Total de Trades:
1 109
Transacciones Rentables:
505 (45.53%)
Transacciones Irrentables:
604 (54.46%)
Mejor transacción:
192.04 USD
Peor transacción:
-116.58 USD
Beneficio Bruto:
9 006.81 USD (16 132 210 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 141.21 USD (15 358 993 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (222.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
319.48 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
64.58%
Carga máxima del depósito:
10.15%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
601 (54.19%)
Transacciones Cortas:
508 (45.81%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
17.84 USD
Pérdidas medias:
-13.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-108.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-146.01 USD (9)
Crecimiento al mes:
-10.83%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.20 USD
Máxima:
536.23 USD (23.56%)
Reducción relativa:
De balance:
42.08% (536.23 USD)
De fondos:
11.44% (110.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|263
|DE40
|214
|BTCUSD
|214
|US30
|209
|XAUUSD
|209
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|456
|DE40
|215
|BTCUSD
|-235
|US30
|175
|XAUUSD
|255
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|20K
|DE40
|184K
|BTCUSD
|359K
|US30
|184K
|XAUUSD
|27K
|
Mejor transacción: +192.04 USD
Peor transacción: -117 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +222.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -108.51 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsInternational-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.17 × 86
|
Tickmill-Live
|15.14 × 1018
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.
https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page
