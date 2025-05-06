SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Monitoring Only
Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -34%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
593
Kârla kapanan işlemler:
217 (36.59%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (63.41%)
En iyi işlem:
509.43 USD
En kötü işlem:
-530.01 USD
Brüt kâr:
62 415.63 USD (695 558 pips)
Brüt zarar:
-74 144.85 USD (749 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 726.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 726.50 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
89.95%
Maks. mevduat yükü:
20.09%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
374 (63.07%)
Satış işlemleri:
219 (36.93%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-19.78 USD
Ortalama kâr:
287.63 USD
Ortalama zarar:
-197.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-4 386.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 386.28 USD (19)
Aylık büyüme:
31.10%
Yıllık tahmin:
377.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 970.39 USD
Maksimum:
23 072.24 USD (140.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.09% (23 065.46 USD)
Varlığa göre:
9.78% (1 266.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 592
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -12K
USDJPY -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -53K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +509.43 USD
En kötü işlem: -530 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +3 726.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 386.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 3
AFX-Real
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
BossaFX-Real
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
237 daha fazla...
Monitoring Only
İnceleme yok
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 02:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 19:15
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.02 19:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 13:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 08:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Monitoring Only
Ayda 5000 USD
-34%
0
0
USD
32K
USD
21
0%
593
36%
90%
0.84
-19.78
USD
69%
1:50
