Всего трейдов:
1 293
Прибыльных трейдов:
533 (41.22%)
Убыточных трейдов:
760 (58.78%)
Лучший трейд:
647.01 USD
Худший трейд:
-815.83 USD
Общая прибыль:
161 842.46 USD (1 987 617 pips)
Общий убыток:
-150 964.76 USD (1 654 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (4 284.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 680.03 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
89.88%
Макс. загрузка депозита:
20.09%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
847 (65.51%)
Коротких трейдов:
446 (34.49%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
8.41 USD
Средняя прибыль:
303.64 USD
Средний убыток:
-198.64 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-6 887.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 887.44 USD (24)
Прирост в месяц:
-11.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 970.39 USD
Максимальная:
23 072.24 USD (140.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.09% (23 065.46 USD)
По эквити:
9.78% (1 266.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1276
|EURJPY
|5
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|52
|USDJPY
|-24
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|-69
|CADJPY
|-173
|NZDJPY
|153
|GBPJPY
|-61
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|332K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-474
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +647.01 USD
Худший трейд: -816 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +4 284.41 USD
Макс. убыток в серии: -6 887.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
