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改编版 MQL5 网格对冲 EA（第 1 部分）：制作一个简单的对冲 EA

改编版 MQL5 网格对冲 EA（第 1 部分）：制作一个简单的对冲 EA

MetaTrader 5交易系统 |
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Sahil Bagdi
Sahil Bagdi

概述

您是不是正在深入了解智能系统（EA）的交易世界，但一直遇到这句话 — “不要使用危险的对冲/网格/马丁格尔”？您也许好奇这些策略有什么大惊小怪的。为什么人们一直说它们有风险，这些说法背后的真正含义是什么？您甚至也许在想，“嘿，我们能否调整这些策略，令它们更安全吗？”另外，为什么交易者首先要为这些策略而烦恼呢？它们有什么好处和坏处？如果您脑海中闪过这些念头，那么您来对地方了。您对答案的搜索即将结束。

我们将从创建一个简单的对冲智能系统开始。可以将其视为迈向我们更大项目的第一步 — 网格对冲智能系统。这将是经典网格和对冲策略的酷炫组合。在本文结束时，您将知晓如何制定基本的对冲策略，并知晓该策略是否像某些人所说的那样有利可图。

但我们不会就此止步。在本系列中，我们将从内到外探讨这些策略。我们将探求哪些有效、哪些无效、以及如何混合搭配，从而令一些事物变得更好。我们的目标？为了看看我们是否可以采用这些传统策略，赋予它们一个全新的转折，并利用它们进行自动交易，并赚取一些可观的利润。所以，跟紧我，我们一起找出答案！

以下快速概述是我们将在本文中解决的问题：

  1. 讨论经典对冲策略
  2. 经典对冲策略的自动化
  3. 回溯测试我们的经典对冲策略
  4. 结束语


讨论经典对冲策略

首先也是最重要的，我们应在深入之前讨论该策略。

首先，我们开立多头持仓，简单讲，在 1000 价位，并在 950 处设置止损，在 1050 处设止盈。也就是说，如果我们触及止损，我们将损失 $50，而如果我们触及止盈，则我们将赚取 $50。现在我们触及止盈，策略到此结束，我们带着盈利回家。但如果它触及止损，我们将损失 $50。现在我们要做的是立即在 950 放置空头持仓，并在 900 设置止盈，在 1000 设置止损。如果这笔新的空头持仓触及止盈，...我们赚取了 $50，但问题是我们之前已经损失了 $50，所以我们的净收益为 $0，如果它触及止损，即价位 1000，则我们再次亏损 $50，因此我们的总亏损为 $100，但在目前这一点上，我们再次放置一笔多头持仓，其止盈和止损与之前的多头持仓相同。如果这笔新的多头持仓触及目标价，我们赚取 $50，我们的净收益总额为 -$50 - $50 + $50 = -$50，即亏损 $50，如果触及止损，我们的总亏损为 -$50 - $50 - $50 = -$150，即总亏损 $150。

为简单起见，我们暂时忽略点差和佣金。

现在您也许会想，“这里发生了什么，我们将如何像这样获利 100%？“但您错过了一件主要的事情：手数。如果我们增加连续持仓的手数会怎样？所以现在，我们回顾一下我们的策略。

我们在 1000 开立 0.01 手（可能的最低手数）的多头持仓：

  • 如果我们触及止盈 （1050），我们带着 $50的盈利回家，且策略到此结束。
  • 如果我们触及止损（950），我们将损失 $50。

如果我们触及止损，那么策略就不会按照上述规则结束。根据我们的策略，我们将立即在 950 处开立 0.02（翻倍）手数的空头持仓：

  • 如果我们触及止盈（900），则我们将赚取总净利润 -$50 + $100 = $50，策略到此结束。
  • 如果我们触及止损（1000），我们将总共亏损 $50 + $100 = $150。

如果我们触及止损，那么策略就不会按照上述规则结束。根据我们的策略，我们将立即在 1000 处开立 0.04（再次翻倍）手数的多头持仓：

  • 如果我们触及止盈（1050），我们将赚取总净利润 -$50 - $100 + $200 = $50，策略到此结束。
  • 如果我们触及止损（1000），我们将总共亏损 $50 + $100 = $150。

如果我们触及止损，那么策略就不会按照上述规则结束。根据我们的策略，我们将立即在 950 处开立 0.08（再次翻倍）手数的空头持仓：

  • 如果我们触及止盈（1050），我们将赚取总净利润 -$50 - $100 + $200 = $50，策略到此结束。
  • 如果我们触及止损（1000），我们将总共亏损 $50 + $100 = $150。

... 

