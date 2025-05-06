시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Monitoring Only
Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 5000 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 38%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 554
이익 거래:
653 (42.02%)
손실 거래:
901 (57.98%)
최고의 거래:
647.01 USD
최악의 거래:
-815.83 USD
총 수익:
193 977.91 USD (2 517 192 pips)
총 손실:
-173 018.06 USD (2 000 417 pips)
연속 최대 이익:
15 (4 284.41 USD)
연속 최대 이익:
5 680.03 USD (14)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
90.88%
최대 입금량:
20.09%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
149
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.91
롱(주식매수):
1 030 (66.28%)
숏(주식차입매도):
524 (33.72%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
13.49 USD
평균 이익:
297.06 USD
평균 손실:
-192.03 USD
연속 최대 손실:
24 (-6 887.44 USD)
연속 최대 손실:
-6 887.44 USD (24)
월별 성장률:
24.29%
연간 예측:
294.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 970.39 USD
최대한의:
23 072.24 USD (140.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.09% (23 065.46 USD)
자본금별:
9.78% (1 266.81 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1533
EURJPY 6
USDJPY 4
AUDJPY 3
CADJPY 3
CHFJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 21K
EURJPY 130
USDJPY -26
AUDJPY -92
CADJPY -140
CHFJPY 13
NZDJPY 153
GBPJPY -61
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 515K
EURJPY 2.6K
USDJPY -459
AUDJPY -165
CADJPY -1.6K
CHFJPY 0
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +647.01 USD
최악의 거래: -816 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +4 284.41 USD
연속 최대 손실: -6 887.44 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 더...
Monitoring Only
리뷰 없음
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 20:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 15:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
