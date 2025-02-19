- Прирост
Всего трейдов:
1 105
Прибыльных трейдов:
504 (45.61%)
Убыточных трейдов:
601 (54.39%)
Лучший трейд:
192.04 USD
Худший трейд:
-116.58 USD
Общая прибыль:
8 995.86 USD (16 131 112 pips)
Общий убыток:
-8 121.98 USD (15 305 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (222.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
319.48 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
64.58%
Макс. загрузка депозита:
10.15%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
599 (54.21%)
Коротких трейдов:
506 (45.79%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
17.85 USD
Средний убыток:
-13.51 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-108.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-146.01 USD (9)
Прирост в месяц:
-13.56%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
144.20 USD
Максимальная:
536.23 USD (23.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.08% (536.23 USD)
По эквити:
11.44% (110.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|263
|DE40
|214
|BTCUSD
|212
|US30
|208
|XAUUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|456
|DE40
|215
|BTCUSD
|-225
|US30
|184
|XAUUSD
|244
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|20K
|DE40
|184K
|BTCUSD
|403K
|US30
|193K
|XAUUSD
|26K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Лучший трейд: +192.04 USD
Худший трейд: -117 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +222.76 USD
Макс. убыток в серии: -108.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsInternational-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.17 × 86
|
Tickmill-Live
|15.14 × 1018
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.
https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page
