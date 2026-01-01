SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Golden V1P
Ariady Ramdani Akbar

Golden V1P

Ariady Ramdani Akbar
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
ECMarketsLtd-Live11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
201 (85.53%)
Verlusttrades:
34 (14.47%)
Bester Trade:
42.19 USD
Schlechtester Trade:
-28.27 USD
Bruttoprofit:
711.29 USD (71 374 pips)
Bruttoverlust:
-255.38 USD (25 378 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (72.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.23 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
235
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
200 (85.11%)
Short-Positionen:
35 (14.89%)
Profit-Faktor:
2.79
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-105.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.80 USD (4)
Wachstum pro Monat :
45.59%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
122.65 USD (8.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 235
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 456
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 46K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.19 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarketsLtd-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2026.01.01 11:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 11:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
