СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RangeBreakout V2
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout V2

Jimmy Peter Eriksson
0 отзывов
Надежность
45 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 100%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 105
Прибыльных трейдов:
504 (45.61%)
Убыточных трейдов:
601 (54.39%)
Лучший трейд:
192.04 USD
Худший трейд:
-116.58 USD
Общая прибыль:
8 995.86 USD (16 131 112 pips)
Общий убыток:
-8 121.98 USD (15 305 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (222.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
319.48 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
64.58%
Макс. загрузка депозита:
10.15%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
599 (54.21%)
Коротких трейдов:
506 (45.79%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
17.85 USD
Средний убыток:
-13.51 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-108.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-146.01 USD (9)
Прирост в месяц:
-13.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
144.20 USD
Максимальная:
536.23 USD (23.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.08% (536.23 USD)
По эквити:
11.44% (110.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 263
DE40 214
BTCUSD 212
US30 208
XAUUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 456
DE40 215
BTCUSD -225
US30 184
XAUUSD 244
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 20K
DE40 184K
BTCUSD 403K
US30 193K
XAUUSD 26K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +192.04 USD
Худший трейд: -117 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +222.76 USD
Макс. убыток в серии: -108.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsInternational-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.

https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page

Нет отзывов
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RangeBreakout V2
100 USD в месяц
100%
0
0
USD
873
USD
45
99%
1 105
45%
65%
1.10
0.79
USD
42%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.