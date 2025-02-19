- 자본
트레이드:
1 135
이익 거래:
513 (45.19%)
손실 거래:
622 (54.80%)
최고의 거래:
192.04 USD
최악의 거래:
-116.58 USD
총 수익:
9 220.11 USD (16 212 677 pips)
총 손실:
-8 408.53 USD (15 670 387 pips)
연속 최대 이익:
8 (222.76 USD)
연속 최대 이익:
319.48 USD (5)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
48.13%
최대 입금량:
10.15%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.51
롱(주식매수):
616 (54.27%)
숏(주식차입매도):
519 (45.73%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.72 USD
평균 이익:
17.97 USD
평균 손실:
-13.52 USD
연속 최대 손실:
10 (-108.51 USD)
연속 최대 손실:
-146.01 USD (9)
월별 성장률:
-7.10%
연간 예측:
-86.16%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
144.20 USD
최대한의:
536.23 USD (23.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.08% (536.23 USD)
자본금별:
11.44% (110.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|269
|BTCUSD
|221
|DE40
|219
|XAUUSD
|215
|US30
|211
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|428
|BTCUSD
|-297
|DE40
|171
|XAUUSD
|363
|US30
|148
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|19K
|BTCUSD
|150K
|DE40
|165K
|XAUUSD
|38K
|US30
|171K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +192.04 USD
최악의 거래: -117 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +222.76 USD
연속 최대 손실: -108.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.25 × 9175
|
Exness-MT5Real7
|2.83 × 99
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
This signal is using the Range Breakout EA with range filters.
https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page
