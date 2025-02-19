SinaisSeções
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout V2

Jimmy Peter Eriksson
0 comentários
Confiabilidade
45 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 98%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 109
Negociações com lucro:
505 (45.53%)
Negociações com perda:
604 (54.46%)
Melhor negociação:
192.04 USD
Pior negociação:
-116.58 USD
Lucro bruto:
9 006.81 USD (16 132 210 pips)
Perda bruta:
-8 141.21 USD (15 358 993 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (222.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
319.48 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
64.58%
Depósito máximo carregado:
10.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
601 (54.19%)
Negociações curtas:
508 (45.81%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.78 USD
Lucro médio:
17.84 USD
Perda média:
-13.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-108.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-146.01 USD (9)
Crescimento mensal:
-7.62%
Previsão anual:
-92.41%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
144.20 USD
Máximo:
536.23 USD (23.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.08% (536.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.44% (110.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 263
DE40 214
BTCUSD 214
US30 209
XAUUSD 209
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 456
DE40 215
BTCUSD -235
US30 175
XAUUSD 255
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 20K
DE40 184K
BTCUSD 359K
US30 184K
XAUUSD 27K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +192.04 USD
Pior negociação: -117 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +222.76 USD
Máxima perda consecutiva: -108.51 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsInternational-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.

https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page

2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