您也许已经注意到，任何情况下，当策略结束时，我们将赚取 $50的盈利。如果没有，则策略就会继续。该策略将一直持续到我们在 900 或 1050 触及止盈；价格最终将触及这两个点之一，我们肯定会保证赚取 $50的利润。

在上述情况下，我们首先放置多头持仓，但并非必须从多头持仓开始。替代方案，我们的策略可以从 0.01 的空头持仓开始（在我们的例子中）。

实际上，这种从空头持仓开始的替代方案非常重要，因为我们稍后将修改策略，以便获得尽可能多的灵活性，例如，我们可能需要为上述周期定义一个入场点（在我们的例子中为初始买入），但将该入场点限制为仅多头持仓会有问题，因为我们也许会定义入场点，而其会因最初放置空头持仓受益。

从空头持仓开始的策略将与上述从多头持仓开始的情况完全对称。为了更清楚地解释这一点，我们的策略将如下所示：

  • 如果我们触及止盈（900），我们带着 $50的盈利回家，策略到此结束。
  • 如果我们触及止损（1000），我们将亏损 $50。

如果我们触及止损，那么策略就不会按照上述规则结束。根据我们的策略，我们将立即在 1000 处开立 0.02（翻倍）手数的多头持仓：

  • 如果我们触及止盈（1050），我们将赚取总净利润 -$50 + $100 = $50，策略到此结束。
  • 如果我们触及止损（950），我们将总共亏损 $50 + $100 = $150。

如果我们触及止损，那么策略就不会按照上述规则结束。根据我们的策略，我们将立即在 950 处开立 0.04（再次翻倍）手数的空头持仓：

  • 如果我们触及止盈 （900），我们将赚取总净利润 -$50 - $100 + $200 = $50，策略到此结束。
  • 如果我们触及止损（1000），我们将总共亏损 $50 + $100 + $200 = $350。

... 等等。

再次，正如我们所见，只有当我们触及 900 或 1050 价位时，该策略才会结束，从而肯定会赚取 $50 的盈利。如果我们没有触及这些价位，该策略将继续下去，直到我们最终达到它们。

注意：将手数增加 2 倍不是强制性的。我们可以按任何系数增加它，尽管任何小于 2 的倍数都不能保证上述两种情况的盈利。为了简单起见，我们选择了 2，在以后优化策略时可能会改变这一点。

如此，我们有关经典对冲策略的讨论到此结束。


我们的经典对冲策略的自动化

首先，我们需要讨论如何继续创建智能系统的计划。实际上，有很多方式可以做到这一点。主要有两种方式：

  • 方式 #1：按照策略的规定定义四个价位（变量），并在价格这些价位时开仓，正如我们的策略所规定的那样。
  • 方式 #2：使用挂单，并检测挂单何时执行，并在发生这种情况时放置进一步的挂单。

    这两种方式几乎是等同的，哪一种稍微好一点是值得商榷的，但我将只讨论方式 #1，因为它更容易编码和理解。


    经典对冲策略的自动化

    首先，我们将在全局空间中声明几个变量：

    input bool initialPositionBuy = true;
input double buyTP = 15;
input double sellTP = 15;
input double buySellDiff = 15;
input double initialLotSize = 0.01;
input double lotSizeMultiplier = 2;

    1. isPositionBuy 是布尔变量，它将决定接下来放置哪种持仓类型，即多头持仓或空头持仓。如果其为 true，则下一个持仓类型将为多头，否则是空头。
    2. buyTP 是 A 和 B 之间的距离，即多头持仓的止盈（以点为单位），其中 A、B 将在后面定义。
    3. sellTP 是 C 和 D 之间的距离，即空头持仓的止盈（以点为单位），其中 C、D 将在后面定义。
    4. buySellDiff 是 B 和 C 之间的距离，即多头价位和空头价位（以点为单位）。
    5. intialLotSize 是第一笔开仓的手数。
    6. lotSizeMultiplier 是后续开仓手数的倍数。
    A、B、C、D 基本上是价位，从上到下依次递减。

    注意：这些变量稍后将用于优化策略。

    例如，我们将 buyTP、sellTP 和 buySellDiff 设为等于 15 个点，但我们稍后会修改这些数值，看看哪些数值能给我们带来最优盈利和回撤。

    这些是稍后将用于优化的输入变量。

    现在，我们在全局空间中创建更多变量：

    double A, B, C, D;
bool isPositionBuy;
bool hedgeCycleRunning = false;
double lastPositionLotSize;

    1. 我们首先定义了 4 个价位，分别命名为 A、B、C、D 作为双精度变量：
      • A：这代表了所有多头持仓的止盈价位。
      • B：这代表了所有多头持仓的开仓价位，和所有空头持仓的止损价位。
      • C：这代表所有空头持仓的开仓价位，和所有多头持仓的止损价位。
      • D：这代表了所有空头持仓的止盈价位。
    2. isPositionBuy：这是一个布尔变量，可以接受 2 个值，true 和 false，其中 true 表示初始持仓为多头，false 表示初始持仓为空头。
    3. hedgeCycleRunning：这是一个布尔值变量，它也可以采用 2 个值，true 和 false，其中 true 表示正在运行一个对冲周期，即初始订单已开立，但我们上面定义的 A 或 D 价位尚未触及，而 false 表示价位已触及 A 或 D，然后将开始新的周期，我们会在后面看到。还有，默认情况下，该变量为 false。
    4. lastPositionLotSize：顾名思义，这个双精度类型变量始终包含最后开单的手数，如果周期尚未开始，它de1取值等于我们稍后将设置的输入变量 initialLotSize

