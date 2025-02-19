SignauxSections
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout Portfolio No Filter

Jimmy Peter Eriksson
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 80%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
808
Bénéfice trades:
373 (46.16%)
Perte trades:
435 (53.84%)
Meilleure transaction:
177.08 USD
Pire transaction:
-113.90 USD
Bénéfice brut:
6 499.71 USD (11 718 645 pips)
Perte brute:
-5 720.24 USD (11 084 922 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (222.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
319.48 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
68.78%
Charge de dépôt maximale:
5.78%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.99
Longs trades:
436 (53.96%)
Courts trades:
372 (46.04%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
17.43 USD
Perte moyenne:
-13.15 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-108.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-139.34 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.78%
Prévision annuelle:
21.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
144.20 USD
Maximal:
392.63 USD (31.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.44% (392.45 USD)
Par fonds propres:
9.86% (112.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 202
DE40 154
US30 153
BTCUSD 153
XAUUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 310
DE40 114
US30 87
BTCUSD -218
XAUUSD 486
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 14K
DE40 111K
US30 89K
BTCUSD 370K
XAUUSD 50K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.08 USD
Pire transaction: -114 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +222.76 USD
Perte consécutive maximale: -108.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsInternational-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
This is a Portfolio using only the Range Breakout EA on different markets.

Aucun avis
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RangeBreakout Portfolio No Filter
1000 USD par mois
80%
0
0
USD
1.3K
USD
32
100%
808
46%
69%
1.13
0.96
USD
31%
1:500
