              Detach(Observer& observer);
   void              Notify(void);
   void              State(string state);
   string            State(void) {return m_state;}

protected:
   string            m_state;
   Observer*         m_observers[];

   int               Find(Observer& observer);
  };
Subject::Subject(void):
   m_state(NULL)
  {
  }
Subject::~Subject(void)
  {
   int itotal=ArraySize(m_observers);
   for(int i=0; i<itotal; i++)
     {
      Observer* item=m_observers[i];
      if(CheckPointer(item)==1)
        {
         delete item;
        }
     }
  }
void Subject::State(string state)
  {
   m_state=state;
  }
void Subject::Notify(void)
  {
   int itotal=ArraySize(m_observers);
   for(int i=0; i<itotal; i++)
     {
      m_observers[i].Update(m_state);
     }
  }
void Subject::Attach(Observer *observer)
  {
   int size=ArraySize(m_observers);
   ArrayResize(m_observers,size+1);
   m_observers[size]=observer;
  }
void Subject::Detach(Observer &observer)
  {
   int find=Find(observer);
   if(find==-1)
      return;
   Observer* item=m_observers[find];
   if(CheckPointer(item)==1)
      delete item;
   ArrayRemove(m_observers,find,1);
  }
int Subject::Find(Observer &observer)
  {
   int itotal=ArraySize(m_observers);
   for(int i=0; i<itotal; i++)
     {
      Observer* item=m_observers[i];
      if(item==&observer)
         return i;
     }
   return -1;
  }

使用 class 关键字声明 ConcreteSubject

class ConcreteSubject:public Subject
  {
  public:
   void              State(string state);
   string            State(void) {return m_state;}
  };
void ConcreteSubject::State(string state)
  {
   m_state=state;
  }

使用 class 关键字声明 ConcreteObserver

class ConcreteObserver:public Observer
  {
public:
   void              Update(string state);
                     ConcreteObserver(ConcreteSubject& subject);
protected:
   string            m_observer_state;
   ConcreteSubject*  m_subject;
  };
ConcreteObserver::ConcreteObserver(ConcreteSubject& subject):
   m_subject(&subject)
  {
  }
void ConcreteObserver::Update(string state)
  {
   m_observer_state=state;
  }

如此，以下是在 MQL5 中运用观察者行为设计范式的完整代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Observer.mqh |
//+------------------------------------------------------------------+
interface Observer
  {
   void Update(string state);
  };
class Subject
  {
public:
                     Subject(void);
                    ~Subject(void);
   void              Attach(Observer* observer);
   void              Detach(Observer& observer);
   void              Notify(void);
   void              State(string state);
   string            State(void) {return m_state;}

protected:
   string            m_state;
   Observer*         m_observers[];

   int               Find(Observer& observer);
  };
Subject::Subject(void):
   m_state(NULL)
  {
  }
Subject::~Subject(void)
  {
   int itotal=ArraySize(m_observers);
   for(int i=0; i<itotal; i++)
     {
      Observer* item=m_observers[i];
      if(CheckPointer(item)==1)
        {
         delete item;
        }
     }
  }
void Subject::State(string state)
  {
   m_state=state;
  }
void Subject::Notify(void)
  {
   int itotal=ArraySize(m_observers);
   for(int i=0; i<itotal; i++)
     {
      m_observers[i].Update(m_state);
     }
  }
void Subject::Attach(Observer *observer)
  {
   int size=ArraySize(m_observers);
   ArrayResize(m_observers,size+1);
   m_observers[size]=observer;
  }
void Subject::Detach(Observer &observer)
  {
   int find=Find(observer);
   if(find==-1)
      return;
   Observer* item=m_observers[find];
   if(CheckPointer(item)==1)
      delete item;
   ArrayRemove(m_observers,find,1);
  }
int Subject::Find(Observer &observer)
  {
   int itotal=ArraySize(m_observers);
   for(int i=0; i<itotal; i++)
     {
      Observer* item=m_observers[i];
      if(item==&observer)
         return i;
     }
   return -1;
  }
class ConcreteSubject:public Subject
  {
  public:
   void              State(string state);
   string            State(void) {return m_state;}
  };
void ConcreteSubject::State(string state)
  {
   m_state=state;
  }  
class ConcreteObserver:public Observer
  {
public:
   void              Update(string state);
                     ConcreteObserver(ConcreteSubject& subject);
protected:
   string            m_observer_state;
   ConcreteSubject*  m_subject;
  };
ConcreteObserver::ConcreteObserver(ConcreteSubject& subject):
   m_subject(&subject)
  {
  }
void ConcreteObserver::Update(string state)
  {
   m_observer_state=state;
  }