    现在，我们创建以下函数：  
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Hedge Cycle Intialization Function                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void StartHedgeCycle()
   {
    isPositionBuy = initialPositionBuy;
    double initialPrice = isPositionBuy ? SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
    A = isPositionBuy ? initialPrice + buyTP * _Point * 10 : initialPrice + (buySellDiff + buyTP) * _Point * 10;
    B = isPositionBuy ? initialPrice : initialPrice + buySellDiff * _Point * 10;
    C = isPositionBuy ? initialPrice - buySellDiff * _Point * 10 : initialPrice;
    D = isPositionBuy ? initialPrice - (buySellDiff + sellTP) * _Point * 10 : initialPrice - sellTP * _Point * 10;

    ObjectCreate(0, "A", OBJ_HLINE, 0, 0, A);
    ObjectSetInteger(0, "A", OBJPROP_COLOR, clrGreen);
    ObjectCreate(0, "B", OBJ_HLINE, 0, 0, B);
    ObjectSetInteger(0, "B", OBJPROP_COLOR, clrGreen);
    ObjectCreate(0, "C", OBJ_HLINE, 0, 0, C);
    ObjectSetInteger(0, "C", OBJPROP_COLOR, clrGreen);
    ObjectCreate(0, "D", OBJ_HLINE, 0, 0, D);
    ObjectSetInteger(0, "D", OBJPROP_COLOR, clrGreen);

    ENUM_ORDER_TYPE positionType = isPositionBuy ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL;
    double SL = isPositionBuy ? C : B;
    double TP = isPositionBuy ? A : D;
    CTrade trade;
    trade.PositionOpen(_Symbol, positionType, initialLotSize, initialPrice, SL, TP);
    
    lastPositionLotSize = initialLotSize;
    if(trade.ResultRetcode() == 10009) hedgeCycleRunning = true;
    isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;
   }
//+------------------------------------------------------------------+

    函数类型是 void，这意味着我们不需要它返回任何内容。该函数的工作原理如下：

    首先，我们将 isPositionBuy 变量（bool） 设置为等于输入变量 initialPositionBuy，这将告诉我们在每个周期开始时要放置哪种持仓类型。您也许好奇，若它们都相同，为什么我们需要两个变量，但请注意，我们将交替更改 isPositionBuy（上述代码模块的最后一行）。不过，initialPositionBuy 始终是固定的，我们不会更改它。

    然后，我们定义一个名为 initialPrice 的新变量（double 类型），我们使用三元运算符将其设置为等于要价（Ask）或出价（Bid）。如果 isPositionBuy 为 true，则 initialPrice 等于该时间点的要价（Ask），否则等于出价（Bid）。

    然后我们定义之前简要讨论的变量（double 类型），即 A、B、C、D 变量，使用三元运算符，如下所示：

    1. 如果 isPositionBuy 为 True：
      • A 等于 initialPricebuyTP（输入变量）的总和，其中 buyTP 乘以因子（_Point*10），其中 _Point 实际上是预定义的函数 “Point()”。
      • B 等于 initialPrice
      • C 等于 initialPrice 减去 buySellDiff（输入变量），其中 buySellDiff 乘以因子（_Point*10）。
      • D 等于 initialPrice 减去 buySellDiffsellTP 之和，再乘以（_Point*10） 的因子。

    2. 如果 isPositionBuy 为 False：
      • A 等于 initialPrice（buySellDiff + buyTP） 之和，后者乘以（_Point*10）的因子。
      • B 等于 initialPricebuySellDiff 的合计，其中 buySellDiff 乘以（_Point*10）的因子。
      • C 等于 initialPrice
      • D 等于 initialPrice 减去 sellTP，其中 sellTP 乘以（_Point*10）的因子。

    现在，为了可视化，我们调用 ObjectCreate 在图表上绘制一些线条，表示 A、B、C、D 价位，并调用 ObjectSetInteger 将其颜色属性设置为 clrGreen（您也可以取任何其它颜色）。

    现在我们需要开立初始订单，该订单可以是多头或空头，具体取决于变量 isPositionBuy。 现在为了做到这一点，我们定义了三个变量：positionType、SL、TP。

    1. positionType：该变量的类型为 ENUM_ORDER _TYPE，它是预定义的自定义变量类型，可以根据下表取 0 到 8 之间的整数值：

      整数值 标识符
       0 ORDER_TYPE_BUY
       1 ORDER_TYPE_SELL
       2 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
       3 ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
       4 ORDER_TYPE_BUY_STOP
       5 ORDER_TYPE_SELL_STOP
       6 ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT
       7 ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT
       8 ORDER_TYPE_CLOSE_BY

      如您所见，0 代表 ORDER_TYPE_BUY，1 代表 ORDER_TYPE_SELL，我们只需要这两者。我们将标识符而非整数值，因为它们很难记住。

    2. SL：如果 isPositionBuy 为 true，则 SL 等于价位 C，否则等于 B

    3. TP：如果 isPositionBuy 为true，则 TP 等于价格水平 A，否则等于 D

    使用这 3 个变量，我们需要放置一笔持仓，如下所示：

    首先，我们使用 #include 导入标准交易库：

    #include <Trade/Trade.mqh>

    现在，就在开仓之前，我们按以下方法创建 CTrade 类的实例：

    CTrade trade;

    trade.PositionOpen(_Symbol, positionType, initialLotSize, initialPrice, SL, TP);

