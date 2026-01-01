SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden V1P
Ariady Ramdani Akbar

Golden V1P

Ariady Ramdani Akbar
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
ECMarketsLtd-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
201 (85.53%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (14.47%)
En iyi işlem:
42.19 USD
En kötü işlem:
-28.27 USD
Brüt kâr:
711.29 USD (71 374 pips)
Brüt zarar:
-255.38 USD (25 378 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (72.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.23 USD (23)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
235
Ort. tutma süresi:
54 dakika
Düzelme faktörü:
3.72
Alış işlemleri:
200 (85.11%)
Satış işlemleri:
35 (14.89%)
Kâr faktörü:
2.79
Beklenen getiri:
1.94 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-105.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-105.80 USD (4)
Aylık büyüme:
45.59%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
122.65 USD (8.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 235
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 456
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 46K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.19 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +72.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -105.80 USD

2026.01.01 11:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
