Ariady Ramdani Akbar

Golden V1P

Ariady Ramdani Akbar
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
ECMarketsLtd-Live11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
235
Negociações com lucro:
201 (85.53%)
Negociações com perda:
34 (14.47%)
Melhor negociação:
42.19 USD
Pior negociação:
-28.27 USD
Lucro bruto:
711.29 USD (71 374 pips)
Perda bruta:
-255.38 USD (25 378 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (72.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72.23 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
235
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
200 (85.11%)
Negociações curtas:
35 (14.89%)
Fator de lucro:
2.79
Valor esperado:
1.94 USD
Lucro médio:
3.54 USD
Perda média:
-7.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-105.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-105.80 USD (4)
Crescimento mensal:
45.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
122.65 USD (8.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 235
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 456
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 46K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +42.19 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +72.23 USD
Máxima perda consecutiva: -105.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarketsLtd-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.01 11:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
