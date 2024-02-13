SinaisSeções
Mihails Babuskins

Greedy Golden_MaximumGainer

Mihails Babuskins
0 comentários
Confiabilidade
96 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 1 007%
LiteFinanceVC-Live-04
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
245
Negociações com lucro:
181 (73.87%)
Negociações com perda:
64 (26.12%)
Melhor negociação:
435.42 USD
Pior negociação:
-170.52 USD
Lucro bruto:
11 560.11 USD (1 156 836 pips)
Perda bruta:
-2 310.58 USD (230 704 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 033.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 405.07 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
99.00%
Depósito máximo carregado:
5.70%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
13 dias
Fator de recuperação:
28.80
Negociações longas:
182 (74.29%)
Negociações curtas:
63 (25.71%)
Fator de lucro:
5.00
Valor esperado:
37.75 USD
Lucro médio:
63.87 USD
Perda média:
-36.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-129.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-321.17 USD (3)
Crescimento mensal:
10.74%
Previsão anual:
133.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.47 USD
Máximo:
321.17 USD (19.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.32% (273.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.41% (72.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_o 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_o 9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_o 926K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +435.42 USD
Pior negociação: -171 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 033.82 USD
Máxima perda consecutiva: -129.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinanceVC-Live-04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

 📌Important:

Before purchase please get in touch with me and make sure if this signal is suitable for you.

You can also buy the expert of the signal here.


Sem comentários
2025.12.21 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 13:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 10:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 02:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 06:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 18:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.18 05:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
