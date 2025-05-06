SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Monitoring Only
Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 318
Gewinntrades:
539 (40.89%)
Verlusttrades:
779 (59.10%)
Bester Trade:
647.01 USD
Schlechtester Trade:
-815.83 USD
Bruttoprofit:
164 168.58 USD (2 016 943 pips)
Bruttoverlust:
-155 556.28 USD (1 713 218 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (4 284.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 680.03 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
89.88%
Max deposit load:
20.09%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.37
Long-Positionen:
869 (65.93%)
Short-Positionen:
449 (34.07%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
6.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
304.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-199.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-6 887.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 887.44 USD (24)
Wachstum pro Monat :
-22.14%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 970.39 USD
Maximaler:
23 072.24 USD (140.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.09% (23 065.46 USD)
Kapital:
9.78% (1 266.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1301
EURJPY 5
USDJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 8.7K
EURJPY 52
USDJPY -24
CHFJPY 13
AUDJPY -69
CADJPY -173
NZDJPY 153
GBPJPY -61
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 303K
EURJPY 1.8K
USDJPY -474
CHFJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +647.01 USD
Schlechtester Trade: -816 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 284.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 887.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 282 ...
Monitoring Only
Keine Bewertungen
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
