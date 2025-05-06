シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Monitoring Only
Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
レビュー0件
信頼性
34週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 297
利益トレード:
535 (41.24%)
損失トレード:
762 (58.75%)
ベストトレード:
647.01 USD
最悪のトレード:
-815.83 USD
総利益:
163 013.76 USD (1 997 617 pips)
総損失:
-151 489.96 USD (1 658 896 pips)
最大連続の勝ち:
15 (4 284.41 USD)
最大連続利益:
5 680.03 USD (14)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
89.88%
最大入金額:
20.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.50
長いトレード:
851 (65.61%)
短いトレード:
446 (34.39%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
8.88 USD
平均利益:
304.70 USD
平均損失:
-198.81 USD
最大連続の負け:
24 (-6 887.44 USD)
最大連続損失:
-6 887.44 USD (24)
月間成長:
-15.73%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 970.39 USD
最大の:
23 072.24 USD (140.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.09% (23 065.46 USD)
エクイティによる:
9.78% (1 266.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1280
EURJPY 5
USDJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 12K
EURJPY 52
USDJPY -24
CHFJPY 13
AUDJPY -69
CADJPY -173
NZDJPY 153
GBPJPY -61
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 338K
EURJPY 1.8K
USDJPY -474
CHFJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +647.01 USD
最悪のトレード: -816 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +4 284.41 USD
最大連続損失: -6 887.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Monitoring Only
レビューなし
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください