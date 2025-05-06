- 자본
트레이드:
1 554
이익 거래:
653 (42.02%)
손실 거래:
901 (57.98%)
최고의 거래:
647.01 USD
최악의 거래:
-815.83 USD
총 수익:
193 977.91 USD (2 517 192 pips)
총 손실:
-173 018.06 USD (2 000 417 pips)
연속 최대 이익:
15 (4 284.41 USD)
연속 최대 이익:
5 680.03 USD (14)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
90.88%
최대 입금량:
20.09%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
149
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.91
롱(주식매수):
1 030 (66.28%)
숏(주식차입매도):
524 (33.72%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
13.49 USD
평균 이익:
297.06 USD
평균 손실:
-192.03 USD
연속 최대 손실:
24 (-6 887.44 USD)
연속 최대 손실:
-6 887.44 USD (24)
월별 성장률:
24.29%
연간 예측:
294.68%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 970.39 USD
최대한의:
23 072.24 USD (140.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.09% (23 065.46 USD)
자본금별:
9.78% (1 266.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1533
|EURJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|3
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|21K
|EURJPY
|130
|USDJPY
|-26
|AUDJPY
|-92
|CADJPY
|-140
|CHFJPY
|13
|NZDJPY
|153
|GBPJPY
|-61
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|515K
|EURJPY
|2.6K
|USDJPY
|-459
|AUDJPY
|-165
|CADJPY
|-1.6K
|CHFJPY
|0
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
