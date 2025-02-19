- Crescimento
Negociações:
1 109
Negociações com lucro:
505 (45.53%)
Negociações com perda:
604 (54.46%)
Melhor negociação:
192.04 USD
Pior negociação:
-116.58 USD
Lucro bruto:
9 006.81 USD (16 132 210 pips)
Perda bruta:
-8 141.21 USD (15 358 993 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (222.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
319.48 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
64.58%
Depósito máximo carregado:
10.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
601 (54.19%)
Negociações curtas:
508 (45.81%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
17.84 USD
Perda média:
-13.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-108.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-146.01 USD (9)
Crescimento mensal:
-7.62%
Previsão anual:
-92.41%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.20 USD
Máximo:
536.23 USD (23.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.08% (536.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.44% (110.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|263
|DE40
|214
|BTCUSD
|214
|US30
|209
|XAUUSD
|209
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|456
|DE40
|215
|BTCUSD
|-235
|US30
|175
|XAUUSD
|255
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|20K
|DE40
|184K
|BTCUSD
|359K
|US30
|184K
|XAUUSD
|27K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsInternational-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.17 × 86
|
Tickmill-Live
|15.14 × 1018
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.
https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page
