Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2025 -34%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
592
Bénéfice trades:
217 (36.65%)
Perte trades:
375 (63.34%)
Meilleure transaction:
509.43 USD
Pire transaction:
-530.01 USD
Bénéfice brut:
62 415.63 USD (695 558 pips)
Perte brute:
-74 064.45 USD (748 126 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (3 726.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 726.50 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
89.95%
Charge de dépôt maximale:
20.09%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
373 (63.01%)
Courts trades:
219 (36.99%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-19.68 USD
Bénéfice moyen:
287.63 USD
Perte moyenne:
-197.51 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-4 386.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 386.28 USD (19)
Croissance mensuelle:
36.28%
Prévision annuelle:
440.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 970.39 USD
Maximal:
23 072.24 USD (140.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.09% (23 065.46 USD)
Par fonds propres:
9.78% (1 266.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 591
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -12K
USDJPY -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -52K
USDJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +509.43 USD
Pire transaction: -530 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +3 726.50 USD
Perte consécutive maximale: -4 386.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-Live
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 3
AFX-Real
0.00 × 1
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 5
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 1
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 3
TMS-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 3
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 4
BossaFX-Real
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
237 plus...
Monitoring Only
Aucun avis
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 02:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 01:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 14:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.03 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 19:15
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.02 19:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 02:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.14 13:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 08:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Monitoring Only
5000 USD par mois
-34%
0
0
USD
32K
USD
21
0%
592
36%
90%
0.84
-19.68
USD
69%
1:50
