SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / RangeBreakout V2
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout V2

Jimmy Peter Eriksson
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 86%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 111
Gewinntrades:
505 (45.45%)
Verlusttrades:
606 (54.55%)
Bester Trade:
192.04 USD
Schlechtester Trade:
-116.58 USD
Bruttoprofit:
9 006.81 USD (16 132 210 pips)
Bruttoverlust:
-8 193.55 USD (15 493 122 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (222.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
319.48 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
64.58%
Max deposit load:
10.15%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.52
Long-Positionen:
603 (54.28%)
Short-Positionen:
508 (45.72%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-108.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-146.01 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-13.38%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
144.20 USD
Maximaler:
536.23 USD (23.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.08% (536.23 USD)
Kapital:
11.44% (110.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 263
DE40 215
BTCUSD 215
US30 209
XAUUSD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 456
DE40 201
BTCUSD -274
US30 175
XAUUSD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 20K
DE40 178K
BTCUSD 230K
US30 184K
XAUUSD 27K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +192.04 USD
Schlechtester Trade: -117 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +222.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -108.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsInternational-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.

https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page

Keine Bewertungen
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
