了解 MQL5 面向对象编程（OOP）

概述

在本文中，我们将分享编程中最重要的主题之一，其可顺滑且轻松地进行编码，并帮助我们应用 DRY（Do Not Repeat Yourself — 不要自我重复）的概念，作为开发人员或程序员的捷径。额外还能提升所有创建的软件和其它功能的安全性。我们将讨论面向对象编程（OOP），以及如何运用这一概念以 MQL5（MetaQuotes 语言）进行编码，首先要了解 OOP 的基础知识，然后通过查看一些应用程序来理解如何使用 MQL5。

由此，我们将通过以下三点来讨论这个有趣而重要的话题：

本文的主要标的是了解面向对象编程（OOP）的一般基础知识，以及它如何在软件创建中发挥作用。从中，我们将学到如何以 MQL5 应用这种方式，以便可以帮助我们通过应用这种令人难以置信的方式来创建更有效、更安全的软件。

对任何人来说，学习有关 OOP 方法的更多信息都非常实用且非常重要，有关该方法的资源普遍，特别是因为它适用于其它编程语言，如 C++、Java、Python、等等。对于 MQL5 语言，非常重要的资源不仅是在本文的主题当中，而且存在于 MQL5 文档的每一个主题当中，您可以浏览 MQL5 OOP 文档 链接查看 OOP 主题。

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什么是 OOP

在本主题中，我们将大致了解 OOP 的基础知识，如此我们从定义 OOP 开始这个有趣的主题。OOP 是面向对象编程（Object-Oriented Programming）的缩写，它是计算机编程的范式，它有助于顺滑地创建和开发可重用的软件，无需重复工作和代码，这有助于我们应用 DRY（Do not Repeat Yourself —不要自我重复）的概念。

正如我们将看到的，OOP 帮助我们更贴近世界的本质，因为我们周围的一切都是由物体创造的，每个物体都有各自的性质和行为，这就是我们在软件中可以处理的数据。如果我们想更深入 OOP，我们需要知道我们将应对的对象和类，对象意即类的实例，类是对象的模板。在类的模板内部，我们详细定义了这个对象的行为。

OOP 的基本概念：

当我们在软件中应用 OOP 时，将遵守以下原则。

封装。 抽象。 继承。 多态。

1- 封装：

封装是能够在一个类中链接函数和数据的方法，类中的数据和函数可以是私密的，只能在类内访问，也可以是公开的，可以从类的外部访问。封装概念有助于隐藏类实现的复杂性，并令开发人员能够完全掌控其数据，有助于跟踪所有其它依赖的数值，且不会发生冲突。

由此，我们可以说，封装有助于保持我们的系统正常运行，并避免许多可能的错误，此外还为开发人员提供了高等级的控制，助其在测试和处理类数据时更顺畅、更容易，且不会影响或更改软件的整体代码。根据上述内容，它还有助于解决错误，并防止编码太复杂。

下图示意封装概念：





2- 抽象：

抽象是隐藏不必要的细节，且仅呈现基本细节的方法。它比封装概念更广泛，但它有助于达成相同的目标，即保护数据和实现函数，无需了解所有类的实现过程，仅需知道我要做什么才能完成实现。

为此，我们需要包含两个重要的方法：接口和实现。接口是类交互和彼此呼应的方法，而实现则是代码的所有细节、或类逻辑细节的方法。因此，抽象有助于提升软件的安全性，也有助于不重复编码过程、或从头开始重新编码，而仅需基于已创建的应用程序来开发和编码更多应用程序。

3- 继承：

顾名思义，继承概念意味着我们从旧类派生出一个新类，而新类继承了旧类的特征，在这种情况下，旧类称为父类或超类，新派生出的类称为子类。这个概念有助于应用 DRY（不要自我重复）的概念，且提供了可重用性的主要思想。

4- 多态：

顾名思义，如果我们将这个单词分成两个部分，我们会发现（Poly）意即“许多”或“多个”，（Morphism）意即形式，故多态概念意味着它能够帮助一个实体以多种形式表达，例如，如果我们有一个 Sum 方法，它可以表现出不同行为，好比一个能够获得（a）与（b）变量之和的方法；而另一个也可以得到变量的求和，但参数不同，如（a）、（b）和（c）。

简言之，多态性意味着一个接口和许多或多个方法。

我们可以总结一下我们提到的内容，即 OOP 是一种计算机编程模型，它专注于通过具有独特行为和性质的对象来组织软件的设计，这在大型复杂软件中是一种很实用的方法，尤其若是该软件的更新和操作类型众多。

