- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
235
Profit Trade:
201 (85.53%)
Loss Trade:
34 (14.47%)
Best Trade:
42.19 USD
Worst Trade:
-28.27 USD
Profitto lordo:
711.29 USD (71 374 pips)
Perdita lorda:
-255.38 USD (25 378 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (72.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.23 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
235
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
3.72
Long Trade:
200 (85.11%)
Short Trade:
35 (14.89%)
Fattore di profitto:
2.79
Profitto previsto:
1.94 USD
Profitto medio:
3.54 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-105.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.80 USD (4)
Crescita mensile:
45.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
122.65 USD (8.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|456
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|46K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.19 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +72.23 USD
Massima perdita consecutiva: -105.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarketsLtd-Live11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
