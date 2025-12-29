- Büyüme
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
54 (65.06%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (34.94%)
En iyi işlem:
136.08 USD
En kötü işlem:
-390.92 USD
Brüt kâr:
1 271.26 USD (960 379 pips)
Brüt zarar:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (544.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
544.75 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
38.73%
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
38 (45.78%)
Satış işlemleri:
45 (54.22%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-2.07 USD
Ortalama kâr:
23.54 USD
Ortalama zarar:
-49.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-87.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-766.92 USD (5)
Aylık büyüme:
-0.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
194.32 USD
Maksimum:
767.50 USD (3.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.82% (767.50 USD)
Varlığa göre:
1.16% (229.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|48
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.p
|-404
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.p
|-769
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +136.08 USD
En kötü işlem: -391 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +544.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
