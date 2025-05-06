- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
593
Kârla kapanan işlemler:
217 (36.59%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (63.41%)
En iyi işlem:
509.43 USD
En kötü işlem:
-530.01 USD
Brüt kâr:
62 415.63 USD (695 558 pips)
Brüt zarar:
-74 144.85 USD (749 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 726.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 726.50 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
89.95%
Maks. mevduat yükü:
20.09%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
374 (63.07%)
Satış işlemleri:
219 (36.93%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-19.78 USD
Ortalama kâr:
287.63 USD
Ortalama zarar:
-197.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-4 386.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 386.28 USD (19)
Aylık büyüme:
31.10%
Yıllık tahmin:
377.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 970.39 USD
Maksimum:
23 072.24 USD (140.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.09% (23 065.46 USD)
Varlığa göre:
9.78% (1 266.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|592
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-12K
|USDJPY
|-43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-53K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +509.43 USD
En kötü işlem: -530 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +3 726.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 386.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
Monitoring Only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
-34%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
21
0%
593
36%
90%
0.84
-19.78
USD
USD
69%
1:50