Trades insgesamt:
1 111
Gewinntrades:
505 (45.45%)
Verlusttrades:
606 (54.55%)
Bester Trade:
192.04 USD
Schlechtester Trade:
-116.58 USD
Bruttoprofit:
9 006.81 USD (16 132 210 pips)
Bruttoverlust:
-8 193.55 USD (15 493 122 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (222.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
319.48 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
64.58%
Max deposit load:
10.15%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.52
Long-Positionen:
603 (54.28%)
Short-Positionen:
508 (45.72%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-108.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-146.01 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-13.38%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
144.20 USD
Maximaler:
536.23 USD (23.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.08% (536.23 USD)
Kapital:
11.44% (110.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|263
|DE40
|215
|BTCUSD
|215
|US30
|209
|XAUUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|456
|DE40
|201
|BTCUSD
|-274
|US30
|175
|XAUUSD
|255
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|20K
|DE40
|178K
|BTCUSD
|230K
|US30
|184K
|XAUUSD
|27K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +192.04 USD
Schlechtester Trade: -117 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +222.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -108.51 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsInternational-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.17 × 86
|
Tickmill-Live
|15.14 × 1018
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.
https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
86%
0
0
USD
USD
813
USD
USD
45
99%
1 111
45%
65%
1.09
0.73
USD
USD
42%
1:500