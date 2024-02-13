SegnaliSezioni
Mihails Babuskins

Greedy Golden_MaximumGainer

Mihails Babuskins
0 recensioni
Affidabilità
85 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 769%
LiteFinanceVC-Live-04
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
211
Profit Trade:
157 (74.40%)
Loss Trade:
54 (25.59%)
Best Trade:
276.02 USD
Worst Trade:
-154.64 USD
Profitto lordo:
9 031.11 USD (903 828 pips)
Perdita lorda:
-1 888.55 USD (188 557 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 033.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 405.07 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.70%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
22.24
Long Trade:
153 (72.51%)
Short Trade:
58 (27.49%)
Fattore di profitto:
4.78
Profitto previsto:
33.85 USD
Profitto medio:
57.52 USD
Perdita media:
-34.97 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-129.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-321.17 USD (3)
Crescita mensile:
18.35%
Previsione annuale:
222.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.47 USD
Massimale:
321.17 USD (19.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.32% (273.43 USD)
Per equità:
14.41% (72.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_o 211
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_o 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_o 715K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +276.02 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 033.82 USD
Massima perdita consecutiva: -129.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

 📌Important:

Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.

You can also buy the expert of the signal here.


Non ci sono recensioni
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 23:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 01:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.15 19:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 15:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 22:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.06.02 09:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.05 04:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 01:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:33 - 1:200
2025.03.19 01:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.16 12:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 07:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 07:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
