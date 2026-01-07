СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SwapSlap Jpy Slap
OMG FZE LLC

SwapSlap Jpy Slap

OMG FZE LLC
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
32 (94.11%)
Убыточных трейдов:
2 (5.88%)
Лучший трейд:
23.46 USD
Худший трейд:
-89.01 USD
Общая прибыль:
297.31 USD (2 109 pips)
Общий убыток:
-170.81 USD (902 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (218.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
218.73 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
34 (100.00%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
3.72 USD
Средняя прибыль:
9.29 USD
Средний убыток:
-85.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-89.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.01 USD (1)
Прирост в месяц:
67.91%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.75 USD
Максимальная:
89.31 USD (29.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY+ 18
USDJPY+ 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY+ 28
USDJPY+ 98
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY+ 358
USDJPY+ 849
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.46 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +218.73 USD
Макс. убыток в серии: -89.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.07 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