OOP 属性和特征：

应用 OOP 方式的软件包括类和函数。

通过应用封装和抽象原则隐藏了数据，安全等级得以提高。

它有助于轻松处理复杂的项目，因为代码可以分成小的代码模块，这样就可以降低项目的复杂度。

更新和开发过程更容易。

通过应用继承原则实现代码的可重用性。

拥有在不冲突的情况下创建同一类的多个实例的能力。

我们可以找到许多有能力应用 OOP 方式的编程语言，最流行的是 C++、C#、Python、Java、JavaScript、PHP、等等。不光这些语言，还有 MQL5 语言我们也可以应用 OOP 方法，这就是我们要通过以下主题学习的内容。





MQL5 中的 OOP

在本主题中，我们将学习 MQL5 中的 OOP，以及如何运用它。就像我们提到的 OOP 的基础知识一样，我们创建一个类，就像一个对象的蓝图；类本身是一个集合，或包含变量和方法，它们与函数相同，但它在类中被称为方法，用于执行一套特定的任务。这里还值得一提的是，类中的变量和方法或函数称之为类成员。我们在此要说的是，在 MQL5 中应用 OOP 概念是一项良好且值得赞赏的努力，因为不光品质和安全性，还像我们提到的那样，它会节省大量精力工作。

如果我们需要在 MQL5 中应用 OOP 概念，我们需要了解如何在 MQL5 中运用以下内容：

类

访问修饰符

构造函数和析构函数

派生（子）类

虚拟函数

对象

类：

在 MQL5 中，如果我们需要创建一个类作为对象的蓝图，我们需要在全局范围内声明这个类，如同函数一样。我们可以通过 class 关键字后跟所需的唯一值来创建这个类，然后在两个大括号 “{}” 之间或内部，放置作为类成员的变量和方法，然后在第二个大括号 “}” 之后，我们放置一个分号 “;" 来终结类声明。顺便说一句，我们可以在程序或包含文件中使用这个类声明。

下面是这个类声明的示例：

class Cobject { int var1; double var2; void method1(); };

正如我们在前面的例子中所见，我们的类有三个成员，它们是两个变量和一个方法或函数。

访问修饰符：

通过这些访问修饰符，我们可以判定从类外部我们可以用到哪些变量和函数，我们有三个访问关键字，分别是 public（公开）、private（私密）、和 protected（受保护）。

public：表示可从类之外使用的成员。

private：表示不能在类之外使用，且只供类内部函数使用的成员。该类的子类不能继承这些私密成员。

protected：表示可由子类继承的成员，但对于非子类，它们本质上是私密的。

如果我们需要查看一个示例，我们可以看看下方这个：

class Cobject { private : int var1; protected : double var2; public : void method1(); };

正如我们在前面的例子中所见，在类中我们有三个成员，前两个是变量：一个是私密的，另一个是受保护的；第三个是公开的函数。

构造函数和析构函数：

如果我们需要初始化类中的变量，我们要用到构造函数。如果我们不这样做，它将默认由编译器创建，但此默认构造函数将不可见。且据访问性惯例，它还必须是公开的。另一方面，析构函数是当类对象被注销时自动调用的函数。我们调用析构函数时，可以用波浪号（~）加上相同类名。无论析构函数是否存在，字符串、动态数组和对象都需要逆初始化，如此这般它们无论如何都会被逆初始化。

下面是构造函数的示例：

class CPrices { private : double open; double high; double low; double close; public : CPrices( void ); CPrices( double o, double h, double l, double c); };

派生（子）类：

正如我们之前学过的，继承概念是 OOP 最有价值和最实用的特征之一，因为我们可以据超类或父类创建一个子类，并且这个子类继承了父类的所有成员，但私密成员除外。之后，我们可以为该子类添加新的变量和函数。

如果我们需要看一个示例，我们可以看看下面的示例，如果我们有一个价格父类，我们能据其创建一个每日价格子类，如下所示：

class CDailyPrices : public CPrices { public : double open; double high; double low; double close; };

正如我们所见，父类名称是 CPrices，而 CDailyPrices 是子类或派生类。现在，我们发现 CPrices 的所有公开成员和受保护成员都是 CDailyPrices 类的一部分，并且它们仍然是公开的。

虚拟函数：

如果我们想在子类中更新方法或函数的操作方式，我们可以通过在父类中声明虚拟（virtual）函数来做到这一点，然后在子类中定义函数。例如，如果在基类中我们有两个不同版本的函数。对于父类，我们用 virtual 关键字定义函数

class CVar { public : virtual void varCal(); };

然后，我们在子类中更新同名函数

class CVar1 : public CVar { public : int varCal( int x, int y); };

