- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 297
利益トレード:
535 (41.24%)
損失トレード:
762 (58.75%)
ベストトレード:
647.01 USD
最悪のトレード:
-815.83 USD
総利益:
163 013.76 USD (1 997 617 pips)
総損失:
-151 489.96 USD (1 658 896 pips)
最大連続の勝ち:
15 (4 284.41 USD)
最大連続利益:
5 680.03 USD (14)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
89.88%
最大入金額:
20.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.50
長いトレード:
851 (65.61%)
短いトレード:
446 (34.39%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
8.88 USD
平均利益:
304.70 USD
平均損失:
-198.81 USD
最大連続の負け:
24 (-6 887.44 USD)
最大連続損失:
-6 887.44 USD (24)
月間成長:
-15.73%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 970.39 USD
最大の:
23 072.24 USD (140.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.09% (23 065.46 USD)
エクイティによる:
9.78% (1 266.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1280
|EURJPY
|5
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|52
|USDJPY
|-24
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|-69
|CADJPY
|-173
|NZDJPY
|153
|GBPJPY
|-61
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|338K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-474
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +647.01 USD
最悪のトレード: -816 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +4 284.41 USD
最大連続損失: -6 887.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
