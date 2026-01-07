- 자본
- 축소
트레이드:
34
이익 거래:
32 (94.11%)
손실 거래:
2 (5.88%)
최고의 거래:
23.46 USD
최악의 거래:
-89.01 USD
총 수익:
297.31 USD (2 109 pips)
총 손실:
-170.81 USD (902 pips)
연속 최대 이익:
19 (218.73 USD)
연속 최대 이익:
218.73 USD (19)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
34 (100.00%)
수익 요인:
1.74
기대수익:
3.72 USD
평균 이익:
9.29 USD
평균 손실:
-85.40 USD
연속 최대 손실:
1 (-89.01 USD)
연속 최대 손실:
-89.01 USD (1)
월별 성장률:
67.91%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
84.75 USD
최대한의:
89.31 USD (29.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|18
|USDJPY+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY+
|358
|USDJPY+
|849
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