    使用该实例，我们在该实例中调用 PositionOpen 函数放置一笔持仓，其中包含以下参数：

    1. _Symbol 给出了智能系统所附加于的当前品种。
    2. positionType 是我们之前定义的 ENUM_ORDER_TYPE 变量。
    3. 初始手数取自输入变量。
    4. initialPrice 是订单开仓价，即要价（Ask）（针对多头持仓），或出价（Bid）（针对空头持仓）。
    5. 最后，我们提供 SL 和 TP 价位。

    这样，就可放置多头或空头持仓。现在，在放置持仓后，我们将其手数存储在全局空间中定义的名为 lastPositionLotSize 的变量当中，以便我们可用该手数和输入的倍数来计算后续开仓的手数大小。

    这样一来，我们还有两件事要做：

    if(trade.ResultRetcode() == 10009) hedgeCycleRunning = true;
isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;

    在此，我们仅在成功放置持仓时将 hedgeCycleRunning 的值设置为 true。这是由名为 trade 的 CTrade 实例中的 ResultRetcode() 函数判定的，该函数返回 “10009” 表示放置成功（您可以在此处查看所有这些返回代码）。使用 hedgeCycleRunning 的原因将在后续的代码里进行解释。

    最后一件事是，我们使用三元运算符来交替 isPositionBuy 的值。如果它是 false，它就会变成 true，反之亦然。我们之所以这样做，是因为我们的策略指出，一旦开立初始持仓，会在做多之后做空，在做空之后做多，这意味着它会交替出现。

    我们对基本重要的函数 StartHedgeCycle() 的讨论到此结束，因为我们将一次又一次地调用该函数。

    现在，我们继续最后一段代码。

    //+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
   {
    double _Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
    double _Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);

    if(!hedgeCycleRunning)
       {
        StartHedgeCycle();
       }

    if(_Bid <= C && !isPositionBuy)
       {
        double newPositionLotSize = NormalizeDouble(lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier, 2);
        trade.PositionOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_SELL, newPositionLotSize, _Bid, B, D);
        lastPositionLotSize = newPositionLotSize;
        isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;
       }
    
    if(_Ask >= B && isPositionBuy)
       {
        double newPositionLotSize = NormalizeDouble(lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier, 2);
        trade.PositionOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_BUY, newPositionLotSize, _Ask, C, A);
        lastPositionLotSize = newPositionLotSize;
        isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;
       }
    
    if(_Bid >= A || _Ask <= D)
       {
        hedgeCycleRunning = false;
       }
   }
//+------------------------------------------------------------------+

    前两行自言其意，它们只是定义了在那个时间点存储要价和出价的 _Ask 和 _Bid（双精度变量）。

    然后，如果 hedgeCycleRunning 变量为 false，我们使用 if 语句调用 StartHedgeCycle() 函数开始对冲周期。我们已经知道 StartHedgeCycle() 函数的作用，但总的来说，它执行以下操作：

    1. 定义 A、B、C、D 价位。
    2. 在 A、B、C、D 价位上绘制水平绿线以便可视化。
    3. 开仓。
    4. 将此仓位的手数存储在全局空间中定义的 lastPositionLotSize 变量当中，以便它可以在任何地方使用。
    5. hedgeCycleRunning 设置为 true，因为它之前是 false，这正是我们执行 StartHedgeCycle() 函数的原因。
    6. 最后，按照我们的策略所述，将 isPositionBuy 变量从 true 切换到 false，从 false 切换到 true

    我们只执行 StartHedgeCycle() 一次，因为如果 hedgeCycleRunning 为 false，我们就会执行它，并且在函数结束时，我们将其更改为 false。因此，除非我们再次将 hedgeCycleRunning 设置为 false，否则 StartHedgeCycle() 将不会再次执行。

    我们暂时跳过接下来的两个 if 语句，稍后我们会回到它们。我们看看最终的 if 语句：

    if(_Bid >= A || _Ask <= D)
   {
    hedgeCycleRunning = false;
   }

    这将重新启动处理周期。正如我们之前所讨论的，如果我们将 hedgeCycleRunning 设置为 true，则循环将重新开始，我们之前讨论的所有内容都将再次发生。此外，我已确保当周期重新开始时，上一个周期的所有持仓都将以止盈平仓（无论是多头、还是空头持仓）。

    如此，我们处理完了周期开始、周期结束和重启，但我们仍然缺少主要部分，即当价格从下方触及 B 价位、或从上方触及 C 价位时的开单处理。开仓类型也必须是交替的，其中多头仅在 B 价位开仓，空头仅在 C 价位开仓。

    我们跳过了处理此问题的代码，那么我们回到它。

    if(_Bid <= C && !isPositionBuy)
   {
    double newPositionLotSize = NormalizeDouble(lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier, 2);
    CTrade trade;
    trade.PositionOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_SELL, newPositionLotSize, _Bid, B, D);
    lastPositionLotSize = lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier;
    isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;
   }

if(_Ask >= B && isPositionBuy)
   {
    double newPositionLotSize = NormalizeDouble(lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier, 2);
    CTrade trade;
    trade.PositionOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_BUY, newPositionLotSize, _Ask, C, A);
    lastPositionLotSize = lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier;
    isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;
   }

