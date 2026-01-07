- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
32 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (5.88%)
En iyi işlem:
23.46 USD
En kötü işlem:
-89.01 USD
Brüt kâr:
297.31 USD (2 109 pips)
Brüt zarar:
-170.81 USD (902 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (218.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
218.73 USD (19)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.42
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
34 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
3.72 USD
Ortalama kâr:
9.29 USD
Ortalama zarar:
-85.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-89.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.01 USD (1)
Aylık büyüme:
67.91%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.75 USD
Maksimum:
89.31 USD (29.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|18
|USDJPY+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY+
|358
|USDJPY+
|849
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
