Ariady Ramdani Akbar

Golden V1P

Ariady Ramdani Akbar
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
ECMarketsLtd-Live11
1:500
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
201 (85.53%)
Убыточных трейдов:
34 (14.47%)
Лучший трейд:
42.19 USD
Худший трейд:
-28.27 USD
Общая прибыль:
711.29 USD (71 374 pips)
Общий убыток:
-255.38 USD (25 378 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (72.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.23 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
235
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
3.72
Длинных трейдов:
200 (85.11%)
Коротких трейдов:
35 (14.89%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
3.54 USD
Средний убыток:
-7.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-105.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.80 USD (4)
Прирост в месяц:
45.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
122.65 USD (8.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 235
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 456
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 46K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +42.19 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +72.23 USD
Макс. убыток в серии: -105.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarketsLtd-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.01 11:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