     如此，这两个 if 语句处理在周期之间（在放置初始持仓、和尚未结束的周期之间）的开单。

    1. 第一个 IF 语句：处理开立做空单。如果 Bid 变量（包含该时间点的出价）低于或等于 C 价位，并且 isPositionBuy 为 false，则我们定义一个名为 newPositionLotSize 的双精度变量。该数值设置为等于 lastPositionLotSize 乘以 lotSizeMultiplier，然后调用名为 NormalizeDouble 的预定义函数将双精度值常规化到小数点后 2 位

      然后，我们调用 CTrade 的实例 trade 中的预定义函数 PositionOpen() 放置空头持仓，并以 newPositionLotSize 作为参数。最后，我们将 lastPositionLotSize 设置为这个新的手数（无需常规化），如此我们可以将其作为后续持仓的乘数，最后，我们将 isPositionBuy 从 true 切换到 false、或从 false 到 true。
    2. 第二个 IF 语句：处理开立多头订单。如果 Ask（包含该时间点的要价的变量）等于或高于 B 价位，并且 isPositionBuy 为 true，则我们定义一个名为 newPositionLotSize 的双精度变量。我们将 newPositionLotSize 设置为等于 lastPositionLotSize 乘以 lotSizeMultiplier，并像以前一样调用预定义的函数 NormalizeDouble 将双精度值常规化到小数点后两位。

      然后，我们调用 CTrade 实例 trade 中的预定义函数 PositionOpen() 放置多头持仓，并以 newPositionLotSize 作为参数。最后，我们将 lastPositionLotSize 设置为这个新的手数（无需常规化），以便我们可以将其作为后续持仓的乘数。最后，我们将 isPositionBuy 从 true 切换到 false，或从 false 到 true。

    这里有两个要点需要注意：

    • 在第一条 IF 语句中，我们使用了 “Bid”，并表示当 “Ask” 低于或等于 “C”，且 “isBuyPosition” 为 false 时开仓。为什么我们在这里使用 “Bid”？

      假设我们采用要价，那么有可能之前的多头持仓会被平仓，但新的空头持仓却未开仓。这是因为我们知道做多应取要价开仓，并以出价平仓，因此当出价从上方穿过或等于 C 价位线时，多头可能会被平仓。多头持仓应通过我们之前在开仓时设置的止损来平仓，但空头尚未开仓。如此，如果要价和出价两者都上涨，那么我们的策略就没有得到贯彻。这就是我们采用出价（Bid）替代要价（Ask）的原因。

      对称地，在第二个 IF 语句中，我们采用了要价，并指出当要价高于或等于 B，且 isBuyPosition 为 true 时，我们将开仓。我们为什么在这里采用要价？

      假设我们采用出价，那么有可能之前的空头持仓会被平仓，但新的多头持仓尚未开仓。我们知道，空头按出价开仓，并按要价平仓，这就有可能在出价从下方穿过或等于 B 价位线时平仓，从而空头持仓按我们之前在开仓时设置的止损平仓。不过，多头尚未开仓。故此，如果要价和出价两者都下跌，那么我们的策略就没有得到贯彻执行。这就是为什么我们采用要价替代出价。

      故此，关键是，如果多头/空头持仓被平仓，则必须立即开立后续的空头/多头持仓，如此才能正确遵循策略。

    • 在这两个 IF 语句中，我们都提到，在设置 lastPositionLotSize 的值时，我们将其等同于（lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier），而非 newPositionLotSize，后者等于使用预定义的 NormalizeDouble() 函数将（lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier）的数值常规化为最多两位小数。
      NormalizeDouble(lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier, 2)
      那么，我们为什么要这样做呢？实际上，如果我们将其等于常规化数值，我们的策略才能得到正确的遵循，举例来说，假设我们将初始手数设置为 0.01 以及乘数 1.5，那么第一笔手数当然是 0.01，接下来将是 0.01*1.5 = 0.015，现在，我们肯定不能开仓，因为经纪商不允许手数 0.015，即乘积必须是 0.01 的整数倍，而 0.015 不是，这就是为什么我们将手数常规化为小数点后 2 位，因此开仓手数仍为 0.01，现在给 lastPositionLotSize 什么值，我们有 2 个选项，要么是 0.01（0.010），要么是 0.015，假设我们选择 0.01（0.010），则下次我们建仓时，常规化之后，我们将使用 0.01*1.5 = 0.015，它会变为 0.01，这种情况会继续下去。如此，我们使用乘数 1.5，并从 0.01 手数开始，但手数并未增加，我们陷入了循环，所有仓位的手数均为 0.01，这意味着我们不能将 lastPositionLotSize 等同于 0.01（0.010），因此我们选择另一个选项 0.015，即我们选择常规化之前的数值。

      这就是为什么我们将 lastPositionLotSize 设置为等于（lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier），而非 NormalizeDouble(lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier, 2)

