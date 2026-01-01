- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
201 (85.53%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (14.47%)
En iyi işlem:
42.19 USD
En kötü işlem:
-28.27 USD
Brüt kâr:
711.29 USD (71 374 pips)
Brüt zarar:
-255.38 USD (25 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (72.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.23 USD (23)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
235
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
200 (85.11%)
Satış işlemleri:
35 (14.89%)
Kâr faktörü:
2.79
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-105.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.80 USD (4)
Aylık büyüme:
45.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
122.65 USD (8.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|456
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|46K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.19 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +72.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarketsLtd-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok