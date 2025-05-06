信号部分
Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2025 14%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 296
盈利交易:
535 (41.28%)
亏损交易:
761 (58.72%)
最好交易:
647.01 USD
最差交易:
-815.83 USD
毛利:
163 013.76 USD (1 997 617 pips)
毛利亏损:
-151 227.36 USD (1 656 896 pips)
最大连续赢利:
15 (4 284.41 USD)
最大连续盈利:
5 680.03 USD (14)
夏普比率:
0.02
交易活动:
89.88%
最大入金加载:
20.09%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.51
长期交易:
850 (65.59%)
短期交易:
446 (34.41%)
利润因子:
1.08
预期回报:
9.09 USD
平均利润:
304.70 USD
平均损失:
-198.72 USD
最大连续失误:
24 (-6 887.44 USD)
最大连续亏损:
-6 887.44 USD (24)
每月增长:
-9.23%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14 970.39 USD
最大值:
23 072.24 USD (140.75%)
相对跌幅:
结余:
69.09% (23 065.46 USD)
净值:
9.78% (1 266.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1279
EURJPY 5
USDJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 12K
EURJPY 52
USDJPY -24
CHFJPY 13
AUDJPY -69
CADJPY -173
NZDJPY 153
GBPJPY -61
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 340K
EURJPY 1.8K
USDJPY -474
CHFJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +647.01 USD
最差交易: -816 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +4 284.41 USD
最大连续亏损: -6 887.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 更多...
Monitoring Only
没有评论
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Monitoring Only
每月5000 USD
14%
0
0
USD
44K
USD
34
0%
1 296
41%
90%
1.07
9.09
USD
69%
1:50