    最后，我们的完整代码如下所示：

    #include <Trade/Trade.mqh>

input bool initialPositionBuy = true;
input double buyTP = 15;
input double sellTP = 15;
input double buySellDiff = 15;
input double initialLotSize = 0.01;
input double lotSizeMultiplier = 2;



double A, B, C, D;
bool isPositionBuy;
bool hedgeCycleRunning = false;
double lastPositionLotSize;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
   {
    return(INIT_SUCCEEDED);
   }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
   {
    ObjectDelete(0, "A");
    ObjectDelete(0, "B");
    ObjectDelete(0, "C");
    ObjectDelete(0, "D");
   }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
   {
    double _Ask = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
    double _Bid = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);

    if(!hedgeCycleRunning)
       {
        StartHedgeCycle();
       }

    if(_Bid <= C && !isPositionBuy)
       {
        double newPositionLotSize = NormalizeDouble(lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier, 2);
        CTrade trade;
        trade.PositionOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_SELL, newPositionLotSize, _Bid, B, D);
        lastPositionLotSize = lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier;
        isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;
       }
    
    if(_Ask >= B && isPositionBuy)
       {
        double newPositionLotSize = NormalizeDouble(lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier, 2);
        CTrade trade;
        trade.PositionOpen(_Symbol, ORDER_TYPE_BUY, newPositionLotSize, _Ask, C, A);
        lastPositionLotSize = lastPositionLotSize * lotSizeMultiplier;
        isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;
       }
    
if(_Bid >= A || _Ask <= D)
   {
    hedgeCycleRunning = false;
   }
   }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//| Hedge Cycle Intialization Function                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void StartHedgeCycle()
   {
    isPositionBuy = initialPositionBuy;
    double initialPrice = isPositionBuy ? SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
    A = isPositionBuy ? initialPrice + buyTP * _Point * 10 : initialPrice + (buySellDiff + buyTP) * _Point * 10;
    B = isPositionBuy ? initialPrice : initialPrice + buySellDiff * _Point * 10;
    C = isPositionBuy ? initialPrice - buySellDiff * _Point * 10 : initialPrice;
    D = isPositionBuy ? initialPrice - (buySellDiff + sellTP) * _Point * 10 : initialPrice - sellTP * _Point * 10;

    ObjectCreate(0, "A", OBJ_HLINE, 0, 0, A);
    ObjectSetInteger(0, "A", OBJPROP_COLOR, clrGreen);
    ObjectCreate(0, "B", OBJ_HLINE, 0, 0, B);
    ObjectSetInteger(0, "B", OBJPROP_COLOR, clrGreen);
    ObjectCreate(0, "C", OBJ_HLINE, 0, 0, C);
    ObjectSetInteger(0, "C", OBJPROP_COLOR, clrGreen);
    ObjectCreate(0, "D", OBJ_HLINE, 0, 0, D);
    ObjectSetInteger(0, "D", OBJPROP_COLOR, clrGreen);

    ENUM_ORDER_TYPE positionType = isPositionBuy ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL;
    double SL = isPositionBuy ? C : B;
    double TP = isPositionBuy ? A : D;
    CTrade trade;
    trade.PositionOpen(_Symbol, positionType, initialLotSize, initialPrice, SL, TP);
    
    lastPositionLotSize = initialLotSize;
    if(trade.ResultRetcode() == 10009) hedgeCycleRunning = true;
    isPositionBuy = isPositionBuy ? false : true;
   }
//+------------------------------------------------------------------+

    关于如何将我们的经典对冲策略自动化的讨论到此结束。


    回溯测试我们的经典对冲策略

    现在我们已经创建了智能交易系统来自动遵循我们的策略，那么测试它，并查看结果是合乎逻辑的。

    我将使用以下输入参数来测试我们的策略：

    1. initialBuyPosition: true
    2. buyTP: 15
    3. sellTP: 15
    4. buySellDiff: 15
    5. initialLotSize: 0.01
    6. lotSizeMultiplier: 2.0

    我将依据 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日，杠杆 1:500，本金 $10,000 ，在 EURUSD 上进行测试，如果您想知道时间帧，它与我们的策略无关，所以我会选择任意（它根本不会影响我们的结果），我们来看看下面的结果：


    仅通过查看图形，您可能会认为这是一个有利可图的策略，但我们看一下其它数据，并讨论图形中的几个要点：

    如您所见，我们的净利润为 $1470.62，其中毛利润为 $13,153.68，毛亏损为 $11683.06。

    另外，我们看一下余额和净值回撤：

    余额回撤绝对值 $1170.10
    余额回撤最大值 $1563.12 (15.04%)
    余额回撤相对值 15.04% ($1563.13)
    净值回撤绝对值 $2388.66
    净值回撤最大值 $2781.97 (26.77%)
    净值回撤相对值 26.77% ($2781.97)

    我们来理解这些术语：

    1. 余额回撤绝对值：这是初始资本（在我们的例子中为 $10,000）减去最低余额之间的差额，即最低余额（低谷余额）。
    2. 余额回撤最大值：这是最高余额点（峰值余额）减去最低余额点（低谷余额）之间的差额。
    3. 余额回撤相对值：这是余额回撤最大值相较于余额最高点（峰值余额）的百分比。

    净值定义是对称的：

    1. 净值绝对回撤：这是初始资本（在我们的例子中为 $10,000）减去最低净值（即净值最低点）之间的差额。
    2. 净值回撤最大值：这是净值最高点（峰值净值）减去净值最低点（低谷净值）之间的差额。
    3. 净值回撤相对值：这是净值回撤最大值相较于净值最高点（峰值净值）的百分比。