状态（State）

在这一部分中，我们将辩证状态范式，该法式允许对象在其内部状态发生变化的情况下改变其行为，且对象将出现更改其类。它也被称为状态对象。当对象的行为取决于其状态时，我们就可用它基于运行时状态更改对象的行为。当我们的操作需配合大型条件语句时，也可以使用它，所有这些都取决于对象的状态。

范式有什么作用？

如果我们需要了解状态行为范式是如何工作的，我们可以看看如下图形：

状态（State）

正如我们在上图中所见，我们有以下参与者：

Context：它标识了客户感兴趣的接口。它还维护标识当前状态的 ConcreteState 实例的子类。

State：它标识接口，以便封装上下文特定状态的行为。

ConcreteState 子类：子类执行上下文状态的行为，这是针对每个子类。

根据我们所说的状态范式，当我们有一个对象的行为取决于其当前状态时，就可以使用它。但是使用这种范式有一个陷阱，那就是我们将有更多的类，这意味着更多的代码。

设计范式解决了什么问题？

尽管我们在使用状态范式时存在相同的陷阱，但它也有一些优点，可用它来解决所研究的问题。这些优点与如下相同：

  • 它有助于特定于每个状态的行为本地化，并基于每个状态的特征来剥离行为。
  • 它显式定义了不同状态之间的转换。
  • 它有助于共享状态对象。

我们如何在 MQL5 中运用它？

以下步骤是关于如何在 MQL5 中运用状态范式的方法：

声明 Context 类

class Context;

声明 State 接口

interface State
  {
   void Handle(Context& context);
  };

声明 m_state 对象

State*            m_state;

声明 Context 类

class Context
  {
public:
                     Context(State& state);
                    ~Context(void);
   State*            State(void) {return m_state;}
   void              State(State& state);
   void              Request(void);
  };
Context::~Context(void)
  {
   if(CheckPointer(m_state)==1)
      delete m_state;
  }
void Context::State(State& state)
  {
   delete m_state;
   m_state=&state;
  }
void Context::Request(void)
  {
   m_state.Handle(this);
  }

声明 ConcreteStateA 类

class ConcreteStateA:public State
  {
public:
   void              Handle(Context& context);
  };
void ConcreteStateA::Handle(Context& context)
  {
   context.State(new ConcreteStateB);
  }

声明 ConcreteStateB 类 

class ConcreteStateB:public State
  {
public:
   void              Handle(Context& context);
  };
void ConcreteStateB::Handle(Context& context)
  {
   context.State(new ConcreteStateA);
  }

如此，以下是在 MQL5 中使用状态设计范式的一个代码模块：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        State.mqh |
//+------------------------------------------------------------------+
class Context;
interface State
  {
   void Handle(Context& context);
  };
State*            m_state;
class Context
  {
public:
                     Context(State& state);
                    ~Context(void);
   State*            State(void) {return m_state;}
   void              State(State& state);
   void              Request(void);
  };
Context::~Context(void)
  {
   if(CheckPointer(m_state)==1)
      delete m_state;
  }
void Context::State(State& state)
  {
   delete m_state;
   m_state=&state;
  }
void Context::Request(void)
  {
   m_state.Handle(this);
  }
  
class ConcreteStateA:public State
  {
public:
   void              Handle(Context& context);
  };
void ConcreteStateA::Handle(Context& context)
  {
   context.State(new ConcreteStateB);
  }

class ConcreteStateB:public State
  {
public:
   void              Handle(Context& context);
  };
void ConcreteStateB::Handle(Context& context)
  {
   context.State(new ConcreteStateA);
  }

