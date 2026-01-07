- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
32 (94.11%)
Убыточных трейдов:
2 (5.88%)
Лучший трейд:
23.46 USD
Худший трейд:
-89.01 USD
Общая прибыль:
297.31 USD (2 109 pips)
Общий убыток:
-170.81 USD (902 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (218.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
218.73 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
34 (100.00%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
3.72 USD
Средняя прибыль:
9.29 USD
Средний убыток:
-85.40 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-89.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.01 USD (1)
Прирост в месяц:
67.91%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
84.75 USD
Максимальная:
89.31 USD (29.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|18
|USDJPY+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY+
|358
|USDJPY+
|849
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.46 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +218.73 USD
Макс. убыток в серии: -89.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов