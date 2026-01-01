- Прирост
Всего трейдов:
235
Прибыльных трейдов:
201 (85.53%)
Убыточных трейдов:
34 (14.47%)
Лучший трейд:
42.19 USD
Худший трейд:
-28.27 USD
Общая прибыль:
711.29 USD (71 374 pips)
Общий убыток:
-255.38 USD (25 378 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (72.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.23 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
235
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
3.72
Длинных трейдов:
200 (85.11%)
Коротких трейдов:
35 (14.89%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
3.54 USD
Средний убыток:
-7.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-105.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-105.80 USD (4)
Прирост в месяц:
45.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
122.65 USD (8.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|456
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|46K
|
Лучший трейд: +42.19 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +72.23 USD
Макс. убыток в серии: -105.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarketsLtd-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