策略（Strategy）

这是另一种行为范式，即策略范式。它识别一组算法，封装它们，并令它们可互换。这允许算法独立于使用它的客户端而变化。因此，当我们需要在运行时启用算法时，以及当我们需要消除条件语句时，我们就可以使用它。它也被称为政策（Policy）。

如此，我们可以说，在以下情况下，我们可以使用策略范式：

  • 许多相关类仅在行为方式上有所不同。策略提供了一种配置方法，可将类配置为遵照多种方式之一运行。
  • 我们需要使用同一算法的不同变体。并且我们需要能够在运行时选择算法。
  • 算法是数据的运用，且客户不应直接访问数据。
  • 类定义许多行为，在其操作中显示为多个条件语句。它可以位于单独的策略类中，比列举许多相关的条件分支更好。
  • 条件语句消除。

范式有什么作用？

如果我们打算了解这种策略范式是如何工作的，我们可以通过下图形来实现：

策略（Strategy）

正如我们在上图中所见，策略范式的参与者如下：

  • Strategy：它声明上下文所用的所有受支持算法的通用接口，以便能够依据 ConcreteStrategy 标识调用算法。
  • ConcreteStrategy：通过使用 Strategy 的接口，上下文实现算法。
  • Context：它由 ConcreteStrategy 对象构造，它维护对策略对象的引用，并且为了能让策略访问其数据，它可以识别该接口。

尽管使用该策略范式可得到诸多益处，但也存在陷阱，它们与以下内容相同：

  • 客户必须了解策略。
  • 类的数量增加。

设计范式解决了什么问题？

以下是使用策略范式的后果或好处：

  • 它有助于应用可重用性，因为它有助于识别上下文可重用的相关算法组。
  • 它可以被视为支持各种行为的另一种方式，取代子类化。
  • 它有助于消除条件语句的策略。
  • 它允许人们在相同行为的不同实现之间进行选择。

我们如何在 MQL5 中运用它？

现在，我们将辩证一种使用策略范式的方法，该方法与以下步骤相同：

声明 Strategy 接口，以便其内部的类和函数：

interface Strategy
  {
   void AlgorithmInterface(void);
  };

声明 Context 类

class Context
  {
public:
                     Context(Strategy& strategy);
                    ~Context(void);

   void              ContextInterface(void);
protected:
   Strategy*         m_strategy;
  };
Context::Context(Strategy& strategy)
  {
   m_strategy=&strategy;
  }
Context::~Context(void)
  {
   if(CheckPointer(m_strategy)==1)
      delete m_strategy;
  }
void Context::ContextInterface(void)
  {
   m_strategy.AlgorithmInterface();
  }

声明 ConcreteStrategyA 类

class ConcreteStrategyA : public Strategy
  {
public:
   void              AlgorithmInterface(void);
  };
void ConcreteStrategyA::AlgorithmInterface(void)
  {
  }

声明 ConcreteStrategyB 类 

class ConcreteStrategyB : public Strategy
  {
public:
   void              AlgorithmInterface(void);
  };
void ConcreteStrategyB::AlgorithmInterface(void)
  {
  }

声明 ConcreteStrategyC 类 

class ConcreteStrategyC : public Strategy
  {
public:
   void              AlgorithmInterface(void);
  };
void ConcreteStrategyC::AlgorithmInterface(void)
  {
  }  

故此，以下代码是一个模块中的完整代码，用于在 MQL5 中运用策略范式：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     Strategy.mqh |
//+------------------------------------------------------------------+
interface Strategy
  {
   void AlgorithmInterface(void);
  };
class Context
  {
public:
                     Context(Strategy& strategy);
                    ~Context(void);

   void              ContextInterface(void);
protected:
   Strategy*         m_strategy;
  };
Context::Context(Strategy& strategy)
  {
   m_strategy=&strategy;
  }
Context::~Context(void)
  {
   if(CheckPointer(m_strategy)==1)
      delete m_strategy;
  }
void Context::ContextInterface(void)
  {
   m_strategy.AlgorithmInterface();
  }
class ConcreteStrategyA : public Strategy
  {
public:
   void              AlgorithmInterface(void);
  };
void ConcreteStrategyA::AlgorithmInterface(void)
  {
  }
class ConcreteStrategyB : public Strategy
  {
public:
   void              AlgorithmInterface(void);
  };
void ConcreteStrategyB::AlgorithmInterface(void)
  {
  }
class ConcreteStrategyC : public Strategy
  {
public:
   void              AlgorithmInterface(void);
  };
void ConcreteStrategyC::AlgorithmInterface(void)
  {
  }  

