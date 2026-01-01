- Wachstum
Trades insgesamt:
235
Gewinntrades:
201 (85.53%)
Verlusttrades:
34 (14.47%)
Bester Trade:
42.19 USD
Schlechtester Trade:
-28.27 USD
Bruttoprofit:
711.29 USD (71 374 pips)
Bruttoverlust:
-255.38 USD (25 378 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (72.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.23 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
235
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
200 (85.11%)
Short-Positionen:
35 (14.89%)
Profit-Faktor:
2.79
Mathematische Gewinnerwartung:
1.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.51 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-105.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-105.80 USD (4)
Wachstum pro Monat :
45.59%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
122.65 USD (8.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|456
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|46K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +42.19 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarketsLtd-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