对象：

对象有唯一的标识符，如同我们在创建变量时所做的那样，我们对象标识符之前用类名作为其类型。我们可以根据项目需要创建许多属于我们类的对象，所有我们要做的就是为每个对象起一个独有的标识符。声明对象后，我们可以使用点（.）访问任何公开成员。

我们看一个示例，就能清晰地理解，如果我们创建一个类，该类含有交易次数（num_trades）的整数型变量

class CSystrades { public : int num_trades; };

然后我们需要创建一个属于这个类的对象，称为 system1，我们将执行如下相同的操作来做到这一点

CSystrades system1;

然后，我们可以为这个对象赋值（3），如下所示

system1.num_trades= 3 ;

现在，我们围绕本主题，学习了 OOP 方式的一些最重要思想，了解如何在 MQL5 中应用它。

OOP 应用

在这个有趣的部分中，我们将介绍一些在我们的软件中运用 OOP 方式的简单应用，从而更好地理解我们如何使用它，以及它有多大用处。

priceClass 应用程序：

在这个简单的应用程序中，我们需要检查多个时间帧的价格，在这个示例中，我们将在这里展示三个时间帧（日线、周线和月线），我们还需要查看所有价格（开盘价、最高价、最低价、收盘价），我们需要在同一处查看它们，比如说在智能系统选项卡中。之后，我们可以在这个简单的示例中开发更多内容，以便实现更高级的软件。

首先，我们需要按照以下步骤声明类：

我们需要在全局范围内以 class 关键字声明一个 price 类，并在其内包含所有公开的共用成员。

使用 public 关键字。

创建五个变量（时间帧、开盘价、最高价、最低价、和收盘价）。

创建一个 void 函数来打印所有价格数据。

class CPrices { public : string timeFrame; double open; double high; double low; double close; void pricesPrint() { Print (timeFrame, " Prices = Open: " ,open, " - " , "High: " ,high, "-" , "Low: " ,low, "-" , "Close: " ,close); } };

从类中创建日线、周线、和月线价格的对象

CPrices CDailyPrices; CPrices CWeeklyPrices; CPrices CMonthlyPrices;

在 OnInit 函数中，我们将为三个时间帧定义以下内容：

定义字符串时间帧。

调用 iOpen 函数定义开盘价。

调用 iHigh 函数定义最高价。

调用 iLow 函数定义最低价。

调用 iClose 函数定义收盘价。

调用打印函数或方法。

int OnInit () { CDailyPrices.timeFrame= "Daily" ; CDailyPrices.open=( iOpen ( Symbol (), PERIOD_D1 , 1 )); CDailyPrices.high=( iHigh ( Symbol (), PERIOD_D1 , 1 )); CDailyPrices.low=( iLow ( Symbol (), PERIOD_D1 , 1 )); CDailyPrices.close=( iClose ( Symbol (), PERIOD_D1 , 1 )); CDailyPrices.pricesPrint(); CWeeklyPrices.timeFrame= "Weekly" ; CWeeklyPrices.open=( iOpen ( Symbol (), PERIOD_W1 , 1 )); CWeeklyPrices.high=( iHigh ( Symbol (), PERIOD_W1 , 1 )); CWeeklyPrices.low=( iLow ( Symbol (), PERIOD_W1 , 1 )); CWeeklyPrices.close=( iClose ( Symbol (), PERIOD_W1 , 1 )); CWeeklyPrices.pricesPrint(); CMonthlyPrices.timeFrame= "Monthly" ; CMonthlyPrices.open=( iOpen ( Symbol (), PERIOD_MN1 , 1 )); CMonthlyPrices.high=( iHigh ( Symbol (), PERIOD_MN1 , 1 )); CMonthlyPrices.low=( iLow ( Symbol (), PERIOD_MN1 , 1 )); CMonthlyPrices.close=( iClose ( Symbol (), PERIOD_MN1 , 1 )); CMonthlyPrices.pricesPrint(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

之后，我们可以在工具箱中的 “Experts” 选项卡中找到执行该智能系统后打印的价格，如下所示：





正如我们在上图中所见，我们得到三行打印：

第一行打印开盘价、最高价、最低价和收盘价的日线价格。

第二行打印相同的价格，但属于周线数据。

第三行也打印相同的内容，但属于月线数据。

indicatorClass 应用程序：

我们需要利用 OOP 方式创建能够打印四种移动平均线类型（简单、指数、平滑、和线性加权平均）数值的软件，以下是创建该类软件的简单步骤：

使用 class 关键字声明指标 CiMA 类，并创建该类的四个常用变量公开成员，它们是 MAType 定义移动平均线类型、MAArray 定义移动平均线数组、MAHandle 定义每种类型的句柄、MAValue 定义每种移动平均线值。创建一个 void 方法或 valuePrint 函数，以及函数的主体，来打印每种移动平均线类型的数值。

class CiMA { public : string MAType; double MAArray[]; int MAHandle; double MAValue; void valuePrint() { Print (MAType, " Current Value: " ,MAValue); }; };

