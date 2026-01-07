- Crescimento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
32 (94.11%)
Negociações com perda:
2 (5.88%)
Melhor negociação:
23.46 USD
Pior negociação:
-89.01 USD
Lucro bruto:
297.31 USD (2 109 pips)
Perda bruta:
-170.81 USD (902 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (218.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
218.73 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
34 (100.00%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
3.72 USD
Lucro médio:
9.29 USD
Perda média:
-85.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-89.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.01 USD (1)
Crescimento mensal:
67.91%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
84.75 USD
Máximo:
89.31 USD (29.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.46 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +218.73 USD
Máxima perda consecutiva: -89.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
