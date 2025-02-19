- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
812
Profit Trade:
376 (46.30%)
Loss Trade:
436 (53.69%)
Best Trade:
177.08 USD
Worst Trade:
-113.90 USD
Profitto lordo:
6 537.43 USD (11 731 054 pips)
Perdita lorda:
-5 730.78 USD (11 190 322 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (222.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
319.48 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
68.78%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
439 (54.06%)
Short Trade:
373 (45.94%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
17.39 USD
Perdita media:
-13.14 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-108.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-139.34 USD (2)
Crescita mensile:
4.91%
Previsione annuale:
59.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.20 USD
Massimale:
392.63 USD (31.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.44% (392.45 USD)
Per equità:
9.86% (112.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|203
|DE40
|154
|US30
|154
|BTCUSD
|154
|XAUUSD
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|315
|DE40
|114
|US30
|97
|BTCUSD
|-228
|XAUUSD
|509
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|14K
|DE40
|111K
|US30
|98K
|BTCUSD
|265K
|XAUUSD
|52K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +177.08 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +222.76 USD
Massima perdita consecutiva: -108.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsInternational-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.17 × 86
|
Tickmill-Live
|15.14 × 1018
This is a Portfolio using only the Range Breakout EA on different markets.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
83%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
32
100%
812
46%
69%
1.14
0.99
USD
USD
31%
1:500