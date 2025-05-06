СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Monitoring Only
Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2025 12%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 293
Прибыльных трейдов:
533 (41.22%)
Убыточных трейдов:
760 (58.78%)
Лучший трейд:
647.01 USD
Худший трейд:
-815.83 USD
Общая прибыль:
161 842.46 USD (1 987 617 pips)
Общий убыток:
-150 964.76 USD (1 654 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (4 284.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 680.03 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
89.88%
Макс. загрузка депозита:
20.09%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
847 (65.51%)
Коротких трейдов:
446 (34.49%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
8.41 USD
Средняя прибыль:
303.64 USD
Средний убыток:
-198.64 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-6 887.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 887.44 USD (24)
Прирост в месяц:
-11.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 970.39 USD
Максимальная:
23 072.24 USD (140.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.09% (23 065.46 USD)
По эквити:
9.78% (1 266.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1276
EURJPY 5
USDJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 11K
EURJPY 52
USDJPY -24
CHFJPY 13
AUDJPY -69
CADJPY -173
NZDJPY 153
GBPJPY -61
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 332K
EURJPY 1.8K
USDJPY -474
CHFJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +647.01 USD
Худший трейд: -816 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +4 284.41 USD
Макс. убыток в серии: -6 887.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 282...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Monitoring Only
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Monitoring Only
5000 USD в месяц
12%
0
0
USD
44K
USD
34
0%
1 293
41%
90%
1.07
8.41
USD
69%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.