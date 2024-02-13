- Прирост
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
181 (73.87%)
Убыточных трейдов:
64 (26.12%)
Лучший трейд:
435.42 USD
Худший трейд:
-170.52 USD
Общая прибыль:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
Общий убыток:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 033.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 405.07 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
99.00%
Макс. загрузка депозита:
5.70%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
28.80
Длинных трейдов:
182 (74.29%)
Коротких трейдов:
63 (25.71%)
Профит фактор:
5.00
Мат. ожидание:
37.75 USD
Средняя прибыль:
63.87 USD
Средний убыток:
-36.10 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-129.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-321.17 USD (3)
Прирост в месяц:
10.45%
Годовой прогноз:
126.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.47 USD
Максимальная:
321.17 USD (19.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (273.43 USD)
По эквити:
14.41% (72.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_o
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_o
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_o
|926K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
📌Important:
Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.
You can also buy the expert of the signal here.
Нет отзывов
