SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / RangeBreakout V2
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout V2

Jimmy Peter Eriksson
0 comentarios
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 98%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 109
Transacciones Rentables:
505 (45.53%)
Transacciones Irrentables:
604 (54.46%)
Mejor transacción:
192.04 USD
Peor transacción:
-116.58 USD
Beneficio Bruto:
9 006.81 USD (16 132 210 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 141.21 USD (15 358 993 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (222.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
319.48 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
64.58%
Carga máxima del depósito:
10.15%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
601 (54.19%)
Transacciones Cortas:
508 (45.81%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
17.84 USD
Pérdidas medias:
-13.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-108.51 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-146.01 USD (9)
Crecimiento al mes:
-10.83%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
144.20 USD
Máxima:
536.23 USD (23.56%)
Reducción relativa:
De balance:
42.08% (536.23 USD)
De fondos:
11.44% (110.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 263
DE40 214
BTCUSD 214
US30 209
XAUUSD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 456
DE40 215
BTCUSD -235
US30 175
XAUUSD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 20K
DE40 184K
BTCUSD 359K
US30 184K
XAUUSD 27K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +192.04 USD
Peor transacción: -117 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +222.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -108.51 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsInternational-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.

https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page

No hay comentarios
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RangeBreakout V2
100 USD al mes
98%
0
0
USD
865
USD
45
99%
1 109
45%
65%
1.10
0.78
USD
42%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.