Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout Portfolio No Filter

Jimmy Peter Eriksson
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 83%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
812
Kârla kapanan işlemler:
376 (46.30%)
Zararla kapanan işlemler:
436 (53.69%)
En iyi işlem:
177.08 USD
En kötü işlem:
-113.90 USD
Brüt kâr:
6 537.43 USD (11 731 054 pips)
Brüt zarar:
-5 730.78 USD (11 190 322 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (222.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
319.48 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
68.78%
Maks. mevduat yükü:
5.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
439 (54.06%)
Satış işlemleri:
373 (45.94%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
17.39 USD
Ortalama zarar:
-13.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-108.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-139.34 USD (2)
Aylık büyüme:
3.81%
Yıllık tahmin:
46.22%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.20 USD
Maksimum:
392.63 USD (31.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.44% (392.45 USD)
Varlığa göre:
9.86% (112.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 203
DE40 154
US30 154
BTCUSD 154
XAUUSD 147
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 315
DE40 114
US30 97
BTCUSD -228
XAUUSD 509
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 14K
DE40 111K
US30 98K
BTCUSD 265K
XAUUSD 52K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +177.08 USD
En kötü işlem: -114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +222.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsInternational-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
This is a Portfolio using only the Range Breakout EA on different markets.

İnceleme yok
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RangeBreakout Portfolio No Filter
Ayda 1000 USD
83%
0
0
USD
1.3K
USD
32
100%
812
46%
69%
1.14
0.99
USD
31%
1:500