    以下是所有 6 个统计数据的公式：


    分析上述数据，余额回撤将是我们最不关心的问题，因为净值回撤涵盖了这一点。从某种意义上说，我们可以说余额回撤是净值回撤的子集。此外，在遵循我们的策略时，净值回撤是我们最大的问题，因为我们在每笔订单中将手数翻倍，这导致手数呈指数级增长，这可以通过下表看到：

    开仓数量 下一笔持仓的手数（尚未开仓） 下一笔持仓所需的保证金（EURUSD） 
    0 0.01 $2.16 
    1 0.02 $4.32 
    2 0.04 $8.64
    3 0.08 $17.28
    4 0.16 $34.56
    5 0.32 $69.12
    6 0.64 $138.24
    7 1.28 $276.48
    8 2.56 $552.96
    9 5.12 $1105.92
    10 10.24 $2211.84
    11 20.48 $4423.68
    12 40.96 $8847.36
    13 80.92 $17694.72
    14 163.84 $35389.44

    在我们的探索中，我们目前正在使用 EURUSD 作为我们的交易货币对。重点要注意的是，0.01 手数大小所需的保证金为 $2.16，尽管这个数字可能会发生变化。

    随着我们深入研究，我们观察到一个值得注意的趋势：后续开仓所需的保证金呈指数级增长。举例，在第 12 笔开单之后，我们遇到了财务瓶颈。所需的保证金飙升至 $17,694.44，考虑到我们的初始投资是 $10,000，这个数字远远超出了我们的能力。这种场景甚至没有考虑到我们的止损。

    我们进一步分解它。如果我们包括止损，设置为每笔交易 15 个点，并且在前 12 笔交易中亏损，我们的累积手数将是惊人的 81.91（一连串之和：0.01+0.02+0.04+...+20.48+40.96）。这相当于总亏损 $12,286.5，使用 EURUSD 价值每 10 点 $1 计算，手数为 0.01。这是一个简单的计算：(81.91/0.01) * 1.5 = $12,286.5。亏损不仅超过了我们的初始资本，而且使得在 EURUSD 投资 $10,000的情况下，无法在一个周期内维持 12 笔持仓。

    我们来研究一个稍微不同的场景：我们能否设法用 $10,000 维持 EURUSD 的总共 11 笔持仓？

    想象一下，我们已经达到了 10 笔持仓。这意味着我们已经在 9 笔持仓上遇到了亏损，并且第 10 笔 持仓即将亏损。如果我们计划开立第 11 笔持仓，则 10 笔持仓的总手数将为 10.23，导致亏损 $1,534.5。考虑到 EURUSD 汇率和手数，这是按以前相同的方式计算的。下一笔持仓所需的保证金为 $4,423.68。将这些金额相加，我们得到 $5,958.18，远低于我们的 $10,000 阈值。因此，在总共 10 笔持仓中生存，并开立第 11 笔持仓是可行的。

    然而，问题出现了：是否有可能用相同的 $10,000 扩展到总共 12 笔持仓？

    为此，我们假设我们已经达到了 11 笔持仓的边缘。在此，我们已经在 10 笔持仓上遭受了亏损，并且第 11 笔持仓即将亏损。这 11 笔持仓的总手数为 20.47，亏损 $3,070.5。加上第 12 笔持仓所需的保证金，即 $8,847.36，我们的总支出飙升至 $11,917.86，超过了我们的初始投资。因此，很明显，在已经有 11 笔持仓的情况下开立第 12 笔持仓在财务上是站不住脚的。我们已经亏损了 $3,070.5，只剩下 $6,929.5。

    从回测统计数据中，我们观察到，即使在 EURUSD 等相对稳定的货币对上投资 $10,000，该策略也岌岌可危地接近崩盘。最大连续亏损为 10 笔，表明我们距离灾难性的第 11 笔只有几个点。如果第 11 笔持仓也触及止损，该策略将瓦解，导致重大损失。

    在我们的报告中，绝对回撤标记为 $2,388.66。如果我们达到第 11 笔持仓止损，我们的亏损将跃升到 $3,070.5。这将令我们距离完全策略失败仅还差 $681.84（$3,070.5 - $2,388.66）。

    然而，到目前为止，我们忽略了一个关键因素 — 点差。这个变量会对盈利产生重大影响，正如我们报告中的两个具体实例所证明的那样，如下图所示。

    请注意图形中的红色圆圈。在这些情况下，尽管赢得了交易（获胜等同于在最后一笔交易中获得最高手数），但我们未能实现任何盈利。这种异常现象归因于点差。它的可变性令我们的策略进一步复杂化，因此有必要在本系列的下一部分进行更深入的分析。

    我们还必须考虑经典对冲策略的局限性。一个显著的缺点是，如果不及早达到止盈价位，则需要大量的持有能力来维持大量订单。只有当手数乘数为 2 或更大时，该策略才能保证盈利（如果 buyTP = sellTP = buySellDiff，忽略点差）。如果小于 2，则随着订单数量的增加，存在产生负利润的风险。我们将在即将到来的系列文章中探讨这些动态，以及如何优化经典对冲策略，从而赚取最大回报。


