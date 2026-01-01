- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
235
盈利交易:
201 (85.53%)
亏损交易:
34 (14.47%)
最好交易:
42.19 USD
最差交易:
-28.27 USD
毛利:
711.29 USD (71 374 pips)
毛利亏损:
-255.38 USD (25 378 pips)
最大连续赢利:
23 (72.23 USD)
最大连续盈利:
72.23 USD (23)
夏普比率:
0.29
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
24 几小时前
每周交易:
235
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
3.72
长期交易:
200 (85.11%)
短期交易:
35 (14.89%)
利润因子:
2.79
预期回报:
1.94 USD
平均利润:
3.54 USD
平均损失:
-7.51 USD
最大连续失误:
4 (-105.80 USD)
最大连续亏损:
-105.80 USD (4)
每月增长:
45.59%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
122.65 USD (8.79%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|456
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|46K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +42.19 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +72.23 USD
最大连续亏损: -105.80 USD
