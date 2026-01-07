SeñalesSecciones
OMG FZE LLC

SwapSlap Jpy Slap

0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
32 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
2 (5.88%)
Mejor transacción:
23.46 USD
Peor transacción:
-89.01 USD
Beneficio Bruto:
297.31 USD (2 109 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.81 USD (902 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (218.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
218.73 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.42
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
34 (100.00%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
3.72 USD
Beneficio medio:
9.29 USD
Pérdidas medias:
-85.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-89.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
57.25%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
84.75 USD
Máxima:
89.31 USD (29.32%)
Reducción relativa:
De balance:
29.43% (89.91 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY+ 18
USDJPY+ 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY+ 28
USDJPY+ 98
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY+ 358
USDJPY+ 849
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.46 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +218.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -89.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.08 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