模板（Template）方法

模板方法是一种行为设计范式，在软件开发中很实用。它可用于识别操作中算法的基本组件，并将某些步骤委托给子类。这允许子类在不改变算法的整体结构的情况下重新定义这些步骤。

故此，我们可以说在以下情况下运用它：

  • 我们有一个算法，我们只需要在不影响该算法的整体结构的情况下更改它的一些步骤。
  • 我们只需要一次性实现算法不变层面，并将可变行为的实现责任委托给子类。
  • 我们还要避免代码重复，对于子类的共同行为，应当在公共类中加以考虑，并本地化。
  • 我们需要控制子类扩展。

范式有什么作用？

如果我们需要了解该范式是如何工作的，我们可以借助以下图表来做到这一点，这是该范式的表述：

模板（Template）方法

正如我们在上图中所见，我们有以下参与者：

  • AbstractClass：它可指定抽象的基元操作，这些操作必须由具体的子类定义，以实现算法的不同步骤。它还可用于执行算法框架概括的模板方法。该模板方法调用基元操作，和 AbstractClass 中指定的或属于其它对象的操作。
  • ConcreteClass：它可用于执行特定于子类的算法步骤所需的基本操作。

设计范式解决了什么问题？

使用模板方法行为范式时，会有一些益处，并解决一些问题，这些益处和问题如下：

  • 使用模板方法允许我们创建可重用的代码，因为这些方法是代码重用的基本技术，尤其是在类库中。
  • 它可以让我们在不改变算法结构的情况下改变算法的步骤，正如我们提到的。

尽管有这些好处，但在使用这种范式时也存在一个陷阱，即所有类都必须无一例外地遵循该算法。

我们如何在 MQL5 中运用它？

如果我们需要在 MQL5 中使用模板方法范式，我们可以通过以下步骤，作为实现其作用的方法：

使用 class 关键字声明 AbstractClass

class AbstractClass
  {
public:
   virtual void      PrimitiveOperation1(void)=0;
   virtual void      PrimitiveOperation2(void)=0;
   virtual void      TemplateMethod(void);
  };
void AbstractClass::TemplateMethod(void)
  {
   PrimitiveOperation1();
   PrimitiveOperation2();
  }

使用 class 关键字声明 ConcreteClass

  class ConcreteClass : public AbstractClass
  {
public:
   void              PrimitiveOperation1(void);
   void              PrimitiveOperation2(void);
  };
void ConcreteClass::PrimitiveOperation1(void)
  {
  }
void ConcreteClass::PrimitiveOperation2(void)
  {
  }

如此，以下代码模块是在 MQL5 中运用模板方法范式的完整代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Template_Method.mqh |
//+------------------------------------------------------------------+
class AbstractClass
  {
public:
   virtual void      PrimitiveOperation1(void)=0;
   virtual void      PrimitiveOperation2(void)=0;
   virtual void      TemplateMethod(void);
  };
void AbstractClass::TemplateMethod(void)
  {
   PrimitiveOperation1();
   PrimitiveOperation2();
  }
  class ConcreteClass : public AbstractClass
  {
public:
   void              PrimitiveOperation1(void);
   void              PrimitiveOperation2(void);
  };
void ConcreteClass::PrimitiveOperation1(void)
  {
  }
void ConcreteClass::PrimitiveOperation2(void)
  {
  }

访客（Visitor）

这是最后一种行为范式，即访客范式。这样可以识别新操作，而不会影响执行该操作的元素类。当我们有一个对象结构，其中包含许多不同的对象和接口类，并且我们需要针对这些对象执行操作时，我们就可以使用这种范式，我们有许多不同的、不相关的操作需要执行在相应对象结构上，并且希望避免这些操作对其类的“污染”， 对象类的结构我们很少改变定义，但您确实有在结构上定义新操作的需求。

