Negociações:
1 297
Negociações com lucro:
535 (41.24%)
Negociações com perda:
762 (58.75%)
Melhor negociação:
647.01 USD
Pior negociação:
-815.83 USD
Lucro bruto:
163 013.76 USD (1 997 617 pips)
Perda bruta:
-151 489.96 USD (1 658 896 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (4 284.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 680.03 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
89.88%
Depósito máximo carregado:
20.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.50
Negociações longas:
851 (65.61%)
Negociações curtas:
446 (34.39%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
8.88 USD
Lucro médio:
304.70 USD
Perda média:
-198.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-6 887.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 887.44 USD (24)
Crescimento mensal:
-10.05%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 970.39 USD
Máximo:
23 072.24 USD (140.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.09% (23 065.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.78% (1 266.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1280
|EURJPY
|5
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|12K
|EURJPY
|52
|USDJPY
|-24
|CHFJPY
|13
|AUDJPY
|-69
|CADJPY
|-173
|NZDJPY
|153
|GBPJPY
|-61
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|338K
|EURJPY
|1.8K
|USDJPY
|-474
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +647.01 USD
Pior negociação: -816 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +4 284.41 USD
Máxima perda consecutiva: -6 887.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
5000 USD por mês
14%
0
0
USD
USD
44K
USD
USD
34
0%
1 297
41%
90%
1.07
8.88
USD
USD
69%
1:50