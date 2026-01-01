- Incremento
Total de Trades:
235
Transacciones Rentables:
201 (85.53%)
Transacciones Irrentables:
34 (14.47%)
Mejor transacción:
42.19 USD
Peor transacción:
-28.27 USD
Beneficio Bruto:
711.29 USD (71 374 pips)
Pérdidas Brutas:
-255.38 USD (25 378 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (72.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
72.23 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
235
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
3.72
Transacciones Largas:
200 (85.11%)
Transacciones Cortas:
35 (14.89%)
Factor de Beneficio:
2.79
Beneficio Esperado:
1.94 USD
Beneficio medio:
3.54 USD
Pérdidas medias:
-7.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-105.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-105.80 USD (4)
Crecimiento al mes:
45.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
122.65 USD (8.79%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|456
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|46K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarketsLtd-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
