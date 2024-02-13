시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Greedy Golden_MaximumGainer
Mihails Babuskins

Greedy Golden_MaximumGainer

Mihails Babuskins
0 리뷰
안정성
96
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 1 007%
LiteFinanceVC-Live-04
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
245
이익 거래:
181 (73.87%)
손실 거래:
64 (26.12%)
최고의 거래:
435.42 USD
최악의 거래:
-170.52 USD
총 수익:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
총 손실:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 033.82 USD)
연속 최대 이익:
1 405.07 USD (12)
샤프 비율:
0.36
거래 활동:
97.02%
최대 입금량:
5.70%
최근 거래:
23 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
13 일
회복 요인:
28.80
롱(주식매수):
182 (74.29%)
숏(주식차입매도):
63 (25.71%)
수익 요인:
5.00
기대수익:
37.75 USD
평균 이익:
63.87 USD
평균 손실:
-36.10 USD
연속 최대 손실:
10 (-129.26 USD)
연속 최대 손실:
-321.17 USD (3)
월별 성장률:
6.33%
연간 예측:
77.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.47 USD
최대한의:
321.17 USD (19.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.32% (273.43 USD)
자본금별:
14.41% (72.07 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD_o 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD_o 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD_o 926K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +435.42 USD
최악의 거래: -171 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 033.82 USD
연속 최대 손실: -129.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LiteFinanceVC-Live-04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

 📌Important:

Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.

You can also buy the expert of the signal here.


리뷰 없음
2025.12.21 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오