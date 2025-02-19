信号部分
信号 / MetaTrader 5 / RangeBreakout V2
Jimmy Peter Eriksson

RangeBreakout V2

Jimmy Peter Eriksson
0条评论
可靠性
45
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 99%
ICMarketsInternational-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 106
盈利交易:
504 (45.56%)
亏损交易:
602 (54.43%)
最好交易:
192.04 USD
最差交易:
-116.58 USD
毛利:
8 995.86 USD (16 131 112 pips)
毛利亏损:
-8 126.72 USD (15 321 303 pips)
最大连续赢利:
8 (222.76 USD)
最大连续盈利:
319.48 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
64.58%
最大入金加载:
10.15%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.62
长期交易:
599 (54.16%)
短期交易:
507 (45.84%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
17.85 USD
平均损失:
-13.50 USD
最大连续失误:
10 (-108.51 USD)
最大连续亏损:
-146.01 USD (9)
每月增长:
-12.50%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
144.20 USD
最大值:
536.23 USD (23.56%)
相对跌幅:
结余:
42.08% (536.23 USD)
净值:
11.44% (110.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 263
DE40 214
BTCUSD 213
US30 208
XAUUSD 208
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 456
DE40 215
BTCUSD -229
US30 184
XAUUSD 244
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 20K
DE40 184K
BTCUSD 388K
US30 193K
XAUUSD 26K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +192.04 USD
最差交易: -117 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +222.76 USD
最大连续亏损: -108.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsInternational-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.17 × 86
Tickmill-Live
15.14 × 1018
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.

https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page

没有评论
2025.11.20 18:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 20:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 06:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 15:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 17:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 21:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.92% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.07 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.28 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.09 14:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 15:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.19 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.19 08:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RangeBreakout V2
每月100 USD
99%
0
0
USD
869
USD
45
99%
1 106
45%
65%
1.10
0.79
USD
42%
1:500
