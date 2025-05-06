SinaisSeções
Johan Suparto

Monitoring Only

Johan Suparto
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 297
Negociações com lucro:
535 (41.24%)
Negociações com perda:
762 (58.75%)
Melhor negociação:
647.01 USD
Pior negociação:
-815.83 USD
Lucro bruto:
163 013.76 USD (1 997 617 pips)
Perda bruta:
-151 489.96 USD (1 658 896 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (4 284.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 680.03 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
89.88%
Depósito máximo carregado:
20.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.50
Negociações longas:
851 (65.61%)
Negociações curtas:
446 (34.39%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
8.88 USD
Lucro médio:
304.70 USD
Perda média:
-198.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-6 887.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 887.44 USD (24)
Crescimento mensal:
-10.05%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 970.39 USD
Máximo:
23 072.24 USD (140.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.09% (23 065.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.78% (1 266.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1280
EURJPY 5
USDJPY 3
CHFJPY 2
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 12K
EURJPY 52
USDJPY -24
CHFJPY 13
AUDJPY -69
CADJPY -173
NZDJPY 153
GBPJPY -61
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 338K
EURJPY 1.8K
USDJPY -474
CHFJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +647.01 USD
Pior negociação: -816 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +4 284.41 USD
Máxima perda consecutiva: -6 887.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 mais ...
Monitoring Only
Sem comentários
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 02:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 12:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 08:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 01:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 13:23
A large drawdown may occur on the account again