据该类为每种移动平均线创建以下对象：

平均值的名称

平均线的句柄

平均数组

CiMA CSma; CiMA CSmaHandle; CiMA CSmaArray; CiMA CEma; CiMA CEmaHandle; CiMA CEmaArray; CiMA CSmma; CiMA CSmmaHandle; CiMA CSmmaArray; CiMA CLwma; CiMA CLwmaHandle; CiMA CLwmaArray;

在 OnInit 函数中，我们将针对每种移动平均线类型执行以下步骤：

定义平均值的名称。

定义平均值的句柄。

调用 ArraySetAsSeries 设置数组顺序标志为 AS_SERIES。

调用 CopyBuffer 函数获取平均指标的缓冲区数据。

定义平均值，并调用 NormalizeDouble 函数对其进行常规化。

调用创建的打印方法或函数

int OnInit () { CSma.MAType= "Simple MA" ; CSmaHandle.MAHandle= iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 10 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (CSmaArray.MAArray, true ); CopyBuffer (CSmaHandle.MAHandle, 0 , 0 , 3 ,CSmaArray.MAArray); CSma.MAValue= NormalizeDouble (CSmaArray.MAArray[ 1 ], _Digits ); CSma.valuePrint(); CEma.MAType= "Exponential MA" ; CEmaHandle.MAHandle= iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 10 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (CEmaArray.MAArray, true ); CopyBuffer (CEmaHandle.MAHandle, 0 , 0 , 3 ,CEmaArray.MAArray); CEma.MAValue= NormalizeDouble (CEmaArray.MAArray[ 1 ], _Digits ); CEma.valuePrint(); CSmma.MAType= "Smoothed MA" ; CSmmaHandle.MAHandle= iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 10 , 0 , MODE_SMMA , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (CSmmaArray.MAArray, true ); CopyBuffer (CSmmaHandle.MAHandle, 0 , 0 , 3 ,CSmmaArray.MAArray); CSmma.MAValue= NormalizeDouble (CSmmaArray.MAArray[ 1 ], _Digits ); CSmma.valuePrint(); CLwma.MAType= "Linear-weighted MA" ; CLwmaHandle.MAHandle= iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 10 , 0 , MODE_LWMA , PRICE_CLOSE ); ArraySetAsSeries (CLwmaArray.MAArray, true ); CopyBuffer (CLwmaHandle.MAHandle, 0 , 0 , 3 ,CLwmaArray.MAArray); CLwma.MAValue= NormalizeDouble (CLwmaArray.MAArray[ 1 ], _Digits ); CLwma.valuePrint(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

编译并执行该段代码后，我们可以找到打印出的每种类型的移动平均线，共四行，如下所示：





正如我之前提到的，我们可以开发这些应用程序来实现更复杂和更高级的任务，但此处标的是学习和理解面向对象编程（OOP）的基础知识，以及如何以 MQL5 应用这种方式，因为当应用这种实用方式时，我们可以获得许多功能。





结束语

在本文中，我们大致学习了编程时一种非常重要的主题和方式的基础知识。通过学习如何帮助我们创建稳妥且高度安全的软件，我们了解到这种方式在设计软件时极其实用，通过将代码划分为小片代码模块来帮助降低创建软件的复杂性，从而令编码过程更容易，还有助于据同一个类创建许多实例，即使具有不同的行为，也不会发生任何冲突，所有这些都为更新软件时的安全性提供了更大的灵活性。

我们还学习了如何在 MQL5 中应用这一重要方式，进而获得所有这些令人难以置信的功能，之后学习了一些简单的应用程序，能够在 MetaTrader 5 中以 MQL5 运用 OOP 方式创建。

我希望这篇文章对您有所启迪，并帮助您学习 MQL5 编程中一个非常重要和关键的主题，也许它会令您更深入地见识到在运用 OOP 方式编码时，多么容易激发您的思路。

如果您喜欢这篇文章，并且想了解更多关于如何基于 MetaTrader 5 中最流行的技术指标，以 MQL5 创建交易系统，以及如何创建自定义技术指标，并在您的智能系统中使用它，您可以通过我的个人资料上的“出版物”板块去阅读我关于这些主题的其它文章，我希望您也发现它们的实用之处。