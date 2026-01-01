- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
201 (85.53%)
Negociações com perda:
34 (14.47%)
Melhor negociação:
42.19 USD
Pior negociação:
-28.27 USD
Lucro bruto:
711.29 USD (71 374 pips)
Perda bruta:
-255.38 USD (25 378 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (72.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72.23 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
235
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
200 (85.11%)
Negociações curtas:
35 (14.89%)
Fator de lucro:
2.79
Valor esperado:
1.94 USD
Lucro médio:
3.54 USD
Perda média:
-7.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-105.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.80 USD (4)
Crescimento mensal:
45.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
122.65 USD (8.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|456
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|46K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +42.19 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +72.23 USD
Máxima perda consecutiva: -105.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarketsLtd-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
