OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
PUPrime-Live2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
54 (65.06%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (34.94%)
En iyi işlem:
136.08 USD
En kötü işlem:
-390.92 USD
Brüt kâr:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Brüt zarar:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (544.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
544.75 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
38.73%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
38 (45.78%)
Satış işlemleri:
45 (54.22%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-2.07 USD
Ortalama kâr:
23.54 USD
Ortalama zarar:
-49.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-87.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-766.92 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.32 USD
Maksimum:
767.50 USD (3.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.82% (767.50 USD)
Varlığa göre:
1.16% (229.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 48
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p -404
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p -769
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +136.08 USD
En kötü işlem: -391 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +544.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































İnceleme yok
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