    结束语

    如此，我们在系列的第一部分讨论了一个相当复杂的策略，并且我们还利用 MQL5 实现了智能系统自动化。这可能是一个有利可图的策略，尽管一个人必须具有很高的持有能力才能放置更高的持仓手数，这对投资者来说并不总是可行的，而且风险也很大，因为他可能会面临巨幅的回撤。为了克服这些限制，我们必须优化策略，这将在本系列的下一部分完成。

    到目前为止，我们一直在 lotSizeMultiplier、initialLotSize、buySellDiff、sellTP、buyTP 中使用任意固定数值，但我们可以优化此策略，并找到这些输入参数的最优值，从而为我们提供最大的可能回报。此外，我们还将发现最初从做多或做空建仓开始是否得益，这也可能取决于不同的货币对和市场条件。故此，我们将在本系列的下一部分介绍很多实用的内容，敬请期待。 

    感谢您抽出宝贵时间阅读我的文章。我希望您发现它们对您的努力既有益又有帮助。如果您对希望在我的下一篇文章中看到的内容有任何想法或建议，请随时分享。

    祝您编码愉快！祝您交易愉快！


    本文由MetaQuotes Ltd译自英文
    原文地址： https://www.mql5.com/en/articles/13845

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    Sahil Bagdi
    Sahil Bagdi
    • Manager 在 National Stock Exchange of India Limited
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    • 8902
    4. 👋 Hi, I’m Sahil Bagdi.
    I build MQL5 tools for traders, including Expert Advisors, custom indicators, debugging utilities, profiling tools, and strategy-testing frameworks. My work focuses on clean code, practical trading logic, and reliable execution.
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    该作者的其他文章

    最近评论 | 前往讨论 (19)
    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 31 5月 2024 在 02:45
    Maxim Kuznetsov #:

    在事情进一步发展之前，我赞成你的观点。

    套期保值与反向订单完全无关。它与相关市场和衍生品有关。欧元兑美元的交易可以用欧元债券、国债、其期货和期权进行对冲。可以同时对冲，也可以单独对冲。但欧元兑美元的对冲交易不行。反向交易是一种锁定，是对交易商/经纪人的自愿馈赠。前提是您是他的亲戚，而且今天是他的生日。

    要检查该策略/原则 "是否愚蠢或一厢情愿"，您需要看看在净额结算会计和多货币篮子中一切看起来如何。

    这就是我所说的 "hash...."。
    在这里，我们可以这样看--例如，用卖出同一期货头寸来对冲股票多头头寸，而不是用 sl 来对冲。这些对冲头寸同时进入市场。股票是多头。对应的期货头寸是卖出头寸。
    Sahil Bagdi
    Sahil Bagdi | 3 6月 2024 在 10:40
    Roman Shiredchenko #:
    这就是我的意思--"hash.... "这个词。
    在这里，我们可以这样来看待--用对冲的方式来代替 sl，例如，用同一期货的卖出头寸来代替 sl 来对冲股票的多头头寸。这些对冲头寸同时进入市场。股票是多头。

    好吧，我承认我的错误，但我只是想与读者沟通。我做过很多自由职业者的工作，没有人，绝对没有人称这种策略为 "雪崩 "或 "翻转交易系统"。每个人都把这种策略称为对冲策略。因此，我认为对冲策略能更好地将我与读者联系起来。

    因此，从技术上讲，我可能是错的，但我相信我已经实现了与读者建立联系的目标。另外，由于这个术语在整个系列中一直被使用，因此要在所有情况下都对其进行修改是很有挑战性的。

    此外，许多读者亲自与我联系，提出他们的疑问，从他们的问题来看，我收到的总体反馈表明，读者熟悉并理解所描述的策略。因此，我认为保留现有术语更有利于确保一致性和所有读者的理解。

    无论如何，非常感谢你让我知道我的技术性错误。

    Roman Shiredchenko
    Roman Shiredchenko | 4 6月 2024 在 03:30
    Kailash Bai Mina #:

    好吧，我承认我错了，但我只是想和读者们交流一下。我做过很多自由职业者，没有人，绝对没有人把这个系统称为雪崩或翻转交易系统。每个人都称这个策略为对冲策略。因此，我认为对冲策略能更好地将我与读者联系起来。

    所以，是的，从技术上讲，我可能错了，但我相信我实现了与读者建立联系的目标。此外，由于这个术语在整个系列中使用一致，因此很难在所有情况下都进行修改。

    此外，许多读者亲自向我提出了他们关心的问题，从他们提出的问题来看，我收到的普遍反馈表明，读者熟悉并理解所描述的策略。因此，我认为保留现有术语更有利于确保一致性和所有读者的理解。

    无论如何，非常感谢你指出我的技术性错误。

    谢谢您的文章。关于代码。我将在 mt 5 上使用您的代码来竞标这个系统。
    我们正在等待进一步的主题披露！
    Luciano Cabral Rola Neto
    Luciano Cabral Rola Neto | 26 6月 2024 在 13:09
    非常好，感谢您的文章！
    Krym ʿYd Ahmd Abrahym
    Krym ʿYd Ahmd Abrahym | 28 6月 2024 在 00:17
    كايلاش باي مينا # :

    نعم إنه كذلك.ولكن هذا ليس سوى الجزء الأول، والفكرة الرئيسية هي متعددة العدد في هذا، والتي يتم تغطيتها في المزيد من المقالات وما يؤثر على التقدم.

    谢谢

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