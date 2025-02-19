- 成长
交易:
1 106
盈利交易:
504 (45.56%)
亏损交易:
602 (54.43%)
最好交易:
192.04 USD
最差交易:
-116.58 USD
毛利:
8 995.86 USD (16 131 112 pips)
毛利亏损:
-8 126.72 USD (15 321 303 pips)
最大连续赢利:
8 (222.76 USD)
最大连续盈利:
319.48 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
64.58%
最大入金加载:
10.15%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.62
长期交易:
599 (54.16%)
短期交易:
507 (45.84%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
17.85 USD
平均损失:
-13.50 USD
最大连续失误:
10 (-108.51 USD)
最大连续亏损:
-146.01 USD (9)
每月增长:
-12.50%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
144.20 USD
最大值:
536.23 USD (23.56%)
相对跌幅:
结余:
42.08% (536.23 USD)
净值:
11.44% (110.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|263
|DE40
|214
|BTCUSD
|213
|US30
|208
|XAUUSD
|208
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|456
|DE40
|215
|BTCUSD
|-229
|US30
|184
|XAUUSD
|244
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|20K
|DE40
|184K
|BTCUSD
|388K
|US30
|193K
|XAUUSD
|26K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
最好交易: +192.04 USD
最差交易: -117 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +222.76 USD
最大连续亏损: -108.51 USD
Portfolio running the RangeBreakout EA developed by Eriksson Systems.
https://www.mql5.com/en/market/product/122237?source=Site+Market+My+Products+Page
