- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
235
利益トレード:
201 (85.53%)
損失トレード:
34 (14.47%)
ベストトレード:
42.19 USD
最悪のトレード:
-28.27 USD
総利益:
711.29 USD (71 374 pips)
総損失:
-255.38 USD (25 378 pips)
最大連続の勝ち:
23 (72.23 USD)
最大連続利益:
72.23 USD (23)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
235
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
3.72
長いトレード:
200 (85.11%)
短いトレード:
35 (14.89%)
プロフィットファクター:
2.79
期待されたペイオフ:
1.94 USD
平均利益:
3.54 USD
平均損失:
-7.51 USD
最大連続の負け:
4 (-105.80 USD)
最大連続損失:
-105.80 USD (4)
月間成長:
45.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
122.65 USD (8.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.19 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +72.23 USD
最大連続損失: -105.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarketsLtd-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