范式有什么作用？

在下图中，我们可以看到访客范式是如何通过其结构工作的：

访客（Visitor）

正如我们在上图中所见，我们有以下参与者：

  • Visitor：对于对象结构中的每个 ConcreteElement 类，都会声明一个 “Visit” 操作。操作的名称和签名能唯一标识某个类，其发送请求给访问的访客。这种设计允许通过其特定接口直接访问元素，以便访客可以判定正在访问的具体元素类别。
  • ConcreteVisitor：它执行访客声明的每个操作的实现。每个操作都实现算法的片段，由结构中对象的相应类来定义。具体访客为算法提供上下文，并存储其局部状态。这种状态通常是在结构迭代过程中的结果累积。
  • Element：指定接受操作，取一位访客作为参数。
  • ConcreteElement：它执行一个接受操作，取访客作为参数。
  • ObjectStructure：它能够列出其元素，它也许会提供一个高级接口，令访客能够访问其元素，诸如列表或集合，它既可以是综合型、亦或集合型。

设计范式解决了什么问题？

根据我们提到的访客范式，我们可以发现在应用、或使用它时，可以解决或具有以下好处：

  • 它令添加新操作变得如此容易。
  • 它允许我们区分相关和不相关的操作，因为它收集了相关、及独立的不相关操作。

我们如何在 MQL5 中运用它？

如果我们需要在 MQL5 中使用访客范式，以下是执行此操作的方法步骤：

声明 Visitor 接口

interface Visitor;

声明 Element 类

class Element
  {
protected:
   Visitor*          m_visitor;
public:
                    ~Element(void);
   virtual void      Accept(Visitor* visitor)=0;
protected:
   void              Switch(Visitor* visitor);
  };
Element::~Element(void)
  {
   if(CheckPointer(m_visitor)==1)
      delete m_visitor;
  }
void Element::Switch(Visitor *visitor)
  {
   if(CheckPointer(m_visitor)==1)
      delete m_visitor;
   m_visitor=visitor;
  }

声明 ConcreteElementA 类

class ConcreteElementA : public Element
  {
public:
   void              Accept(Visitor*);
   void              OperationA(void);
  };
void ConcreteElementA::OperationA(void)
  {
  }
void ConcreteElementA::Accept(Visitor *visitor)
  {
   Switch(visitor);
   visitor.VisitElementA(&this);
  }

声明 ConcreteElementB 类 

class ConcreteElementB : public Element
  {
public:
   void              Accept(Visitor* visitor);
   void              OperationB(void);
  };
void ConcreteElementB::OperationB(void)
  {
  }
void ConcreteElementB::Accept(Visitor *visitor)
  {
   Switch(visitor);
   visitor.VisitElementB(&this);
  }

使用 interface 关键字声明 Visitor，并在其中定义 VisitElementA 和 VisitElementB

interface Visitor
{
   void VisitElementA(ConcreteElementA*);
   void VisitElementB(ConcreteElementB*);
};

声明 ConcreteVisitor1 类

class ConcreteVisitor1 : public Visitor
  {
public:
   void              VisitElementA(ConcreteElementA* visitor);
   void              VisitElementB(ConcreteElementB* visitor);
  };
void ConcreteVisitor1::VisitElementA(ConcreteElementA* visitor)
  {
   visitor.OperationA();
  }
void ConcreteVisitor1::VisitElementB(ConcreteElementB* visitor)
  {
   visitor.OperationB();
  }

声明 ConcreteVisitor2 类 

class ConcreteVisitor2 : public Visitor
  {
public:
   void              VisitElementA(ConcreteElementA*);
   void              VisitElementB(ConcreteElementB*);
  };
void ConcreteVisitor2::VisitElementA(ConcreteElementA* visitor)
  {
   visitor.OperationA();
  }
void ConcreteVisitor2::VisitElementB(ConcreteElementB* visitor)
  {
   visitor.OperationB();
  }

