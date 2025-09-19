SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files
Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files

Huseyin Furkan Ozturk
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 90 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
PUPrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
28 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.22%)
En iyi işlem:
56.28 USD
En kötü işlem:
-27.00 USD
Brüt kâr:
252.15 USD (84 016 pips)
Brüt zarar:
-121.72 USD (10 845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (90.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.41 USD (15)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
5.01%
Maks. mevduat yükü:
0.77%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.23
Alış işlemleri:
16 (44.44%)
Satış işlemleri:
20 (55.56%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
3.62 USD
Ortalama kâr:
9.01 USD
Ortalama zarar:
-15.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.33 USD (2)
Aylık büyüme:
6.86%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.22 USD
Maksimum:
40.33 USD (2.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.02% (40.33 USD)
Varlığa göre:
0.57% (11.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 34
BTCUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 110
BTCUSD 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 3.3K
BTCUSD 70K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.28 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +90.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.

  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Amount of Loss: 50%
  • Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
  • Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.


İnceleme yok
2025.09.29 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
