シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RangeBreakout V2
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout V2

Jimmy Peter Eriksson
レビュー0件
信頼性
45週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 98%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 109
利益トレード:
505 (45.53%)
損失トレード:
604 (54.46%)
ベストトレード:
192.04 USD
最悪のトレード:
-116.58 USD
総利益:
9 006.81 USD (16 132 210 pips)
総損失:
-8 141.21 USD (15 358 993 pips)
最大連続の勝ち:
8 (222.76 USD)
最大連続利益:
319.48 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
64.58%
最大入金額:
10.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
601 (54.19%)
短いトレード:
508 (45.81%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.78 USD
平均利益:
17.84 USD
平均損失:
-13.48 USD
最大連続の負け:
10 (-108.51 USD)
最大連続損失:
-146.01 USD (9)
月間成長:
-7.83%
年間予想:
-92.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
144.20 USD
最大の:
536.23 USD (23.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.08% (536.23 USD)
エクイティによる:
11.44% (110.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 263
DE40 214
BTCUSD 214
US30 209
XAUUSD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 456
DE40 215
BTCUSD -235
US30 175
XAUUSD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 20K
DE40 184K
BTCUSD 359K
US30 184K
XAUUSD 27K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +192.04 USD
最悪のトレード: -117 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +222.76 USD
最大連続損失: -108.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsInternational-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.

https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page

レビューなし
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
