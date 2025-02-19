SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RangeBreakout Portfolio No Filter
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout Portfolio No Filter

Jimmy Peter Eriksson
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 83%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
812
Profit Trade:
376 (46.30%)
Loss Trade:
436 (53.69%)
Best Trade:
177.08 USD
Worst Trade:
-113.90 USD
Profitto lordo:
6 537.43 USD (11 731 054 pips)
Perdita lorda:
-5 730.78 USD (11 190 322 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (222.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
319.48 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
68.78%
Massimo carico di deposito:
5.78%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
439 (54.06%)
Short Trade:
373 (45.94%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
17.39 USD
Perdita media:
-13.14 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-108.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-139.34 USD (2)
Crescita mensile:
4.91%
Previsione annuale:
59.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.20 USD
Massimale:
392.63 USD (31.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.44% (392.45 USD)
Per equità:
9.86% (112.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 203
DE40 154
US30 154
BTCUSD 154
XAUUSD 147
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 315
DE40 114
US30 97
BTCUSD -228
XAUUSD 509
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 14K
DE40 111K
US30 98K
BTCUSD 265K
XAUUSD 52K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +177.08 USD
Worst Trade: -114 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +222.76 USD
Massima perdita consecutiva: -108.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsInternational-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
This is a Portfolio using only the Range Breakout EA on different markets.

Non ci sono recensioni
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
