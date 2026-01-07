- 成長
トレード:
34
利益トレード:
32 (94.11%)
損失トレード:
2 (5.88%)
ベストトレード:
23.46 USD
最悪のトレード:
-89.01 USD
総利益:
297.31 USD (2 109 pips)
総損失:
-170.81 USD (902 pips)
最大連続の勝ち:
19 (218.73 USD)
最大連続利益:
218.73 USD (19)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.42
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
34 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
3.72 USD
平均利益:
9.29 USD
平均損失:
-85.40 USD
最大連続の負け:
1 (-89.01 USD)
最大連続損失:
-89.01 USD (1)
月間成長:
67.91%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
84.75 USD
最大の:
89.31 USD (29.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|18
|USDJPY+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY+
|358
|USDJPY+
|849
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
