Huseyin Furkan Ozturk

VolumeHedger Gold SuperTr TrCatcher BTC

Huseyin Furkan Ozturk
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
PUPrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
60 (74.07%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (25.93%)
En iyi işlem:
135.36 USD
En kötü işlem:
-78.00 USD
Brüt kâr:
561.26 USD (597 769 pips)
Brüt zarar:
-338.86 USD (142 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (60.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
147.69 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
29 (35.80%)
Satış işlemleri:
52 (64.20%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
2.75 USD
Ortalama kâr:
9.35 USD
Ortalama zarar:
-16.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-116.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.76 USD (3)
Aylık büyüme:
8.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.75 USD
Maksimum:
116.76 USD (14.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 63
BTCUSD 18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 167
BTCUSD 55
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s 5.5K
BTCUSD 450K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.36 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -116.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a limited martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
  • Expected Monthly Profit: 20%
  • Min Required Deposit: 1000$
  • Used Strategies: Lydians + TrendCatcher + SuperTrend

It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product

2025.10.30 14:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
