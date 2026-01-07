- Incremento
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
32 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.88%)
Mejor transacción:
23.46 USD
Peor transacción:
-89.01 USD
Beneficio Bruto:
297.31 USD (2 109 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.81 USD (902 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (218.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
218.73 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.42
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
34 (100.00%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
3.72 USD
Beneficio medio:
9.29 USD
Pérdidas medias:
-85.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-89.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
57.25%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
84.75 USD
Máxima:
89.31 USD (29.32%)
Reducción relativa:
De balance:
29.43% (89.91 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|18
|USDJPY+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY+
|358
|USDJPY+
|849
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +23.46 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +218.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -89.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
