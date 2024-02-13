- 자본
- 축소
트레이드:
245
이익 거래:
181 (73.87%)
손실 거래:
64 (26.12%)
최고의 거래:
435.42 USD
최악의 거래:
-170.52 USD
총 수익:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
총 손실:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 033.82 USD)
연속 최대 이익:
1 405.07 USD (12)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
97.02%
최대 입금량:
5.70%
최근 거래:
23 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
13 일
회복 요인:
28.80
롱(주식매수):
182 (74.29%)
숏(주식차입매도):
63 (25.71%)
수익 요인:
5.00
기대수익:
37.75 USD
평균 이익:
63.87 USD
평균 손실:
-36.10 USD
연속 최대 손실:
10 (-129.26 USD)
연속 최대 손실:
-321.17 USD (3)
월별 성장률:
6.33%
연간 예측:
77.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.47 USD
최대한의:
321.17 USD (19.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.32% (273.43 USD)
자본금별:
14.41% (72.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_o
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_o
|9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_o
|926K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +435.42 USD
최악의 거래: -171 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 033.82 USD
연속 최대 손실: -129.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
