Mihails Babuskins

Greedy Golden_MaximumGainer

Mihails Babuskins
0 inceleme
Güvenilirlik
85 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 769%
LiteFinanceVC-Live-04
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
211
Kârla kapanan işlemler:
157 (74.40%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (25.59%)
En iyi işlem:
276.02 USD
En kötü işlem:
-154.64 USD
Brüt kâr:
9 031.11 USD (903 828 pips)
Brüt zarar:
-1 888.55 USD (188 557 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 033.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 405.07 USD (12)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.70%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
14 gün
Düzelme faktörü:
22.24
Alış işlemleri:
153 (72.51%)
Satış işlemleri:
58 (27.49%)
Kâr faktörü:
4.78
Beklenen getiri:
33.85 USD
Ortalama kâr:
57.52 USD
Ortalama zarar:
-34.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-129.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-321.17 USD (3)
Aylık büyüme:
18.35%
Yıllık tahmin:
222.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.47 USD
Maksimum:
321.17 USD (19.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.32% (273.43 USD)
Varlığa göre:
14.41% (72.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_o 211



Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_o 7.1K



Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_o 715K



  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +276.02 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 033.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

 📌Important:

Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.

You can also buy the expert of the signal here.


İnceleme yok
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 23:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 01:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.15 19:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 22:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:33 - 1:200
2025.03.19 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.16 12:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 07:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.