如此，以下代码模块是查看 MQL5 中访客范式的完整代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                      Visitor.mqh |
//+------------------------------------------------------------------+
interface Visitor;
class Element
  {
protected:
   Visitor*          m_visitor;
public:
                    ~Element(void);
   virtual void      Accept(Visitor* visitor)=0;
protected:
   void              Switch(Visitor* visitor);
  };
Element::~Element(void)
  {
   if(CheckPointer(m_visitor)==1)
      delete m_visitor;
  }
void Element::Switch(Visitor *visitor)
  {
   if(CheckPointer(m_visitor)==1)
      delete m_visitor;
   m_visitor=visitor;
  }
class ConcreteElementA : public Element
  {
public:
   void              Accept(Visitor*);
   void              OperationA(void);
  };
void ConcreteElementA::OperationA(void)
  {
  }
void ConcreteElementA::Accept(Visitor *visitor)
  {
   Switch(visitor);
   visitor.VisitElementA(&this);
  }
class ConcreteElementB : public Element
  {
public:
   void              Accept(Visitor* visitor);
   void              OperationB(void);
  };
void ConcreteElementB::OperationB(void)
  {
  }
void ConcreteElementB::Accept(Visitor *visitor)
  {
   Switch(visitor);
   visitor.VisitElementB(&this);
  }
interface Visitor
  {
   void VisitElementA(ConcreteElementA*);
   void VisitElementB(ConcreteElementB*);
  };
class ConcreteVisitor1 : public Visitor
  {
public:
   void              VisitElementA(ConcreteElementA* visitor);
   void              VisitElementB(ConcreteElementB* visitor);
  };
void ConcreteVisitor1::VisitElementA(ConcreteElementA* visitor)
  {
   visitor.OperationA();
  }
void ConcreteVisitor1::VisitElementB(ConcreteElementB* visitor)
  {
   visitor.OperationB();
  }
class ConcreteVisitor2 : public Visitor
  {
public:
   void              VisitElementA(ConcreteElementA*);
   void              VisitElementB(ConcreteElementB*);
  };
void ConcreteVisitor2::VisitElementA(ConcreteElementA* visitor)
  {
   visitor.OperationA();
  }
void ConcreteVisitor2::VisitElementB(ConcreteElementB* visitor)
  {
   visitor.OperationB();
  }

结束语

阅读本文和本系列中的其它文章之后，您就能够识别所有类型的设计范式，即范式（创建、结构、和行为）。我们通过了解它如何工作，何时可以使用它，使用每种范式后可以解决哪些问题，以及如何在 MQL5 中使用这些范式来编写干净的代码，这意味着我们得到了可维护、可重用、并经过充分测试的代码。

我们已辩证范式，如下相同：

  • 创建（Creational）范式
    • 抽象工厂（Abstract Factory）
    • 建造器（Builder）
    • 工厂方法（Factory Method）
    • 原型（Prototype）
    • 单例（Singleton）
  • 结构性范式
    • 适配器（Adapter）
    • 桥（Bridge）
    • 复合（Composite）
    • 装饰（Decorator）
    • 外观（Facade）
    • 蝇量级（Flyweight）
    • 代理（Proxy）
  • 行为（Behavioral）范式
    • 责任（Responsibility）链
    • 命令（Command）
    • 解释器（Interpreter）
    • 迭代器（Iterator）
    • 调解器（Mediator）
    • 备忘录（Memento）
    • 观察者（Observer）
    • 状态（State）
    • 模板（Template）
    • 访客（Visitor）

您可以通过单击以下链接阅读本系列中的其它文章：

我怎么强调理解设计范式主题的重要性都不为过，因为它在创建任何软件时都非常有用，正如我们所提到的，故我建议阅读有关此主题的更多信息，以及以下有关同一主题的一些参考资料：

  • 《设计范式 — 可重用面向对象软件的元素》，作者：Eric Gamma、Richard Helm、Ralph Johnson 和 John Vlissides
  • 《傻瓜设计范式》，史蒂夫·霍尔兹纳（Steve Holzner）
  • 《头脑先行（Head First）设计范式》，埃里克·弗里曼（Eric Freeman）、伊丽莎白·罗布森（Elisabeth Robson）、伯特·贝茨（Bert Bates）、和凯西·塞拉（Kathy Sierra）

