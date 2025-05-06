- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
593
Profit Trade:
217 (36.59%)
Loss Trade:
376 (63.41%)
Best Trade:
509.43 USD
Worst Trade:
-530.01 USD
Profitto lordo:
62 415.63 USD (695 558 pips)
Perdita lorda:
-74 144.85 USD (749 693 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 726.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 726.50 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
89.95%
Massimo carico di deposito:
20.09%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
374 (63.07%)
Short Trade:
219 (36.93%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-19.78 USD
Profitto medio:
287.63 USD
Perdita media:
-197.19 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-4 386.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 386.28 USD (19)
Crescita mensile:
35.94%
Previsione annuale:
436.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 970.39 USD
Massimale:
23 072.24 USD (140.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.09% (23 065.46 USD)
Per equità:
9.78% (1 266.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|592
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-12K
|USDJPY
|-43
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-53K
|USDJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +509.43 USD
Worst Trade: -530 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +3 726.50 USD
Massima perdita consecutiva: -4 386.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
AFX-Real
|0.00 × 1
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 5
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 1
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 4
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
237 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Monitoring Only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
-34%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
21
0%
593
36%
90%
0.84
-19.78
USD
USD
69%
1:50