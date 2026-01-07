- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
34
盈利交易:
32 (94.11%)
亏损交易:
2 (5.88%)
最好交易:
23.46 USD
最差交易:
-89.01 USD
毛利:
297.31 USD (2 109 pips)
毛利亏损:
-170.81 USD (902 pips)
最大连续赢利:
19 (218.73 USD)
最大连续盈利:
218.73 USD (19)
夏普比率:
0.23
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.42
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
34 (100.00%)
利润因子:
1.74
预期回报:
3.72 USD
平均利润:
9.29 USD
平均损失:
-85.40 USD
最大连续失误:
1 (-89.01 USD)
最大连续亏损:
-89.01 USD (1)
每月增长:
67.91%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
84.75 USD
最大值:
89.31 USD (29.32%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|18
|USDJPY+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY+
|358
|USDJPY+
|849
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +23.46 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +218.73 USD
最大连续亏损: -89.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
