- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 318
Gewinntrades:
539 (40.89%)
Verlusttrades:
779 (59.10%)
Bester Trade:
647.01 USD
Schlechtester Trade:
-815.83 USD
Bruttoprofit:
164 168.58 USD (2 016 943 pips)
Bruttoverlust:
-155 556.28 USD (1 713 218 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (4 284.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 680.03 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
89.88%
Max deposit load:
20.09%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.37
Long-Positionen:
869 (65.93%)
Short-Positionen:
449 (34.07%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
6.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
304.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-199.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-6 887.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 887.44 USD (24)
Wachstum pro Monat :
-22.14%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 970.39 USD
Maximaler:
23 072.24 USD (140.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.09% (23 065.46 USD)
Kapital:
9.78% (1 266.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1301
|EURJPY
|5
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8.7K
|EURJPY
|52
|USDJPY
|-24
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|-69
|CADJPY
|-173
|NZDJPY
|153
|GBPJPY
|-61
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|303K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-474
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +647.01 USD
Schlechtester Trade: -816 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 284.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 887.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
