交易:
1 296
盈利交易:
535 (41.28%)
亏损交易:
761 (58.72%)
最好交易:
647.01 USD
最差交易:
-815.83 USD
毛利:
163 013.76 USD (1 997 617 pips)
毛利亏损:
-151 227.36 USD (1 656 896 pips)
最大连续赢利:
15 (4 284.41 USD)
最大连续盈利:
5 680.03 USD (14)
夏普比率:
0.02
交易活动:
89.88%
最大入金加载:
20.09%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.51
长期交易:
850 (65.59%)
短期交易:
446 (34.41%)
利润因子:
1.08
预期回报:
9.09 USD
平均利润:
304.70 USD
平均损失:
-198.72 USD
最大连续失误:
24 (-6 887.44 USD)
最大连续亏损:
-6 887.44 USD (24)
每月增长:
-9.23%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14 970.39 USD
最大值:
23 072.24 USD (140.75%)
相对跌幅:
结余:
69.09% (23 065.46 USD)
净值:
9.78% (1 266.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1279
|EURJPY
|5
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|52
|USDJPY
|-24
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|-69
|CADJPY
|-173
|NZDJPY
|153
|GBPJPY
|-61
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|340K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-474
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +647.01 USD
最差交易: -816 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +4 284.41 USD
最大连续亏损: -6 887.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
14%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
34
0%
1 296
41%
90%
1.07
9.09
USD
USD
69%
1:50