我希望本篇和系列文章对您提高编程技能，特别是 MQL5 的旅程有所帮助。如果您需要阅读更多有关 MQL5 编程的文章，以及如何根据最流行的技术指标（例如，移动平均线、RSI、布林带、和 MACD）创建交易系统，您可以查看我的出版物页面，我希望您发现它们对改善您的交易和编程背景也很实用。

本文由MetaQuotes Ltd译自英文
原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/13876

附加的文件 |
下载ZIP
Memento.mqh (1.34 KB)
Observer.mqh (2.5 KB)
State.mqh (1.19 KB)
Strategy.mqh (1.24 KB)
Template_Method.mqh (0.77 KB)
Visitor.mqh (2.14 KB)

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

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Mohamed Abdelmaaboud
Mohamed Abdelmaaboud
  • https://mhassanhub.com
    • ✅ I am Mohamed Hassan Abdel Maaboud, a financial market analyst and systematic investment and trading strategist with experience in the financial markets field since 2012.
    ✅ Certified Financial Technician® (CFTe®) holder from IFTA (International Federation of Technical Analysts).
    ✅ Certified ESTA Technical Analyst (CETA ) holder from ESTA (The Egyptian Society of Technical Analysts).
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    最近评论 | 前往讨论 (3)
    DidMa
    DidMa | 23 12月 2023 在 05:03



    我想我已经在智能交易系统中实施了策略模式，但可能方式不同。

    这可以为我们敬爱的读者提供一个更实用的例子，对我来说，如果我犯了概念上的错误，我也希望得到您的反馈：

    我在这里简化一下过程：
    专家本身是一个对象，并成为上下文：

    • 我有一个枚举来选择策略（例如 STRATEGY_RSI、STRATEGY_MA......）。
    • 我在策略枚举的 OnInit() 中使用了开关语句，根据结果，我

    switch(strategyName)
        {
         case STRATEGY_RSI :
            m_strategy = new Strategy_RSI();
            break;
         case STRATEGY_MA :
            m_strategy = new Strategy_MA();
            break;
         default:
            break;
}

    • 通过参数对象（如 mqlparams）为策略设置输入参数
    [...]
// 通过专家方法将信号参数添加到策略中
Expert.AddParameterObject(signal_RSI_Params); // signal_RSI_Params 是参数对象，其中包含输入参数

//AddParameterObject 方法的细节（简化）：
bool CExpert::AddParameterObject(CParameter & parameter)
  {
         if(!m_strategy.AddParameterObject(parameter))
           {
            return(false);
           }
     }
   return true;
  }

// 添加通用专家参数。
Expert.InitStrategyParameters(expert_1_Params);

//方法的细节（简化） ：
bool CExpert::InitStrategyParameters(CParameter & expertParameters)
  {
// 
   if(!m_strategy.InitStrategyParameters(expertParameters))
     {
     [...]
      return false;
     }
   return true;
  }


    • 所有策略都执行相同的方法（打开信号、关闭交易......）。
    • 所有策略都可以加载信号或自定义指标

    在专家的 OnTick 函数中，我调用通用的策略方法

    bool CExpert::CheckOpenLong(void)
  {
    [...]
    if(true == m_strategy.CheckOpenLong([...]))
     {
      [...]
     }
    [...]
}


    效果很好，因为我可以用同一个专家测试多个策略/优化。

    除了将输入参数放在一个单独的文件中外，我唯一没有找到的是如何根据用户选择的特定输入参数（即策略输入）动态加载输入参数。


    我想听听你们对我的实现方式的反馈意见，这是一种策略模式，还是一种混合模式，有哪些地方可以改进？

    您知道我们如何才能拥有（我认为 MT5 不可能）动态上下文输入参数吗？


    非常感谢

    Didma

    Altan Karakaya
    Altan Karakaya | 24 12月 2023 在 08:46

    很有启发

    Yuriy Yepifanov
    Yuriy Yepifanov | 16 4月 2024 在 12:06

    为什么具有相同功能的函数有不同的名称
    ，例如此处 


    void Memento::SetState(string state)
  {
   m_state=state;
  }
  
  
void Originator::State(string state)
  {
   m_state=state;
  }




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