Mihails Babuskins

Greedy Golden_MaximumGainer

Mihails Babuskins
0 отзывов
Надежность
96 недель
0 / 0 USD
999 USD в месяц
прирост с 2024 1 007%
LiteFinanceVC-Live-04
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
245
Прибыльных трейдов:
181 (73.87%)
Убыточных трейдов:
64 (26.12%)
Лучший трейд:
435.42 USD
Худший трейд:
-170.52 USD
Общая прибыль:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
Общий убыток:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 033.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 405.07 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
99.00%
Макс. загрузка депозита:
5.70%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 дней
Фактор восстановления:
28.80
Длинных трейдов:
182 (74.29%)
Коротких трейдов:
63 (25.71%)
Профит фактор:
5.00
Мат. ожидание:
37.75 USD
Средняя прибыль:
63.87 USD
Средний убыток:
-36.10 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-129.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-321.17 USD (3)
Прирост в месяц:
10.45%
Годовой прогноз:
126.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.47 USD
Максимальная:
321.17 USD (19.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.32% (273.43 USD)
По эквити:
14.41% (72.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_o 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_o 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_o 926K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +435.42 USD
Худший трейд: -171 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 033.82 USD
Макс. убыток в серии: -129.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinanceVC-Live-04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

 📌Important:

Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.

You can also buy the expert of the signal here.


2025.12.21 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.