- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
32 (94.11%)
Verlusttrades:
2 (5.88%)
Bester Trade:
23.46 USD
Schlechtester Trade:
-89.01 USD
Bruttoprofit:
297.31 USD (2 109 pips)
Bruttoverlust:
-170.81 USD (902 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (218.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
218.73 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.42
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
34 (100.00%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
3.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-85.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-89.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
67.91%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
84.75 USD
Maximaler:
89.31 USD (29.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|18
|USDJPY+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|98
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY+
|358
|USDJPY+
|849
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.46 USD
Schlechtester Trade: -89 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +218.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
