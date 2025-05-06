SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Monitoring Only
Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 -34%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
593
Profit Trade:
217 (36.59%)
Loss Trade:
376 (63.41%)
Best Trade:
509.43 USD
Worst Trade:
-530.01 USD
Profitto lordo:
62 415.63 USD (695 558 pips)
Perdita lorda:
-74 144.85 USD (749 693 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 726.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 726.50 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
89.95%
Massimo carico di deposito:
20.09%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
374 (63.07%)
Short Trade:
219 (36.93%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-19.78 USD
Profitto medio:
287.63 USD
Perdita media:
-197.19 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-4 386.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 386.28 USD (19)
Crescita mensile:
35.94%
Previsione annuale:
436.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 970.39 USD
Massimale:
23 072.24 USD (140.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.09% (23 065.46 USD)
Per equità:
9.78% (1 266.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 592
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -12K
USDJPY -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -53K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +509.43 USD
Worst Trade: -530 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +3 726.50 USD
Massima perdita consecutiva: -4 386.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 3
AFX-Real
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
BossaFX-Real
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
237 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Monitoring Only
Non ci sono recensioni
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 02:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 19:15
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.02 19:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 13:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 08:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Monitoring Only
5000USD al mese
-34%
0
0
USD
32K
USD
21
0%
593
36%
90%
0.84
-19.78
USD
69%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.